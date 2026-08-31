건양대병원, '환자경험 향상' 캠페인…환자 중심 문화 확산

AI 핵심 요약beta
- 건양대병원은 31일 교직원 격려 행사를 열었다.
- 점심 뒤 아이스크림을 나눠주며 감사 뜻을 전했다.
- 환자 먼저 다가가기 등 개선 메시지도 알렸다.
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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 건양대병원이 환자 중심 의료문화 확산을 위해 현장 교직원들을 격려하고 환자 응대의 중요성을 되새기는 캠페인을 진행했다.
건양대병원은 31일 교직원 식당에서 전 교직원을 대상으로 환자경험 향상을 위한 특별 격려 행사를 열었다고 밝혔다.
이날 송영화 진료지원부장과 고객상담팀장 등 부서장들은 점심식사를 마친 교직원들에게 아이스크림을 나눠주며 감사와 응원의 뜻을 전했다.
행사장에서는 '환자에게 먼저 다가가기', '함께 만드는 따뜻한 진료환경' 등 환자경험 개선 메시지를 담은 피켓 홍보와 포토 이벤트도 함께 진행됐다.
병원은 이번 행사를 통해 교직원 간 격려 문화를 확산하고 작은 친절과 배려가 환자 만족도를 높이는 출발점이라는 점을 공유했다고 설명했다.
송영화 진료지원부장은 "교직원 한 사람 한 사람의 따뜻한 미소와 배려가 환자들에게 큰 위로와 감동으로 전달된다"며 "서로에 대한 존중과 격려가 환자 중심의 의료서비스로 이어지길 바란다"고 말했다.
gyun507@newspim.com