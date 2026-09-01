정동하, 1일 신곡 '오아시스' 뮤직비디오 티저 공개

AI 핵심 요약beta
- 가수 정동하가 1일 신곡 오아시스 티저를 공개했다.
- 티저엔 연인의 일상과 정동하의 목소리가 담겼다.
- 오아시스는 6일 발매되는 7년 만의 미니앨범이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 가수 정동하가 신곡 '오아시스'의 뮤직비디오 티저를 공개한다.
정동하는 1일 오후 6시 공식 유튜브 채널을 통해 신곡 '오아시스'의 뮤직비디오 티저를 게재한다.
티저 영상에는 행복한 일상을 보내는 연인의 모습이 담겨 신곡 '오아시스'가 전할 따뜻한 감성과 메시지를 예고한다.
영상 말미에는 정동하의 목소리가 흘러나오며 신곡에 대한 궁금증을 한층 높일 예정이다.
'오아시스'는 정동하가 2019년 '스케치(Sketch)' 이후 약 7년 만에 선보이는 미니앨범으로, 메마르고 지친 일상 속 잠시 숨을 고르고 다시 나아갈 힘을 전하는 따뜻한 위로를 담았다.
동명의 타이틀곡 '오아시스'는 서정적인 멜로디와 강렬한 리얼 밴드 사운드가 어우러진 정통 록발라드로, 정동하의 호소력 짙은 보컬과 폭발적인 가창력이 더해져 깊은 울림을 전한다.
정동하는 알리와 함께 전국 투어 콘서트 '송: 더 배틀 오브 레전드(SONG : THE BATTLE OF LEGENDS)'를 이어가며 팬들과 만나고 있다. 공연과 신보 활동을 병행하며 더욱 폭넓은 음악적 행보를 펼칠 예정이다.
정동하의 미니앨범 '오아시스'는 오는 9월 6일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.
alice09@newspim.com