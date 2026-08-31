경기도교육청 '유치원·어린이집 업무 비교 편람' 발간...유보통합 준비 가속

AI 핵심 요약beta
- 경기도교육청이 31일 유치원·어린이집 업무 비교 편람을 발간했다.
- 유보통합 대비해 설치·관리 등 49개 항목을 비교 정리했다.
- 교육부와 전국 교육청 등에 배포하고 계속 업데이트할 예정이다.
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[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도교육청은 31일 교육과 보육 행정에 대한 상호 이해를 높이고 지방 단위 관리체계 일원화에 대비하기 위해 '유치원·어린이집 업무 비교 편람'을 발간했다고 밝혔다.
도교육청에 따르면 이번 편람은 지난해 동두천시에 파견된 도교육청 공무원들이 보육 현장에서 업무를 직접 수행하며 파악한 실무 경험을 바탕으로 동두천양주교육지원청에서 유치원과 어린이집의 관련 업무를 비교·분석해 첫 체계화를 이뤄낸 성과물이다.
서로 다른 법령과 행정체계 아래 운영되던 두 기관의 업무를 동일한 기준에서 정리해 업무 연계와 향후 보육업무 이관을 준비하는 기초 자료로 활용될 예정이다.
편람은 유치원과 어린이집의 주요 업무를 ▲설치 ▲관리 ▲교직원 ▲안전 ▲시스템 등 5개 분야, 49개 세부 항목으로 나누어 구성했다. 항목마다 관련 법령, 업무 기준, 수행 주체, 처리 절차 등을 나란히 배치해 기관 간 차이를 한눈에 비교할 수 있도록 했다.
경기도교육청은 이번에 제작된 편람을 교육부와 전국 시·도교육청, 도내 시·군 지자체 및 교육지원청에 배포할 계획이다. 향후 관련 법령 개정과 제도 변화에 발맞춰 내용을 지속적으로 업데이트할 방침이다.
엄신옥 경기도교육청 유보통합준비단장은 "유보통합은 단순한 업무 이관을 넘어 교육과 보육의 행정체계를 하나의 방향으로 연결하는 과정"이라며 "이번 업무 비교 편람을 바탕으로 기관 간 이해와 협력을 높이고 지방 단위 관리체계 일원화를 차질 없이 준비하겠다"고 강조했다.
1141world@newspim.com