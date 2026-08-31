인천 계양 도시첨단산단 75만㎡ 승인 완료…계양테크노밸리 탄력

AI 핵심 요약beta
- 인천시가 31일 계양테크노밸리 산업단지계획 승인을 마쳤다
- 전체 75만7457㎡ 반영으로 조성에 속도가 붙게 됐다
- 시는 첨단·지식산업 유치로 자족도시 거점 육성에 나섰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천 계양테크노밸리 도시첨단산업단지 전체 부지에 대한 산업단지계획 승인이 마무리됐다.
이번 승인으로 수도권 3기 신도시 중 한 곳인 계양테크노밸리 조성에 속도가 붙을 전망이다.
인천시는 31일 '인천계양 테크노밸리 도시첨단산업단지 산업단지계획 변경 승인 및 지형도면'을 고시했다고 밝혔다.
이번 고시는 지난해 12월 승인된 1단계 우선추진구역 34만7437㎡에 이어 잔여 2단계 구역 41만20㎡를 추가로 반영한 것으로 전체 산업단지 75만7457㎡에 대한 산업단지계획 승인이 모두 완료됐다.
시는 이번 승인을 계기로 산업단지 조성과 산업시설용지 공급을 차질 없이 진행하는 한편 입주기업 유치에도 본격적으로 나설 계획이다.
계양테크노밸리는 단순한 제조업 중심 산업단지가 아니라 주거·상업·녹지·기반시설이 결합된 복합형 도시첨단산업단지로 조성된다.
전체 부지 가운데 공업지역이 50만7944㎡로 가장 큰 비중을 차지하며 주거지역 10만9849㎡, 상업지역 1만1746㎡, 녹지 12만7918㎡ 등으로 구성돼 산업시설뿐 아니라 도로와 공원 등 기반시설과 정주·지원 기능을 함께 갖추는 것이 특징이다.
산업단지 유치 대상 업종은 정보통신업 및 연구개발업, 소프트웨어 개발업, 방송·영상콘텐츠업, 기계·장비 제조업 등 지식기반 산업과 친환경 첨단제조업이 중심이 된다.
친환경 산업환경을 갖춘 도심 첨단산업단지가 되도록 대기오염물질이나 특정수질유해물질을 배출하는 사업장의 입주를 엄격히 제한한다.
시는 이를 통해 첨단산업과 지식산업이 융복합되는 산업생태계를 구축하고 계양테크노밸리를 지역 내 일자리와 산업을 함께 만들어내는 자족도시의 핵심 거점으로 육성한다는 계획이다.
김상길 인천시 미래산업본부장은 "이번 산업단지계획 승인 고시는 계양테크노밸리가 자족도시로 도약하고 경쟁력을 확보하는 중요한 전환점이다"면서 "첨단산업과 지식산업이 융복합된 산업단지로 육성하고 기업 유치와 효율적인 사업 추진을 통해 지역경제 활성화에 도움이 되도록 하겠다"고 했다.
hjk01@newspim.com