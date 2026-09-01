뉴욕증시, 미·이란 교전 재개에 3대 지수 하락…다우 0.70%↓

AI 핵심 요약beta
- 미국 뉴욕증시가 31일 미·이란 충돌 재개로 하락했다
- 유가 급등과 물가 우려로 9월 금리 인상 가능성이 커졌다
- 에너지 강세 속 PG&E 급락, 반도체주는 강세를 보였다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 31일(현지시간) 미국 뉴욕증시 주요 지수가 일제히 하락했다. 미국과 이란의 무력 충돌이 재개되며 국제유가가 뛰자 물가 우려가 되살아났고 금리 인상 가능성이 부각됐다.
이날 다우존스30산업평균지수는 전장보다 374.09포인트(0.70%) 내린 5만3185.90에 거래를 마쳤다. 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 25.62포인트(0.33%) 하락한 7686.14, 기술주 중심의 나스닥종합지수는 31.53포인트(0.12%) 밀린 2만6370.89를 기록했다.
미국과 이란은 약 한 달 만에 다시 무력을 주고받았다. 미군이 호르무즈 해협의 이란 섬을 타격하자 이란은 아랍에미리트(UAE)와 요르단을 공격했다. 도널드 트럼프 대통령은 폭스뉴스에 대응하겠다고 밝혔으나 구체적인 내용은 언급하지 않았다.
이 여파로 미국 서부텍사스산원유(WTI)는 배럴당 85달러를 넘어섰다. 에너지 비용 상승은 국채 금리를 밀어 올렸다. 10년물 금리는 지난해 1월 이후 최고 수준까지 올랐다.
교전 재개로 호르무즈 해협 통항이 정상화될 것이라는 기대도 꺾였다. 마수드 페제시키안 이란 대통령은 협상을 통한 해결을 여전히 추구하고 있다고 밝혔으나, 미국이 고강도 경제 제재를 시행한 뒤 공습이 오가며 적대가 커진 상황이다.
해협 봉쇄가 길어지면서 에너지 가격 상승 압력이 광범위한 물가 상승으로 번질 수 있다는 우려가 커지고 있다. 이 경우 미 연방준비제도(Fed)가 이르면 다음 달 금리를 올릴 수밖에 없다는 관측이다.
CME 페드워치에 따르면 시장은 9월 통화정책 회의에서 25bp(1bp=0.01%포인트) 인상이 이뤄질 확률을 65.9%로 반영했다.
케빈 워시 연준 의장은 지난 28일 잭슨홀 기조연설에서 매파적 태도를 보이며 물가 목표 달성 의지를 재확인했다.
호라이즌인베스트먼트서비스 폴 놀트 최고경영자(CEO)는 "투자자들이 워시 의장의 잭슨홀 발언과 그것이 금리와 물가에 어떤 의미인지 다시 짚어보고 있다"며 "9월에 금리를 올리지 않는다면 시장이 크게 반응할 것으로 본다. 인상할 것이라는 준비가 상당 기간 이뤄져왔기 때문"이라고 말했다.
S&P500 11개 업종 가운데 에너지가 유가 급등에 힘입어 가장 크게 올랐다. 핼리버튼이 1.85%, 밸러로에너지가 1.86% 상승했다.
반면 유틸리티는 가장 부진한 업종에 속했다. 캘리포니아 상원의 법안 수정이 전력망 운영사의 산불 배상 책임 문제를 거의 해소하지 못한 영향이다. 캘리포니아 전력회사 PG&E는 18.2% 폭락하며 6년여 만의 최대 낙폭을 기록했다.
반도체주는 강세를 보였다. 엔비디아가 1.36% 올랐고 샌디스크와 퀄컴이 각각 5.50%, 3.83% 상승했다.
게임스톱은 2.85% 뛰었다. 앞서 발표한 14억 달러 규모 채무 교환 가운데 약 27%를 신주 발행 대신 보유 현금으로 상환하겠다고 밝히면서 추가 지분 희석 우려가 줄었다.
시장의 시선은 9월 4일 발표되는 고용보고서로 향한다. 모간스탠리 이트레이드의 크리스 라킨 전략가는 "예상보다 강한 고용 지표는 시장에 나쁜 소식으로 받아들여질 수 있다"며 "금리 인상 기대를 강화할 수 있기 때문"이라고 말했다.
JP모간체이스의 앤드루 타일러 전략가는 고용보고서가 중요하지만 내달 11일 나오는 소비자물가지수(CPI)가 더 중요하다고 봤다. 워시 의장이 미국이 완전고용 상태라고 평가했기 때문이다. 그는 향후 몇 주간 미국 주식에 대해 전술적으로 신중한 입장으로 돌아섰다고 밝혔다.
9월은 통계적으로 주식시장이 약세를 보이는 달이다. 블룸버그 집계에 따르면 최근 30년간 S&P500지수의 9월 평균 등락률은 0.8% 하락으로 1년 중 가장 나빴다. 나머지 11개월 평균이 0.9% 상승인 것과 대비된다. 다만 최근 2년은 이 흐름을 거슬렀다.
아메리프라이즈의 앤서니 사글림베네 전략가는 "9월이 온다"며 "역사적으로 다른 시장 동력이 나빠질 때 9월은 한 달 기준 가장 큰 낙폭을 기록해왔지만 시장과 경제 여건이 정상적일 때는 대체로 보합에서 상승 사이였다"고 진단했다.
8월 한 달로 보면 3대 지수 모두 상승 마감했다. 나스닥종합지수는 3.93% 올라 상승률이 가장 높았으며 S&P500지수는 2.62%, 다우지수는 1.34% 각각 상승했다. 최근 약세에도 인공지능(AI) 관련 거래가 살아 있었던 덕분이다. 다우지수는 5개월 연속 상승세를 이어갔다.
mj72284@newspim.com