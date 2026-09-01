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[뉴스분석] "청년에 공정 말할 수 있나" 커지는 용혜인 후폭풍...진보서도 쓴소리

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  • 이재명 대통령이 31일 용혜인 의원을 성평등가족부 장관 후보자로 지명했다.
  • 야권은 비례대표 재선·사퇴 거부 등을 들어 공정성과 적합성을 비판했다.
  • 민주당과 범여권은 젊은 감각과 정책 역량을 강조하며 옹호했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

야당 "비례대표 2차례나 하며 의원직 사퇴도 거부"
보완수사권 폐지·젠더관 등 정치적 행보도 도마 올라
민주 "젊은 감각·워킹맘 강점"…진보 연대 의미 강조

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 이재명 대통령이 용혜인 기본소득당 의원을 성평등가족부 장관 후보자로 지명하며 파격 카드를 꺼내 들었다.

용 후보자가 장관직에 오른다면 '헌정사상 역대 최연소 국무위원'(36살) '1987년 민주화 이후 최초의 30대 장관' 이라는 타이틀을 쥐게 된다.

하지만 인선이 파격적이었던 만큼 위성정당 비례대표 재선 이력과 검찰 보완수사권 폐지 찬성 행보 등 그간의 정치 행보를 둘러싸고 보수 야권은 물론 민주진보 진영에서조차 우려의 목소리가 나오면서 인사청문회 전부터 거센 난항이 예고된다.

여기에 남편이 기본소득당 핵심 당직을 두루 맡으며 불거진 '사당화' 논란에, 관행이었던 비례대표 의원직 사퇴 거부, 사적 가족여행에 김포공항 귀빈실을 이용했던 과거 논란 등 도덕성 이슈까지 불거진 상태다.  

이재명 대통령(당시 더불어민주당 대표, 오른쪽)과 용혜인 기본소득당 의원. [사진 = 뉴스핌DB]

◆野 "비례대표 두 번이나 하며 의원직 사퇴도 거부...청년들 공정하다고 보지 않아"

1일 정치권에 따르면 야당은 용 후보자의 발탁을 '청년 세대에 대한 모독'이자 '정치적 특혜'로 규정하며 공세를 펼쳤다.

장동혁 국민의힘 대표는 지난달 31일 최고위원회의에서 "청년들의 분노 지수가 임계점을 넘어섰는데 터무니없는 용혜인 카드를 내놨다"며 "왼쪽만 챙기는 좌파 잡탕 내각"이라고 비판했다.

국회 성평등가족위원회 소속 한 국민의힘 의원도 용 후보자의 정치적 경력과 부처 적합성을 함께 문제 삼았다.

해당 의원은 기자와의 통화에서 "청와대에서 용 의원을 지명한 이유는 민주당 단합을 강조하기 위한 것이지 성평등가족에 대한 관심을 챙기겠다는 의지나 바람은 아닌 것으로 보인다"며 "다른 후보자들보다도 가장 부처에 적절하지 않은 인물이라고 생각하기 때문에 비판을 받는 것"이라고 말했다.

특히 성평등가족부가 청년 여성을 주요 정책 대상으로 하는 부처라는 점에서 '공정'의 문제를 강조했다.

위 의원은 "청년과 여성이 핵심 이해관계자인 부처인데 청년들에게 가장 중요한 가치는 공정"이라며 "위성정당을 통해 비례대표를 두 번이나 하면서 (장관 취임시) 의원직 사퇴도 하지 않겠다고 한 부분이 청년들에게는 공정하게 보일리 없다"고 했다.

용혜인 기본소득당 원내대표가 13일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 행정안전위원회 전체회의에서 인사말을 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

◆보완수사권 폐지 찬성·젠더관·비동의간음죄 등 정치적 행보도 도마 올라

용 후보자가 검찰 보완수사권 폐지에 적극 찬성했다는 점도 비판 대상이 됐다. 용 후보자는 지난 7월 31일 본회의에서 민주당 주도로 처리된 형사소송법 개정안 가결 후 찬성 표결한 사실을 밝혔다.

당시 용 후보자는 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "검찰개혁 30년 감개무량하다. 검찰 개혁은 기득권 권력 카르텔 보호, 정적의 탄압 목적으로 악용되어 온 역사를 청산하는 과제였다"고 말했다.

위 의원은 "보완수사권 폐지에 굉장히 환호하는 메시지를 던졌던 사람이 장관이 돼서 보완수사권 폐지로 보호받지 못하게 된 여성이 처한 현실을 대변할 수 있는지 의문"이라고 지적했다.

용 후보자의 젠더관을 둘러싼 공세도 이어졌다. 안철수 국민의힘 의원은 "2030 남녀 갈등을 조장하고 군 복무 혜택에 반대해 온 인물"이라며 "사회적 이견을 조정해야 할 장관 자리에 앉힌다면 '성차별 장관'이 되어 갈등을 키울 자폭 카드가 될 것"이라고 주장했다.

주진우 국민의힘 의원도 "포괄적 차별금지법을 추진하며 국민의 자유를 옥죄려 했던 인물인 만큼 송곳 검증에 나서겠다"고 밝혔다.

한동훈 무소속 의원은 "보완수사 폐지와 비동의간음죄, 동성혼 제도 도입 등 국민적 합의가 안 된 이슈에 앞장서 온 인물"이라며 "불공정의 상징으로 각인된 후보자가 장관이 된다면 혼란과 갈등만 더 커질 것"이라고 인사 철회를 촉구했다.

이준석 개혁신당 의원도 용 후보자를 겨냥해 "이 대통령이 복어 독을 들이키는데, 나라는 다시 한번 그 진통에 휘말릴 것"이라고 비판했다.

용혜인 기본소득당 대표가 19일 오전 서울 여의도 국회 본청 계단에서 열린 시민사회-제정당 정치개혁 직무유기 규탄 기자회견에서 발언을 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

◆범진보서도 쓴소리..."사회적 약자 고통 말하면서 고통 유발 법안에 찬성하는 모순"

보수 야권뿐만 아니라 범진보 진영에서도 위성정당 경력과 검찰 보완수사권 폐지 찬성 이력을 문제 삼으며 장관 적임자인지를 따져봐야 한다는 목소리가 나왔다.

양경규 정의당 대표는 지난달 30일 성명을 통해 "위성정당을 통해 두 차례 국회에 입성한 정치인을 국무위원으로 발탁하는 것은 위성정당 정치에 사실상의 면죄부를 주는 일"이라고 비판했다.

이어 "피해자들의 거센 우려에도 검찰 보완수사권 폐지를 환영했던 인사가 여성과 소수자, 피해자의 권리를 책임질 적임자인지도 묻지 않을 수 없다"고 했다.

장혜영 전 정의당 의원도 전날 페이스북에 용 후보자의 성평등 관련 의정활동 자체는 평가하면서도 정치적 행보의 모순은 별도로 짚어야 한다고 주장했다.

장 전 의원은 "한쪽으로 사회적 약자의 고통을 말하면서 다른 쪽으로 사회적 약자의 고통을 명백히 일으키는 법안을 적극 찬성하는 그의 정치적 모순은 반드시 짚어야 한다"고 했다.

특히 "차별금지법 도입을 외치면서 졸속 검찰 보완수사권 폐지를 두 팔 벌려 환영하는 모순"이라며 "그때그때 자기 정치적 이득에 따라 사회적 약자의 권리가 걸린 사안에 입장이 바뀌는 정치인을 어떻게 믿을 수 있을까"라고 반문했다.

위성정당 문제에 대해서도 "지난 6년간 위성정당 문제를 단 한 번도 사과한 적이 없다"며 "유권자들을 기만하고 정당정치의 근간을 훼손한 문제를 청문회에서 제대로 짚어야 한다"고 주장했다.

신현영 민주당 대변인도 전날 자신의 페이스북에 당의 의견이 아닌 사견임을 전제하며 "의원직과 장관직을 겸직하겠단 의견에 동의할 수 없다"고 말했다.

이어 "젊은 세대를 상징하는 정치 세대 교체를 위한 파격적인 장관 인선에서 그녀의 판단은 과도한 특혜와 욕심으로 비춰질 수밖에 없다"며 "국민들께서, 특히 청년세대의 감성으로는 절대 용인할 수 없으며, 우리 사회의 불공정 이슈로 사회적 갈등을 초래할 것"이라고 했다. 

친명(친이재명)계로 분류되는 신인규 변호사도 페이스북을 통해 "이번 개각을 보면서 기회다원 사회로 가는 것인지 또 다른 의미의 기회봉쇄주의인 것인지 고민이 깊다"며 "비례대표를 2번씩 하면서 독점된 기회로 우리 사회를 얼마나 더 낫게 만들었는지 묻지 않을 수 없다"고 우려했다.

한병도 더불어민주당 원내대표가 25일 서울 여의도 국회에서 열린 민주당-개혁진보4당 정치개혁 간담회에서 용혜인 기본소득당 원내대표와 악수하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

◆민주당 "젊은 감각·워킹맘 경험 강점"…'진보 연대' 의미도 강조

반면 민주당은 용 후보자의 성평등 관련 의정활동과 워킹맘으로서의 경험을 강조하며 야권의 공세를 '흠집내기'로 규정했다.

김민석 민주당 대표는 최고위원회의에서 "새롭게 참여한 젊고 영향력 있는 후보자들이 국정을 어떻게 펼칠지 책임감과 기대를 동시에 느낀다"며 "각기 다른 정치적 견해를 가져온 만큼 새로운 국정 실험이 될 것"이라고 평가했다.

국회 성평등위 소속 한 민주당 의원도 통화에서 "디지털 성범죄와 친밀한 관계 범죄 등 현안을 잘 이해하고 있고, 국회 활동과 육아를 병행해 온 워킹맘으로서 당사자들을 충실히 대변할 수 있을 것"이라고 말했다.

성평등가족위 소속 또 다른 민주당 의원도 기자에게 "능력이 안 되는 사람을 두 번 비례시킨 것도 아니고, 그간 2030 청년들과 개혁의 목소리를 힘차게 내온 사람이니 그 능력을 인정받아 지명된 것이라고 생각한다"고 말했다.

한 재선 민주당 의원은 "이 대통령의 이번 젊은 개각에 대해 당 안팎에서 유의미한 평가가 나오고 있다"며 "(국민의힘의 반발은) 위기감의 발로라고 생각한다. 통합과 연대 성격의 개각이 본인들에게 불리하게 느껴지니 개각 흠집내기를 하는 것"이라고 말했다.

신장식 조국혁신당 대표와 정춘생 의원이 3일 서울 여의도 국회에서 문미정 기본소득당 당대표 권한대행, 용혜인 원내대표를 예방해 기념촬영을 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

◆범여권 "갈라치기로 공격해선 안 돼"…정책 역량 검증 강조

조국혁신당과 진보당 등 범여권은 용 후보자의 의정활동을 평가하며 옹호에 나섰다.

조국혁신당 한 의원은 기자와의 통화에서 "용 후보자 지명이 이재명 정부를 탄생시킨 진보 세력 간 연대라는 측면에서 의미가 있다"며 "성평등 정책이나 입법 제도, 현 사회 문제와 관련해서 누구보다도 목소리를 잘 낸 의원"이라고 평가했다.

위성정당을 통한 비례대표 재선 논란에 대해서는 "현 정치 선거 제도의 한계"라며 "여러 문제들을 다 합쳐서 부적격하다고 하는 것은 부당한 공격"이라고 반박했다.

아울러 "젠더 갈라치기의 소재로 30대 여성 정치인이 공격받고 있다는 부분은 개탄스럽다"며 "'꼴페미' 같은 단어로 공격할 것이 아니라 온전하게 성평등가족부를 잘 이끌 수 있을지 정책적인 검증에 중심을 가져야 한다"고 강조했다.

국회 성평등위 소속인 손솔 진보당 의원도 페이스북에 용 후보자가 국회에서 차별과 혐오에 대응하는 문제부터 생활동반자법, 친밀관계폭력 피해자 보호를 위한 입법까지 여러 논의를 함께해왔다며 기대감을 전했다.

손 의원은 특히 임신중지약물 도입과 고용평등임금공시제 도입을 올해 하반기 국회가 풀어야 할 과제로 꼽으며 "두 과제 모두 성평등가족부가 적극적으로 역할해야 할 일"이라고 했다.

자질과 공정성을 둘러싼 공세가 이어지자 용 후보자는 지명 소회와 함께 비례대표 의원직 유지에 대한 해명을 전했다.

용 후보자는 개각 발표 이후 페이스북에 "30대 워킹맘으로서, 국정을 함께 책임지는 야당의 일원으로서 어느 때보다 막중한 소임 의식과 책임감을 느낀다"며 "성실하고 겸손한 자세로 국회 인사청문회에 임하겠다"고 밝혔다.

의원직 사퇴 논란과 관련해선 "연합정치의 제도적 공백으로 비례대표 의원직 승계를 기본소득당이 할 수 없는 상황에서, 당 소속 유일한 국회의원인 제가 사퇴할 경우 기본소득당이 원외정당이 돼야 하는 어려움이 있다"며 "개인의 결정이 당의 진로와 직결될 수밖에 없는 소수정당의 어려움에 대해 고개 숙여 양해를 구한다"고 했다. 

allpass@newspim.com

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日 장기금리 3% 목전 [서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 일본 장기금리가 3% 선을 눈앞에 두고 있다. 일본은행(BOJ)의 추가 금리인상 관측이 확산하면서 국채 매도세가 이어진 영향이다. 31일 도쿄 채권시장에서 장기금리의 지표인 신규 발행 10년물 국채 수익률은 한때 2.950%까지 상승했다. 전 거래일보다 0.030%포인트 오른 수준으로, 1996년 9월 이후 약 30년 만의 최고치를 다시 경신했다. 시장에서 심리적 저항선으로 여겨지는 대표적 기준선인 3%까지는 불과 0.05%포인트를 남겨두고 있다. 채권 시장에서는 BOJ가 이르면 9월 금융정책결정회의에서 추가 금리인상에 나설 것이라는 전망이 강해지고 있다. 금리 상승을 예상한 투자자들이 국채 매도를 늘리는 한편 신규 매수를 주저하면서 장기금리에 상승 압력이 커지고 있다. 미국의 금리인상 가능성이 다시 부각된 것도 일본 국채시장에 영향을 미쳤다. 미 연방준비제도(FRB)의 케빈 워시 의장은 28일 잭슨홀 회의에서 기조적 인플레이션이 2% 목표를 웃도는 상황이 이어진다면 추가 대응이 필요하다는 취지로 발언했다. 이에 미국 금리가 상승하고 달러 매수가 강해지면서 엔화는 달러당 160엔대까지 하락했다. 엔화 약세가 다시 강해지면서 BOJ의 추가 금리인상 필요성이 커질 것이라는 관측도 확산하고 있다. 지난달 말 미국과 일본이 엔화를 매수하는 공동 외환시장 개입에 나선 이후 시장에서는 엔저를 억제하기 위해 BOJ가 금리인상 속도를 높일 수 있다는 전망이 힘을 얻었다. 시장이 반영하는 9월 금융정책결정회의의 금리인상 확률도 이미 80%를 넘어선 것으로 나타났다. BOJ 내부의 매파적 분위기도 시장의 금리인상 기대를 뒷받침하고 있다. 히미노 료조 부총재는 27일 금리인상과 관련해 "다음 회의를 포함해 매번 금융정책결정회의에서 충분히 검토해 나가겠다"고 밝혔다. 9월 인상을 명시적으로 예고하지는 않았지만 조기 금리인상 가능성을 부정하지 않은 셈이다. 일본 정부의 적극적인 재정정책에 따른 국채 공급 증가 우려도 장기금리 상승 요인으로 꼽힌다. 재정지출 확대를 위해 국채 발행이 늘어날 경우 시장에서 국채를 소화하기 위해 더 높은 금리를 요구할 가능성이 있기 때문이다. 일본 재정에 대한 경계감이 커지면서 장기 국채에 대한 투자자들의 매수세가 약해지고 있다는 분석이다. 시장의 관심은 이제 일본 10년물 국채 금리가 심리적 저항선인 3%를 넘어설지에 쏠리고 있다. BOJ의 추가 긴축 기대와 엔화 약세, 적극재정에 따른 재정 우려가 동시에 이어질 경우 장기금리의 상승 압력은 당분간 지속될 가능성이 있다. [사진=블룸버그] goldendog@newspim.com 2026-08-31 11:01
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월가를 달구는 8가지 화두 이 기사는 8월 31일 오전 08시08분 '해외 주식 투자의 도우미' GAM(Global Asset Management)에 출고된 프리미엄 기사입니다. GAM에서 회원 가입을 하면 9000여 해외 종목의 프리미엄 기사를 보실 수 있습니다. 이 기사는 인공지능(AI) 번역을 바탕으로 전문 기자들의 검증과 분석을 거쳐 생산된 콘텐츠입니다. 원문은 8월28일 블룸버그통신 기사(Carry Trades to Treasury Twists: A Guide to the Hot Debates on Wall Street)입니다. [서울=뉴스핌] 이홍규 기자 = 케빈 워시 연방준비제도(연준) 의장과 스콧 베선트 미국 재무장관이 잇달아 시선을 끄는 정책 결정을 내리면서 투자자들은 올여름 한산한 시기를 누리지 못했다. 베선트 장관이 이끄는 재무부는 엔화 강세를 유도하고 장기 차입비용을 억제하기 위해 예상치 못한 시장 개입을 단행했다. 투자자들은 중동 전쟁에 따른 불확실성도 여전히 감당해야 하는 상황에서 새로운 거래 기법에 눈을 돌리는 한편 당국이 반영해야 할 새로운 전략을 구사하고 있는지를 두고 논쟁을 벌이고 있다. 이 과정에서 다양한 거래 기법과 이론이 뒤섞여 제시되고 있다. 이에 트레이딩 데스크에서 가장 뜨겁게 논의되는 주제들의 배경과 현재 상황, 향후 전망을 짚어본다. 본드 스티프너(Bond Steepener) 미국 국채 수익률 곡선의 장기물 금리는 인플레이션이 좀처럼 꺾이지 않는 가운데 연방정부 재정적자가 확대되고 인공지능(AI) 투자 자금 조달을 위한 회사채 발행이 늘면서 국채와 경쟁하는 구도가 형성되며 올해 상승했다. 연준이 인플레이션 억제를 위해 금리를 인상할지 여부에 대한 불확실성도 장기채 보유에 대한 우려를 키운 요인으로 작용했다. 30년물 국채 수익률이 2007년 이후 처음으로 해당 수준까지 오르면서 월가에서는 장기물 국채 가치가 단기물 대비 하락할 것이라는 전망이 강화됐다. 이런 현상은 커브 스티프닝(curve steepening)으로 불린다. 재무부가 8월 10년물부터 30년물까지의 국채에 대한 재매입(바이백) 규모를 최소 두 배로 늘리겠다고 밝혔음에도 이런 전망은 유지되고 있다. 해당 발표 이후 장기물 국채 수익률은 하락했지만 골드만삭스그룹(GS)과 웰스파고(WFC)의 금리 전략가들은 장기 수익률이 높은 수준을 유지할 것으로 내다보고 있다. 캐리 트레이드(Carry Trade) 캐리 트레이드는 금리가 낮은 통화로 저렴하게 자금을 조달한 뒤 이를 훨씬 높은 금리를 제공하는 국가의 통화로 전환하는 고위험 거래를 의미한다. 신흥국 8개 통화 기준 블룸버그 누적 외환 캐리트레이드 지수 분기별 추이 [자료=블룸버그통신] 이 거래는 신흥국 금리가 주요국 대비 높고 신흥국 통화가 달러, 유로, 엔 등 주로 차입에 활용되는 통화 대비 안정적이거나 강세를 보일 때 활발해진다. 이 거래는 7개 분기 연속으로 플러스 수익률을 기록해 2008년 이후 가장 긴 상승세를 이어갔다. 다만 2024년 여름 일본은행이 기준금리를 인상했을 당시처럼 이 거래는 빠르게 반전될 수 있다. 디베이스먼트 트레이드(Debasement Trade) 디베이스먼트 트레이드는 달러 가치 하락 우려로 투자자들이 달러를 매도하고 금이나 비트코인처럼 공급량이 제한된 자산으로 옮겨가는 현상을 뜻한다. 이 용어는 잉글랜드의 헨리 8세나 로마 황제 네로처럼 금화와 은화에 구리 등 값싼 금속을 섞어 화폐 가치를 떨어뜨린, 이른바 화폐 개악(debasement)을 단행했던 역사적 사례에서 비롯됐다. 현대적 의미에서는 미국의 부채가 40조달러를 넘어선 데다 인플레이션이 지속되면서 시간이 지날수록 달러 구매력이 잠식될 것이라는 우려로 투자자들이 달러를 경계하는 현상을 가리킨다. 미국 정책 당국이 의도적으로든 실수로든 달러 약세를 유발하는 정책을 추진하고 있다는 의구심도 한몫하고 있다. 디베이스먼트 트레이드에 대한 논의는 2025년 도널드 트럼프 대통령의 관세 정책과 미국 정부 셧다운 가능성 등을 계기로 확산됐다. 이후 2026년 중반 베선트 장관이 엔화와 미국 장기 국채를 지지하기 위한 시장 개입을 승인하면서 월가에서 다시 논쟁으로 떠올랐다. 미국 재무부의 국채 바이백 계획 발표 전후 블룸버그 달러스팟 지수 추이 [자료=블룸버그통신] 다만 달러 약세가 나타날 때마다 이를 모두 디베이스먼트로 해석할 수는 없다. 전세계 투자자들이 여전히 미국 국채를 대규모로 보유하고 있다는 점은 달러 표시 자산에 대한 전면적인 이탈이 나타나고 있지 않음을 시사한다. 탈달러화(De-Dollarization) 디베이스먼트가 달러 가치에 대한 우려를 반영하는 개념이라면 탈달러화는 달러 의존도를 낮추는 행위 자체에 초점을 맞춘다. 여기에는 중앙은행이 외환보유액에서 달러 비중을 축소하거나 기업이 달러가 아닌 통화로 채권을 발행하거나 전세계 투자자들이 자금을 미국 밖 시장으로 이동시키는 행위 등이 포함된다. 전세계 외환보유액에서 달러가 차지하는 비중은 1999년 약 70%에서 최근 60% 미만으로 상당폭 낮아졌다. 각국 중앙은행들이 장기적으로 달러 익스포저를 줄이겠다는 방침을 밝히는 가운데 유로화와 위안화가 매력적인 대안으로 꼽히면서 이런 흐름에 힘을 보태고 있다. 탈달러화 논의는 2022년 러시아의 우크라이나 침공 이후 본격화됐다. 미국이 러시아 자산을 동결하고 달러 기반 금융 시스템에 대한 접근을 제한하면서 미국이 자국의 금융 시스템과 통화를 무기화할 수 있는 능력에 관심이 쏠렸다. 다만 미국 증시는 여전히 전세계 주식시장 시가총액의 약 절반을 차지하고 있으며 미국 채권시장 규모도 세계 최대다. 달러의 우위는 시장의 깊이와 미국 경제 규모, 그리고 이를 진정으로 대체할 만한 통화가 없다는 점에 뒷받침되고 있다. 금융억압(Financial Repression) 금융억압은 1973년 스탠퍼드대 경제학자 로널드 매키넌과 에드워드 쇼가 만든 용어로 정부가 저축을 국채나 특정 우대 차입자에게 유도해 차입비용을 인위적으로 낮게 유지하는 정책을 뜻한다. 이런 정책은 2차 세계대전 이후 미국과 유럽, 일본에서 광범위하게 시행됐다. 자본 통제, 금리 상한제, 금융기관의 국채 보유 의무화 등이 대표적인 사례다. 채권 보유자들의 수익률을 낮춤으로써 정부는 과중한 부채 부담을 줄일 수 있었다. 실제로 연준은 2차 세계대전 기간과 종전 이후 단기 국채 수익률에 상한을 뒀다. 이 조치는 1951년 재무부-연준 협정 체결로 종료됐다. 억만장자 투자자 스탠리 드러켄밀러를 비롯한 일부 투자자들은 베선트 장관의 국채 재매입을 정부 차입비용을 억누르기 위한 금융억압의 한 형태로 평가하고 있다. 관련된 개념으로 재정 우위(fiscal dominance)가 있다. 이는 부채 규모가 큰 상황에서 중앙은행이 인플레이션 억제 대신 정부의 저비용 차입 지원 쪽으로 방향을 트는 것을 의미한다. 이 경우 결과적으로 인플레이션이 다시 자극될 수 있다. 트위스트(The Twist) 베선트 장관의 재매입 전략이 실질적으로 장기채를 단기채로 대체하는 효과를 낸다면 이는 연준이 수십 년간 여러 차례 시행해온 오퍼레이션 트위스트(Operation Twist)의 재무부 버전에 해당한다. 연준의 오퍼레이션 트위스트는 중앙은행 포트폴리오 내 단기 국채를 장기 국채로 교체하는 방식으로 진행됐다. 이를 통해 장기 차입비용을 낮추고 경제성장을 뒷받침하는 것이 목표였다. 베선트 장관은 자신이 트레저리 트위스트를 시행하고 있다고 밝혔다. 이 전략을 통해 단기 국채(T-Bill) 비중을 25%까지 끌어올리고 수익률을 낮출 수 있다는 분석도 나온다. 도이체방크(DB)의 조지 사라벨로스 외환리서치 글로벌 총괄은 재매입 계획 발표 이후 "오퍼레이션 트위스트가 시작됐다"며 "재무부는 시장에서 듀레이션을 제거하기 위한 자금을 마련하려면 단기 국채 발행을 늘려야 할 것"이라고 말했다. 그는 이를 사실상 "연성 금융억압"이라고 덧붙였다. 일각에서는 이런 조치를 베선트 풋(Bessent Put)이라고 부른다. 풋옵션은 매수자가 정해진 가격에 특정 자산을 매도할 수 있는 권리를 뜻한다. 이 경우 시장에 대규모 매수자가 존재한다는 사실을 트레이더들이 인지하고 있어 이에 맞서는 거래를 꺼리는 상황을 가리킨다. 셀 아메리카(Sell America) 정책 및 정치적 불확실성이 커지면서 일부에서는 트럼프 대통령의 2기 집권 기간 투자자들이 결국 셀 아메리카(Sell America)로 향하고 있다는 관측을 내놓고 있다. 그 배경으로는 관세 정책, 제롬 파월 전 연준 의장 재임 당시 연준을 겨냥한 압박, 그린란드 병합 언급으로 인한 전통적 동맹 관계 훼손 등이 꼽힌다. 국가부채 증가와 같은 근본적인 취약 요인도 이런 흐름에 더해지고 있다. 30년물 국채 수익률은 8월 거의 20년 만에 최고 수준까지 상승했다. 같은 기간 달러 가치를 나타내는 지수는 지난해 약 8% 하락했다. 다만 해외의 미국 국채 보유액은 올해 사상 최대치를 기록했고 미국 증시도 인공지능(AI)을 비롯한 기술 분야에서 미국이 주도하는 발전에 힘입어 잇달아 사상 최고치를 새로 썼다. 수익률곡선통제(Yield Curve Control) 장기채 재매입 규모를 늘리려는 재무부의 조치는 시장 원리에 따라 금리 수준이 결정되도록 두지 않고 당국이 차입비용을 인위적으로 낮게 유지하려는 정책과 이미 비교되고 있다. 미국·일본·독일·영국 10년물 국채 금리 추이 [자료=블룸버그통신] RBC블루베이를 비롯한 일부 투자자들은 국채 수익률이 통제 범위를 벗어날 경우 트럼프 행정부가 어디까지 개입할지, 그리고 이것이 결국 연준에 금리 억제를 위한 압박으로 작용할지를 두고 의문을 제기하고 있다. 연준은 이런 압박에 맞서 독립성을 지킬 것으로 예상된다. 워시 의장이 오랫동안 자산 매입 활용과 재정·통화 정책 간 경계가 모호해지는 현상에 의문을 제기해온 점도 이런 전망에 힘을 싣는다. 연준의 협조 없이는 베선트 장관이 이끄는 재무부가 차입비용을 실질적으로 억제하기 위해 막대한 재원을 투입해야 할 것으로 보인다. 일본이 2016년부터 2024년까지 시행한 수익률곡선통제(YCC) 정책의 엇갈린 성과는 반면교사로 꼽힌다. 당시 일본은행은 10년물 국채 수익률 방어에 나섰지만 그 결과 엔화 가치가 사상 최저 수준까지 떨어지는 결과로 이어졌다. bernard0202@newspim.com 2026-08-31 08:11

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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