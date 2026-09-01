신민아 '15년간 37억원 기부' 미담 재조명…꾸준한 선행 눈길

AI 핵심 요약beta
- 배우 신민아가 2009년부터 기부를 이어왔다.
- 온라인에 15년간 37억원 기부 미담이 퍼졌다.
- 화상 환자·아동 등 지원 선행이 재조명됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
결혼 당시에도 김우빈과 3억원 기부
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 배우 신민아가 15년간 약 37억원을 기부했다는 내용의 미담이 온라인에서 확산되며 그동안 이어온 선행이 다시 주목받고 있다.
1일 사회관계망서비스(SNS)와 온라인 커뮤니티에는 '신민아 통장에서 15년 동안 조용히 빠져나간 37억원'이라는 제목의 글이 공유되고 있다.
해당 글에는 재단 관계자라고 소개된 인물의 말을 인용해 신민아가 2009년부터 기부를 이어왔으며 화상 환자 치료비와 저소득층 아동 공부방 등에 사용해 달라는 뜻을 전했다는 내용이 담겼다. 자신의 기부 사실을 알리지 말아 달라고 요청했다는 주장도 포함됐다.
다만 해당 게시물에는 관계자가 소속됐다는 재단이나 발언의 구체적인 출처가 명시되지 않았다.
신민아가 오랜 기간 기부 활동을 이어온 사실은 앞서 여러 차례 알려졌다. 저소득층 아동 지원을 비롯해 화상 환자 치료, 홀몸노인 난방비, 탈북 여성과 아동 지원 등에 기부해왔다. 코로나19와 산불, 지진, 수해 등 재난이 발생했을 때도 성금을 전달했다.
특히 2015년부터 한림화상재단을 통해 화상 환자 치료를 지원해왔다. 2025년 1월 기준 한림화상재단에 전달한 누적 기부금은 10억원으로, 이를 통해 201명의 화상 환자가 치료비를 지원받은 것으로 알려졌다.
신민아는 지난해 12월 김우빈과 결혼할 당시에도 김우빈과 함께 한림화상재단과 서울아산병원, 좋은벗들 등에 총 3억원을 기부했다.
신민아는 꾸준히 기부를 이어가는 이유에 대해 도움이 필요한 곳에 자신의 마음이 닿기를 바란다는 취지로 밝힌 바 있다. 영향력 있는 사람들의 기부가 다른 이들의 참여로 이어질 수 있다는 생각도 전했다.
신민아는 어린이와 노인 등 도움이 필요한 이들을 대상으로 장기간 기부 활동을 이어오고 있다.
taeyi427@newspim.com