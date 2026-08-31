GH "임직원 공정거래 자율준수 적극 실천...준법문화 확산 앞장 설 것"

AI 핵심 요약beta
- GH가 31일 수원 본사에서 임직원 대상 CP 교육을 했다.
- 공정거래법 준수 위한 내부 준법시스템과 실무를 설명했다.
- GH는 지난 6월 CP 도입 후 준법경영 활동을 이어갔다.
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[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기주택도시공사(GH)는 수원 본사에서 임직원 대상으로 준법의식 고취를 위해 공정거래 자율준수 프로그램 교육을 진행했다고 31일 밝혔다.
'공정거래 자율준수 프로그램(CP; Compliance Program)'이란 조직이 자체적으로 공정거래 법규를 준수하기 위한 여러 활동을 체계적으로 계획해 운영하는 내부 준법시스템이다.
이날 교육은 한국공정거래조정원의 '공정거래교육사업' 지원을 통해 마련됐다.
강사로 나선 법무법인 화우 양경희 변호사는 불공정거래행위의 주요 개념과 대표 유형을 설명하고 이를 예방하기 위한 CP의 구조와 실무적 중요성을 전달했다.
앞서 GH는 지난 6월 'CP 도입 선포식'을 열고 이종선 부사장을 자율준수관리자로 임명하며 준법경영을 공식화했다.
이후 CP 소식지 발간, 외부 전담 변호사 상담 창구 운영, 사내 캠페인 자료 배포 등 자율준수 활동을 꾸준히 펼쳐왔다.
김용진 GH 사장은 "임직원 모두가 공정거래 자율준수를 적극 실천해 공정한 거래 생태계를 조성하고 준법문화 확산에 앞장서겠다"고 전했다.
ssamdory75@newspim.com