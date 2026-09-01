长鑫存储追赶三星SK海力士 移动DRAM技术差距缩短至数月

纽斯频通讯社首尔9月1日电 中国最大动态随机存储器（DRAM）企业长鑫存储（CXMT）正加快新一代移动DRAM产品研发和量产进程，与三星电子、SK海力士等韩国企业的技术开发时间差进一步缩小。

【插图=AI生成、周钰涵 记者】

据半导体业界1日消息，在上一代移动DRAM产品领域，长鑫存储与韩国企业曾存在数年的开发时间差，而在新一代LPDDR6产品上，这一差距已缩短至数月。

三星电子于2019年开始量产LPDDR5，长鑫存储于2023年年底开始量产同规格产品，双方相差4年以上。在LPDDR5X方面，三星电子和SK海力士于2022年开始量产，长鑫存储于2025年开始量产，时间差约为3年。

在LPDDR6领域，三星电子于2026年1月公布相关产品，SK海力士于3月完成开发认证，长鑫存储同月开始客户验证，并于8月正式宣布量产。由此，长鑫存储与韩国企业在相关产品上的开发时间差进一步缩短。

长鑫存储LPDDR6预计将搭载于9月上市的小米折叠屏智能手机"18 Fold"。中国政府长期支持、大规模研发投入以及与小米等本土智能手机企业开展合作，被认为是长鑫存储加快产品研发和商业化进程的重要因素。

长鑫存储成立于2016年，由安徽省合肥经济开发区下属投资机构出资设立。目前，与合肥市政府有关联的投资者持有该公司36.8%的股份。随着中国持续推进半导体产业自主化，长鑫存储获得长期资金支持的基础进一步加强。

今年7月，长鑫存储在上海证券交易所上市，募集资金579.2亿元人民币，成为今年亚洲规模最大的企业首次公开募股（IPO）。

根据长鑫存储招股计划，公司计划将295亿元人民币投入核心业务，其中75亿元用于存储器晶圆量产线升级，130亿元用于DRAM技术升级，90亿元用于下一代DRAM前沿技术研发。

业内指出，半导体产品完成研发后，还需要经过客户验证，测试产品在智能手机等终端设备中的运行速度、功耗、发热和稳定性等指标，才能进入量产阶段。长鑫存储已与小米、OPPO、vivo等中国智能手机企业建立客户关系，并具有供应LPDDR4X和LPDDR5产品的经验。

数据显示，长鑫存储在全球移动LPDDR市场的份额由2024年的3.5%升至2025年的6.8%，预计2026年将达到10.5%。

长鑫存储LPDDR6产品于今年3月开始向客户提供样品并进行验证，随后推进量产，并计划搭载于小米新款折叠屏手机。通过本土客户开展产品验证并推动终端应用，有助于缩短产品商业化周期。

不过，业内认为，长鑫存储缩短新产品研发和上市时间，并不意味着其已经全面达到三星电子和SK海力士的竞争水平。半导体产业竞争除产品研发速度外，还取决于生产良率、成本以及大规模稳定供应能力。

在生产工艺方面，三星电子和SK海力士在先进DRAM生产中使用极紫外（EUV）光刻设备，而中国目前无法获得EUV设备。长鑫存储主要采用深紫外（DUV）设备，通过多重曝光等工艺进行补偿。业内认为，随着工艺复杂度提高，生产时间和成本可能增加，良率管理难度也会相应提高。

据Semianalysis估算，长鑫存储DDR5产品每比特生产成本比三星电子、SK海力士和美光高出30%以上。

面对竞争加剧，三星电子和SK海力士也在加快技术升级。两家公司不仅推进新产品研发，还通过采用先进工艺提升产品性能和能效，并从研发早期阶段与客户开展验证，以争取市场先机。

三星电子在LPDDR6开发过程中与主要系统半导体企业开展早期验证，产品能效较上一代提高约21%。SK海力士采用最新1c工艺开发LPDDR6，数据处理速度较LPDDR5X提高33%，功耗降低20%以上。

随着长鑫存储加快新产品研发和商业化进程，韩国企业在移动DRAM领域的竞争压力有所增加。业内认为，未来半导体企业之间的竞争将更多取决于产品性能、生产良率、成本控制以及大规模稳定供应等综合能力。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社