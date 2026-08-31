안양시의회 복지환경위, 어린이집연합회 간담회...보육 현안 논의

AI 핵심 요약beta
- 안양시의회 복지환경위원회가 31일 어린이집연합회와 간담회를 열었다
- 보육 현장 애로를 듣고 운영 안정과 서비스 향상을 논의했다
- 건강우유 지원 등 건의에 공감하며 추가 논의를 이어가기로 했다
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김보영 위원장 "현장 고충 세심히 살펴 안심할 수 있는 보육 환경 조성할 것"
[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안양시의회 복지환경위원회는 31일 시의회 1층 시민토론방에서 안양시어린이집연합회와 간담회를 열고 보육 현장의 주요 현안을 청취했다고 밝혔다.
위원회에 따르면 이날 간담회에는 복지환경위원회 위원들과 안양시어린이집연합회 관계자들이 참석해 어린이집 운영 과정에서 발생하는 애로사항을 공유하고 안정적인 시설 운영과 보육 서비스의 질적 향상을 위한 지원 방안을 논의했다.
연합회 측은 0~2세 영아 대상 건강우유 지원을 비롯해 보육 현장에 실질적으로 필요한 다각도의 지원 대책을 시의회에 건의했다.
위위회는 건의 사항의 취지와 필요성에 공감하며 예산 확보가 필요한 사안인 만큼 시의 재정 여건과 실현 가능성 등을 종합적으로 고려해 향후 지속적인 논의를 이어가기로 했다.
안양시의회 복지환경위원회는 향후에도 보육 현장과의 긴밀한 소통을 이어나가며 현장의 어려움을 해소하고 정책적 지원 체계를 강화할 방침이다.
김보영 복지환경위원장은 "영유아의 건강하고 안전한 성장을 위해 현장에서 헌신하는 보육교직원들의 노고에 깊이 감사드린다"며 "오늘 전달받은 현장의 고충과 개선 요구사항을 세심히 살펴 아이와 학부모, 교사 모두가 안심할 수 있는 보육 환경을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com