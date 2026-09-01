中国电动汽车加速布局韩国租车及共享市场 极氪启动B2B人才招聘

纽斯频通讯社首尔9月1日电 随着中国电动汽车加快进入韩国租车及共享出行市场，吉利汽车集团旗下高端电动汽车品牌极氪近日开始招聘负责韩国企业对企业（B2B）业务的人才，计划面向租赁公司、企业车队和出行服务商等拓展业务。

【插图=AI生成、周钰涵 记者】

据业界1日消息，极氪国际近日通过领英发布招聘信息，招聘在首尔工作的"B2B核心客户经理"。招聘信息显示，该职位主要负责韩国车队业务规划、开发和日常运营。

车队业务主要涉及租车、企业用车、汽车共享等由企业或机构集中运营多辆汽车的市场。与面向个人消费者的销售相比，车队业务一次可供应多辆汽车，被认为有助于汽车品牌扩大销售规模和消费者接触渠道。

根据极氪发布的招聘信息，该职位的业务对象包括租赁公司、企业车队及出行合作伙伴等，工作内容涵盖车辆采购、登记、维护保养、再销售和处置等车辆全周期管理，同时包括车辆使用率和运行效率分析、预防性维护以及降低车辆停运时间等。

招聘信息还显示，相关工作涉及电动汽车充电基础设施建设和能源管理，并需要对车辆总拥有成本（TCO）、车辆使用率、充电效率和维修成本等进行分析，利用车联网等数字化工具管理车辆运行状态。

业界认为，这表明极氪正探索将车辆销售与充电、维修、车辆运行数据以及二手车再销售等环节结合起来的电动汽车车队运营模式。

极氪方面要求相关岗位应聘者拥有5年以上整车企业、租赁公司或出行运营领域工作经验，并了解韩国汽车相关法规以及电动汽车充电和电池运营等业务，同时具备车队客户和服务企业管理经验。

目前，极氪与韩国汽车共享平台SOCAR之间尚未形成车辆供应或具体业务合作。极氪韩国相关负责人表示，双方市场营销负责人此前曾讨论过利用平台开展促销活动的可能性，但尚未进入实际合作阶段。"

除B2B核心客户经理外，极氪还在招聘销售及网络开发经理、零售经理和信息技术（IT）经理等人员。极氪正在为其韩国首款车型——纯电动SUV"7X"的上市进行准备，并同步完善支持个人销售和企业客户业务的本地团队。

中国电动汽车进入韩国租车和汽车共享市场的趋势已开始显现。韩国汽车共享平台SOCAR计划9月初新增引进约100辆比亚迪紧凑型电动SUV"ATTO 3"。

业内认为，随着中国电动汽车企业从个人消费者市场进一步向企业车队、租车和汽车共享等B2B市场拓展，韩国市场上的中国电动汽车竞争范围正在扩大。不过，目前中国品牌汽车尚未大规模进入韩国主要租车企业。乐天租赁、SK租车等主要企业对大规模引进中国品牌汽车仍持谨慎态度。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社