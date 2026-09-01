[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 -9월 1일

AI 핵심 요약beta
- 국회는 31일 정기국회 개회식과 본회의를 열었다.
- 여야 지도부는 개회식 사전환담과 원내대책회의를 했다.
- 상임위·세미나·기자회견도 하루 종일 이어졌다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆국회의장
11:30 여야 여성 국회의원 어울림 오찬회 / 국회 사랑재
13:30 정기국회 개회식 사전환담 / 의장 접견실
14:00 본회의-정기국회 개회식 / 본회의장
◆상임위원회
개회식 종료 직후 본회의 / 본회의장
10:00 법제사법위원회 예산결산기금심사소위원회 / 본관 406호
10:00 정무위원회 법안심사제2소위원회 / 본관 604호
10:00 행정안전위원회 전체회의 / 본관 445호
10:00 기후에너지환경노동위원회 전체회의 / 본관 622호
10:00 정보위원회 전체회의 / 본관 647호
10:00 성평등가족위원회 전체회의 / 본관 550호
15:00 문화체육관광위원회 전체회의 / 본관 506호
◆의원실 세미나
10:00 백승아 의원실, (9·4 공교육 멈춤의 날 이후 3년) 교권은 회복되었는가? / 의원회관 제2소회의실
10:00 박덕흠 의원실 등, AI시대의 데이터센터 건설산업 육성과 공급전략 국회 세미나 / 국회도서관 대강당
10:30 최기상 의원실 등, 제2의 성수동: 지역 소멸 대응의 새로운 모델 / 의원회관 제4간담회의실
13:30 임종득 의원실, 사관학교 폐교 저지 국민연대 / 의원회관 대회의실
13:30 문금주 의원실 등, 올바른 수계기금 활용을 통한 댐 주변지역 발전방안 모색 / 의원회관 제11간담회의실
14:00 한정애 의원실 등, 3대 메가프로젝트 반도체 산업용수 공급 어떻게 할 것인가?: 국회물포럼 제36차 토론회 / 의원회관 제2세미나실
14:00 이상식 의원실 등, 경찰의 민주적 통제 및 경찰수사 혁신 정책토론회 / 의원회관 제2소회의실
14:00 박해철 의원실 등, 국가공공기관 노동이사제 4년 / 국회도서관 소강당
14:00 김예지 의원실, 시각장애인 편의시설 설치율 제고 및 제도 개선을 위한 토론회 / 의원회관 제1소회의실
14:00 박지혜 의원실 등, 제1차 재생에너지 기본계획, 100GW를 어디에 지을 것인가? / 의원회관 제3간담회의실
14:00 정태호 의원실 등, 청정수소 구현을 위한 원전수소 역할과 위상 정책 세미나 /의원회관 제3세미나실
15:00 오기형 의원실 등, 자발적 탄소시장법 제정 방향 토론회 / 의원회관 제10간담회의실
◆소통관 기자회견
09:20 서영교 의원, [가사소송법 전부개정안 통과 촉구 기자회견]
09:40 백선희 의원, [범사회복지정책연합 사회복지의 날 기자회견]
10:00 김재원 의원, [2025년 강원FC 히로시마 원정응원단 예산집행 위법성(선거법 위반 등) 기자회견]
10:20 우재준 의원, [현안 관련 기자회견]
10:40 최수진 의원, [가맹점사업자협의회 현안 관련 발표 기자회견]
11:00 노정현 진보당 수석대변인, [128주년 여권통문의 날 기념 진보당 기자회견]
11:20 송석준 의원, [농지규제 관련 제도개선 촉구 기자회견]
13:20 최혁진 의원, [내란청산국민특별위원회 발족 기자회견]
13:40 전종덕 의원, [기초연금 개편안 규탄 및 사회적 논의 촉구 긴급 기자회견]
14:20 김태규 의원, [실종사건 경찰 은폐 관련 형소법 재개정 촉구 기자회견]
14:40 윤종오 의원, [미래대응기금 지방재정 관련 기자회견]
◆더불어민주당
*김민석 당대표
07:00 [유튜브 생중계] '민티07' 출연
14:00 정기국회 개회식 / 국회 본회의장
15:00 경찰개혁추진단 1차 회의 / 국회 본관 당대표회의실
*한병도 원내대표
09:30 원내대책회의 / 국회 본관 원내대표회의실
10:00 정보위원회 전체회의 / 국회 본관 647호
13:30 정기국회 개회식 사전환담 / 국회 본관 국회의장 접견실
14:00 정기국회 개회식
◆국민의힘
*장동혁 당 대표
14:00 제439회 국회(정기회) 개회식 / 국회 본회의장
*정점식 원내대표
09:00 원내대책회의 / 국회 본관 245호
10:00 국회 정보위원회 전체회의 / 국회 본관 647호
14:00 제439회 국회(정기회) 개회식 / 국회 본회의장
◆조국혁신당
*신장식 당대표
07:20 SBS라디오, 김태현의 정치쇼 출연
09:30 의원총회 / 본관224호
10:00 2026 부동산세제개편 긴급 간담회 / 본관316호
14:00 정기회 개회식
*김준형 원내대표
09:30 의원총회 / 본관224호
10:00 2026 부동산세제개편 긴급간담회 / 본관316호
14:00 정기회 개회식
◆개혁신당
*천하람 당대표 권한대행
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