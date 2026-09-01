부산시, 재난상황실 전담 대응 체계 가동…대기 당직 폐지 효율성 제고

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 1일부터 재난상황실 중심 대응체계를 가동했다.
- 기존 당직제는 폐지하고 직원들은 민원·업무에 집중한다.
- 야간·휴일 민원은 AI 보이스봇으로 보완할 계획이다.
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 밤샘 당직으로 이어지던 부산시의 비상근무 체계가 재난 대응 중심으로 바뀐다.
시는 1일부터 재난상황실을 중심으로 한 전담 대응 체계를 본격 가동한다고 밝혔다.
시는 기존의 단순 대기성 당직 제도를 폐지하고 재난상황실이 각종 재난과 긴급 상황 대응을 맡도록 운영 방식을 개편했다.
그간 당직 근무에 투입되던 직원들은 소관 업무와 민원 처리에 집중하게 된다. 재난 상황 발생 시에는 재난상황실이 상황 접수와 전파, 관계기관 협조 등 초기 대응을 총괄한다.
전재수 부산시장은 이날 오전 당직실과 재난상황실을 찾아 근무자들을 격려할 예정이다.
전 시장은 재난상황실 근무자들에게 시민 안전을 책임지는 대응 거점이라는 점을 강조하고 재난 발생 시 빈틈없는 상황 관리와 신속한 대응을 당부할 계획이다.
시는 당직제 폐지에 맞춰 야간과 휴일 민원 대응 방식도 손질한다. 내년 상반기 시범운영을 거쳐 하반기 전면 도입을 목표로 인공지능(AI) 보이스봇을 도입할 방침이다.
AI 보이스봇은 근무시간 외 접수되는 민원을 안내하거나 관련 부서에 전달하는 역할을 맡는다. 시는 이를 통해 재난 대응과 행정 민원 처리의 공백을 줄인다는 구상이다.
시 관계자는 "재난 대응은 전문 인력이 맡고 일반 직원은 본연의 행정 업무에 집중할 수 있도록 체계를 정비하는 것"이라며 "시범운영 결과를 토대로 야간·휴일 행정 대응 체계를 보완하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com