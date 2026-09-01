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[2027 예산안] 정부, '포스트 반도체' 키운다…첨단산업·R&D 41조 투입

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AI 핵심 요약

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  • 정부가 1일 2027년 예산안에서 포스트 반도체 육성에 41조4000억원을 투입했다.
  • 우주항공·바이오·모빌리티 등 첨단전략산업과 국가 R&D 예산을 크게 늘렸다.
  • 재생에너지와 전기차, 창업·재도전, 문화·관광, 중소기업 수출 지원도 확대했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

1일 국무회의서 '2027년 예산안' 의결
NEXT 10대기술 육성…전략산업 15조·R&D 39조 확대
재생에너지 예산 2배로…전기차 보조금 역대 최대 늘려
창업 4.5조·문화 3.7조·중소기업 성장·수출 6.6조 지원

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 정부가 반도체 이후 우리 경제를 이끌 '포스트 반도체' 산업을 육성하기 위해 첨단전략산업과 연구개발(R&D)에 41조4000억원을 투입한다. 우주항공과 바이오, 모빌리티 등 미래핵심기술에 대한 투자를 확대해 초격차 산업으로 육성한다는 청사진이다.

아울러 재생에너지와 전기차 등 에너지 전환 예산을 대폭 확대한다. 창업과 재도전, 문화·관광, 중소기업의 성장·수출을 뒷받침하기 위한 투자도 강화할 방침이다.

[AI 일러스트=김기랑 기자] 2026.08.31 rang@newspim.com

◆ NEXT 10대 전략기술 육성…우주항공·바이오 투자

1일 기획예산처가 발표한 '2027년 예산안'에 따르면, 정부는 포스트 반도체와 첨단전략산업 육성 예산을 올해 36조2000억원에서 내년 41조4000억원으로 5조2000억원 확대한다.

정부는 제2의 반도체 신화를 창출하기 위해 미래 성장을 주도할 'NEXT 10대 전략기술 분야'를 집중적으로 지원한다. 국가전략기술육성법에 따라 국가 차원에서 육성하는 55개 기술 가운데 AI와 첨단바이오, 양자, 반도체 등을 중심으로 초격차 산업을 키운다는 구상이다.

첨단전략산업 지원 예산은 올해 11조2000억원에서 내년 15조원으로 3조8000억원 늘어난다.

우주항공 분야에서는 2030년 달 착륙을 위한 차륜·발사체 개발 등에 올해 1조2000억원보다 6000억원 늘어난 1조8000억원을 투입한다. 바이오 분야 예산은 1조4000억원에서 1조7000억원으로 확대해 유전자 세포치료제와 재생의료 등 첨단바이오 핵심기술을 확보한다.

모빌리티 분야에는 올해 2000억원보다 5배 이상 늘어난 1조1000억원을 투입한다. 자율차 실증차량 지원 대수를 200대에서 3000대로 대폭 확대한다.

핵융합과 소형모듈원자로(SMR) 등 미래 유망 에너지원에는 7000억원을 투입한다. 방위산업 분야는 스타트업 육성과 수출 지원 등을 위해 관련 예산을 3000억원에서 4000억원으로 늘린다.

[AI 일러스트=김기랑 기자] 2026.08.31 rang@newspim.com

국가 R&D 예산은 올해 35조5000억원에서 내년 39조5000억원으로 확대된다. 정부는 7대 국가전략 핵심기술(SEED)을 비롯한 미래 선도기술에 대한 투자를 늘리고, 지역 산·학·연 기반의 지역형 R&D와 투자형 R&D를 새로 도입한다.

투자형 R&D는 정부가 기업의 연구개발을 지원할 때 단순 출연이 아니라 지분을 확보하는 투자 방식으로 참여하는 제도다. 정부는 투자 성과가 다시 새로운 R&D 지원으로 이어지는 선순환 구조를 구축할 계획이다.

지역형 R&D에는 5극 3특 선도지역프로젝트 1400억원과 과학기술 혁신지원 1512억원 등을 신규 편성했다. 투자형 R&D에는 화합물 반도체 R&D 상생팹 400억원과 민간협력 투자형 기술개발 200억원 등을 투입한다.

전략연구사업에 참여하는 대학은 100곳에서 152곳으로 늘리고 관련 예산도 5000억원에서 7000억원으로 확대한다. AI 혁신인재 양성 예산은 150억원에서 450억원으로 3배 늘린다.

◆ 재생에너지 예산 2배…전기차 보조금 역대 최대

에너지 대전환 분야 예산은 올해 4조2000억원에서 내년 6조6000억원으로 57.1% 확대된다.

재생에너지 분야에는 올해 1조3000억원의 두 배를 넘는 2조8000억원을 투입한다. 공장 지붕과 영농형 태양광 설치 등을 확대하고, 햇빛소득마을은 700곳에서 2200곳으로 늘린다.

재생에너지 금융지원 예산은 6480억원에서 1조5108억원으로 2배 이상 증가한다. 태양광 2.1GW와 풍력 1.2GW 규모의 재생에너지 시설 설치를 지원할 예정이다. 마을형 태양광 650킬로와트(㎾)를 새로 설치하는 1500개소에는 이차보전 방식으로 자금을 지원한다.

민간의 에너지 전환 투자 부담을 낮추기 위해 햇빛소득 협동조합 보증을 신설하고, 해상풍력 맞춤형 보증도 400억원에서 600억원으로 확대한다.

[AI 일러스트=김기랑 기자] 2026.08.31 rang@newspim.com

무탄소 에너지 수요를 뒷받침하기 위한 예산은 2조9000억원에서 3조8000억원으로 늘어난다.

정부는 전기차 보조금 지원 대상을 올해 30만대에서 내년 역대 최대인 43만대로 확대한다. 관련 예산도 2조2845억원에서 3조90억원으로 늘어난다. 올해 상반기 신차 중 전기차 비중이 23.3%로 지난해 상반기보다 12.2%포인트(p) 높아진 점을 반영했다.

단독주택과 복지시설을 대상으로 한 히트펌프 보급 지원은 157억원에서 635억원으로 5배 이상 확대한다. 공동주택과 산업단지에는 대규모 히트펌프 실증사업을 새로 추진한다.

온실가스 감축에 기여하거나 환경기술을 사업화하는 녹색기업을 위한 융자·보증·펀드 등 녹색금융 투자도 5962억원에서 7447억원으로 확대한다.

◆ '모두의 창업' 추진…실패기업 재도전 지원 강화

창업 혁신생태계 활성화 예산은 올해 2조6000억원에서 내년 4조5000억원으로 73.1% 늘어난다.

이 가운데 창업 지원 예산은 1조9000억원에서 3조5000억원으로 확대한다. 정부는 선발 인원을 1만5000명에서 2만명으로 늘리고 사업화 자금을 최대 3000만원까지 지원하는 '모두의 창업 프로젝트'를 본격적으로 추진한다.

창업 아이디어의 판로 연계와 후속 사업화를 지원하고, 비수도권 창업도시를 4곳에서 10곳으로 확대한다. 지역창업패키지에 1700억원, 지역성장펀드에는 2850억원을 각각 투입한다.

창업펀드 출자는 2400억원에서 4800억원으로 2배 늘리고, 창업기업 지원융자는 1조3000억원에서 1조7000억원으로 확대한다. 창업기업의 규제 애로를 발굴하고 실증·제도 개선을 지원하는 규제합리화 지원체계도 새로 운영한다.

[AI 일러스트=김기랑 기자] 2026.08.31 rang@newspim.com

재도전 지원 예산은 6000억원에서 1조원으로 늘린다. 전국에 재도전 성공학교 19곳을 신설해 재창업자 500개사의 실패 원인을 진단하고, 맞춤형 입주와 창업 보육을 지원한다.

재도전 성공패키지의 지원 대상은 기존 재창업기업에서 재창업기업·위기기업으로 넓히고, 지원 한도도 1억원에서 1억5000만원으로 늘린다. 대기업과 중소기업 간 공동 사업 전환을 지원하는 사업도 새로 도입해 100개사를 지원한다.

우수 재도전기업 130곳을 선별해 바우처와 컨설팅 등을 추가로 제공하는 '재도전 응원 프로젝트'도 새로 추진한다. 중소기업 재기지원 예산은 150억원에서 1398억원으로 대폭 확대하고, 재도약지원자금 융자 규모도 6125억원에서 8400억원으로 늘린다.

◆ 예술인 사회안전망 확충…지방에 5대 메가관광권

문화강국 도약을 위한 예산은 올해 2조8000억원에서 내년 3조7000억원으로 32.1% 증가한다.

기초예술인 지원 예산은 6000억원에서 9000억원으로 확대한다. 예술인의 생활 여건 개선을 위해 생활안정자금 융자를 280억원에서 600억원으로 늘리고, 산재보험과 국민연금 등 사회보험료 지원 예산도 15억원에서 311억원으로 대폭 확대한다.

지역의 신진·유망 예술인을 지원하기 위한 사업도 새로 도입한다. 전국 384개 프로젝트팀에 팀당 3∼5명씩 총 5600만원가량을 지원하는 방식으로 215억원을 편성했다.

[AI 일러스트=김기랑 기자] 2026.08.31 rang@newspim.com

K-문화·관광 지원 예산은 2조2000억원에서 2조8000억원으로 늘린다. K-콘텐츠의 기획·개발부터 사업화와 유통, 해외 진출까지 전 주기에 걸쳐 맞춤형으로 지원하고 콘텐츠 정책금융도 1조5000억원에서 2조2000억원으로 확대한다.

지역 관광 활성화를 위해 5대 메가관광권 조성에 659억원을 신규 투입한다. 지방공항과 연계한 외국인 관광객 유치, 중소 K-컬처 기업의 행사 참여 등을 지원한다.

현재 5성급 호텔이 없는 지방에는 호텔을 새로 짓도록 특별융자와 이차보전을 지원한다. 정부는 3개소에 총 1523억원을 투입할 계획이다.

◆ 중소기업 성장·수출에 6.6조…'점프업 1000' 신설

중소기업 성장·도약·수출 예산은 올해 5조4000억원에서 내년 6조6000억원으로 확대한다.

이 가운데 성장·도약 예산은 4조6000억원에서 5조4000억원으로 늘린다. 정부는 신성장 분야 기업 300곳을 범부처 협업으로 선발해 관계부처 사업을 다년도·맞춤형으로 지원하는 성장관리 프로그램을 신설한다.

중소기업 R&D 투자 규모는 2조2000억원에서 2조5000억원으로 확대한다. R&D 성과가 매출로 이어지도록 기술사업화 지원과 보증 공급은 3000억원에서 7000억원으로 늘린다.

유망 중소기업에 전담 디렉팅과 전략·기술 컨설팅 바우처를 지원하는 점프업 프로그램도 성장 단계별로 확대·개편한다.'점프업 100'은 매출 100억원 이상 기업에 최대 3년간 연간 2억원을 지원하고, 새로 도입하는 '점프업 1000'은 매출 1000억원 이상 기업에 최대 2년간 연간 7억5000만원을 지원한다.

[AI 일러스트=김기랑 기자] 2026.08.31 rang@newspim.com

기업성장융자 공급은 2조1000억원에서 2조5000억원으로 늘리고, AI 전환 지원에는 7000억원을 투입한다. 800개사에 대한 마케팅 지원 패키지도 새로 도입한다.

중소·중견기업의 글로벌 진출 지원 예산은 8000억원에서 1조2000억원으로 확대한다.

수출바우처 예산은 1502억원에서 3137억원으로 2배 이상 늘어난다. 기본형 5000개사와 성장형 3000개사를 지원한다. 마케팅과 인증, 금융, R&D 등을 묶은 K-수출스타 지원 예산은 402억원에서 734억원으로 확대한다.

해외지사화와 공동물류센터, 해외전시회 등 수출역량 강화 예산은 1605억원에서 2259억원으로 늘린다. K-푸드 수출 지원 예산은 888억원에서 2437억원으로 확대하고, K-식자재 해외 진출 융자에 1360억원을 신규 편성한다.

글로벌 수요가 빠르게 늘어나는 푸드 등 K-소비재의 수출 지원도 강화한다. 중소 조선사에는 선수금환급보증(RG) 특례보증 4500억원을 공급한다.

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'시총 10배 증가' 팀 쿡 시대의 종언 이 기사는 8월 31일 오후 4시56분 '해외 주식 투자의 도우미' GAM(Global Asset Management)에 출고된 프리미엄 기사입니다. GAM에서 회원 가입을 하면 9000여 해외 종목의 프리미엄 기사를 보실 수 있습니다. [서울=뉴스핌] 김현영 기자 = 2026년 8월 31일은 팀 쿡이 애플(종목코드: AAPL) 최고경영자(CEO)로서 보내는 마지막 근무일이다. 2011년 스티브 잡스 사망 이후 15년간 애플을 이끌어온 그는 다음 날인 9월 1일부로 이사회 의장으로 물러나고, 오랜 기간 하드웨어 엔지니어링 부문을 총괄해온 존 터너스 수석부사장이 새로운 수장 자리에 오른다. 취임 8일 만에 신제품 발표회라는 첫 시험대에 오르는 터너스의 데뷔 무대는 9월 9일로 예정돼 있으며, 이 자리에서 애플의 첫 폴더블 아이폰이 공개될 가능성이 유력하게 점쳐지면서 투자자들의 이목이 집중되고 있다. ◆ 시총 10배 키운 팀 쿡, 그가 남긴 유산 쿡이 재임하는 동안 애플의 시가총액은 약 3,500억 달러에서 4조 6000억달러 이상으로 불어났다. 지난 7월에는 잠시 5조 달러 선을 넘기도 했다. 전설적인 창업자의 뒤를 이어받는다는 것 자체가 상당한 부담을 수반하는 과제임에도, 쿡은 재임 기간 주주가치를 10배 넘게 끌어올렸다. 시장에서는 지난 15년간 전 세계에서 주주가치를 견인한 CEO들 가운데서도 가장 성공적인 축에 속한다는 평가가 나온다. 팀 쿡 애플 최고경영자(CEO) [사진=애플] 쿡의 가장 큰 공로로 꼽히는 것은 2007년 처음 출시된 아이폰 사업을 애플의 지속적인 성장을 견인하는 엔진으로 완전히 변모시켰다는 점이다. 아이폰은 2025년 애플 전체 매출 4,161억 달러 가운데 2,095억 달러를 차지하며 단일 사업 부문이 전체 매출의 약 50%를 책임졌다. 뱅크오브아메리카(BofA) 글로벌리서치의 왐시 모한 애널리스트는 아이폰 제품군을 다양한 가격대에 걸쳐 폭넓게 확장시키고, 이와 연동된 공급망의 복잡성을 관리해낸 것이 전적으로 쿡의 공로라고 평가했다. 여기서 그치지 않고 쿡은 애플뮤직플러스, 애플TV플러스, 애플피트니스플러스, 애플워치, 에어팟 등 아이폰과 연계된 폭넓은 제품·서비스 생태계를 구축했다. 그 결과 서비스 부문은 이제 애플의 두 번째로 큰 사업으로 자리 잡아 지난해 1,091억 달러의 매출을 기록했으며, 세 번째로 큰 부문인 웨어러블 기기 역시 356억 달러의 매출을 올렸다. 만약 쿡이 아이폰 프랜차이즈를 서비스 부문으로까지 확장하지 못했다면, 오늘날과 같은 규모와 위상의 애플은 존재하지 못했을 것이라는 평가가 뒤따른다. 2007년 아이폰을 공개한 故 스티브 잡스 [사진=블룸버그] 재임 기간 내내 비판이 없었던 것은 아니다. 일각의 비판론자들은 아이폰의 뒤를 이을 만한 후속 제품이 부재하다는 점을 회사의 혁신 동력 약화를 보여주는 신호로 지적해왔다. 이에 대해 모한 애널리스트는 쿡이 물려받은 포트폴리오를 고려할 때 그가 각 사업 부문을 엄청나게 성장시켰으나, 아이폰이 워낙 크고 성공적이다 보니 다른 성과들을 가려버리는 측면이 있을 뿐이라고 반박했다. 실제로 수년 만에 처음 선보인 신규 제품군이었던 비전 프로는 다소 아쉬운 성과에 그쳤지만, 애플은 이 헤드셋을 위해 개발한 일부 기술을 향후 출시할 스마트글라스에 활용하고 있는 것으로 전해진다. 최근 들어서는 생성형 AI(인공지능) 도입이 더디다는 비판에 직면하며 차세대 개선판 시리(Siri)의 출시가 지연된 상태다. 그럼에도 AI 칩과 데이터센터에 수천억 달러를 쏟아붓고 있는 경쟁사들과 달리, 애플은 월가를 뒤흔들고 있는 AI발 밸류에이션 충격으로부터 상대적으로 자유로운 편이었다는 평가도 나온다. ◆ 완벽주의자 터너스는 누구인가 바통을 이어받는 존 터너스는 2001년 애플 제품 디자인팀의 일원으로 입사한 뒤 2013년 하드웨어 엔지니어링 부문 부사장으로 승진했고, 2021년에는 수석부사장 자리에 올랐다. 펜실베이니아대에서 기계공학을 전공했으며 애플 입사 전에는 버추얼 리서치 시스템스에서 근무한 이력이 있다. 지난 3월 맥북 네오 공개 행사 등 주요 제품 발표 무대에 여러 차례 등장하며 존재감을 넓혀왔지만, 최근 몇 년간 회사를 유심히 지켜본 이들이 아니고서는 여전히 대중에게는 낯선 인물이라는 평가가 많다. 애플 팀 쿡 최고경영자(CEO, 좌)와 차기 CEO로 취임 예정인 존 터너스 [사진=블룸버그] 터너스는 애플이 추구하는 완벽주의적 성향을 그대로 체현한 인물로도 알려져 있다. 그는 2024년 펜실베이니아대 공대 졸업식 축사에서, 자신이 맡았던 첫 애플 제품인 애플 시네마 디스플레이의 후면 나사 홈 개수를 두고 협력업체와 벌였던 실랑이를 소개한 바 있다. 협력업체가 제시한 나사는 홈이 35개였지만 터너스는 애플이 원하는 25개를 끝내 고수했다는 일화로, 사소해 보이는 부분까지 최선을 다하는 것이 제품을 대하는 자신의 원칙이라는 취지였다. 애플 측은 맥 라인업을 역대 최고 인기 제품군으로 끌어올리고 아이폰17 시리즈를 성공적으로 선보였으며 에어팟을 개선하는 데 터너스가 핵심적인 역할을 했다고 평가하고 있다. 여러 제품에 사용되는 재활용 알루미늄 합금 개발을 주도했고, 애플워치 울트라3에 적용된 3D 프린팅 티타늄 소재 작업에도 관여한 것으로 전해진다. 아이폰 17 프로 [사진=블룸버그] 지난 4월 발표된 이번 경영권 승계는 애플이 기기 사업이라는 본업에 다시 힘을 싣겠다는 신호로 받아들여지고 있다. 공급망과 영업, 재무에 밝았던 쿡과 달리 터너스는 하드웨어 엔지니어 출신이기 때문이다. 그가 외부 영입 인사가 아니라 회사 내부를 25년 가까이 깊이 이해하고 있는 인물이라는 점은 경영권 교체기에 흔히 발생하는 운영·전략적 실수의 위험을 낮춰주는 요인으로 꼽힌다. 다만 그만큼 더딘 전환기라는 변명은 통하지 않을 것이라는 지적도 나온다. 터너스는 AI가 촉발한 기술업계의 대격변 한복판에서 애플을 이끌게 됐다. 아이폰을 뒤이을 차세대 성장동력을 확보해야 한다는 과제도 안고 있다. 스마트글라스나 AI 핀 등 AI 기반 신제품에 사활을 건 경쟁사들이 늘어나는 가운데 애플 역시 소비자 전자업계에서의 지배력을 이어가려면 이 분야에서 자체적인 답을 내놓아야 하는 상황이다. 이와 함께 투자자들은 정교한 가격 전략과 흠잡을 데 없는 실행력, 실질적인 파급력을 갖춘 제품 로드맵을 요구할 것으로 보인다. ◆ 9월 9일 데뷔 무대, 관전 포인트는 '폴더블 아이폰' 터너스 신임 CEO에게 주어진 첫 시험대는 예상보다 훨씬 빨리 찾아온다. 애플은 9월 9일 캘리포니아주 쿠퍼티노 애플파크 내 스티브 잡스 극장에서 신제품 발표 행사를 연다. 이미 "서프라이즈 앤드 샤인(Surprise and Shine)"이라는 캐치프레이즈를 내걸고, 눈길을 끌 만한 제품 공개를 예고한 상태다. 애플은 구체적인 제품 라인업을 아직 밝히지 않았지만, 신형 아이폰과 업그레이드된 애플워치는 물론 스마트홈 시장을 겨냥한 여러 제품을 포함해 최대 8종에 달하는 기기가 공개될 것으로 전망된다. 애플이 8월 26일(현지시간) 내달 9일 행사 계획을 발표했다.[사진=애플 웹사이트] 가장 유력한 라인업은 아이폰18 프로와 아이폰18 프로맥스를 포함한 아이폰18 시리즈다. 더 낮은 발열과 긴 사용 시간을 구현할 것으로 기대되는 신형 2나노미터(nm) A20 프로 칩과 배터리 효율 개선·프라이버시 강화·혼잡한 데이터 네트워크 환경에서의 성능 향상을 가능케 할 C2 칩이 함께 탑재될 전망이다. 더 빠른 칩과 개선된 배터리, 카메라 성능이 적용되며 최소한 대형 모델에는 기계식 조리개가 들어갈 것으로 알려졌다. 반면 아이폰 에어 2세대와 일반형 아이폰18은 이번 행사에서 빠질 것으로 보인다. 애플이 연중 판매를 고르게 분산하기 위해 이들 제품과 보급형 아이폰18e, 신형 맥, 아이패드의 출시를 내년 봄으로 미룰 것이라는 관측이다. 시장의 진짜 관심은 애플의 첫 폴더블 스마트폰에 쏠려 있다. '아이폰 폴드' 혹은 '아이폰 울트라'로 불릴 가능성이 있는 이 제품이 현실화된다면, 아이폰X(아이폰 텐)과 3D 안면인식 도입 이후 최대 변화로 꼽힐 만한 이정표가 될 전망이다. 블룸버그통신에 따르면 터너스가 이 제품 개발을 직접 주도해왔으며, 그의 취임 시점 자체가 출시에 맞춰졌다는 해석도 나온다. 접었을 때는 여권 크기의 일반 스마트폰처럼 작동하다가 펼치면 책처럼 바깥쪽으로 열리며 태블릿 크기의 화면이 드러나는 구조로, 일반 스마트폰처럼 쓸 수 있는 5.3인치 외부 화면과 펼치면 나타나는 7.8인치 내부 화면 등 두 개의 화면을 갖출 것으로 예상된다. 일부 유출 정보에 따르면 페이스 ID 대신 터치 ID를 탑재하고, 멀티태스킹에 최적화된 초박형 디자인으로 데뷔할 가능성도 제기된다. 가격은 만만치 않을 전망이다. 여러 매체 보도와 시장조사업체 IDC의 나빌라 포팔 수석 리서치 디렉터에 따르면 예상 소비자가격은 2,000~2,500달러 수준에 달할 것으로 추정된다. 포팔 디렉터는 높은 가격에도 불구하고 이 제품이 상당한 성공을 거둘 것으로 내다봤는데, 최상위층 소비자를 겨냥한 제품인 만큼 이들이 구매를 위해 줄을 설 것이라는 설명이다. 시장 전문가들은 이 프리미엄 폴더블 기기가 판매가를 끌어올리는 동시에 애플에 새로운 마진 성장 동력을 제공할 것으로 기대하고 있다. IDC는 애플이 출시 첫해에만 1,000만 대 이상을 출하하며 침체가 예상되던 폴더블 시장 전체를 구해낼 것으로 내다봤다. 이에 힘입어 올해 폴더블 부문이 12.6% 성장하고 내년에는 성장률이 18%로 가속화될 것으로 IDC는 전망했으며, 2027년까지 애플이 전 세계 폴더블폰 출하량의 40%, 1,700만 대 이상을 차지할 것으로 예상했다. ▶②편에서 계속됨 kimhyun01@newspim.com 2026-09-01 00:06
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'정교유착' 한학자 1심 징역 2년 선고 [서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 윤석열 정부와 세계평화통일가정연합(통일교)의 정교유착 사건의 정점으로 알려진 한학자 통일교 총재가 정치자금법 위반 혐의 1심 재판에서 총 징역 2년을 선고받았다. 서울중앙지법 형사합의27부(재판장 우인성)는 31일 오후 정치자금법 위반 등 혐의를 받는 한 총재와 정원주 전 비서실장(천무원 부원장), 윤영호 전 통일교 세계본부장, 윤 전 본부장의 배우자이자 전 통일교 재정국장 이모 씨에 대한 선고기일을 열었다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = '정교 유착' 의혹에 연루된 한학자 통일교 총재가 31일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고기일에 출석하고 있다. 2026.08.31 photo@newspim.com 이날 재판부는 한 총재의 정치자금법 위반 혐의와 청탁금지법 위반·업무상 횡령에 대해 각각 징역 1년씩, 총 징역 2년을 선고했다. 함께 재판에 넘겨진 정 전 비서실장은 정치자금법 위반은 징역 8개월, 업무상 횡령은 징역 8개월을 선고하면서도 각 형에 대해 집행유예 2년을 결정했다. 윤 전 본부장은 징역 6개월, 이씨는 징역 6개월에 집행유예 1년을 내렸다. 이 사건에 대해 재판부는 "자금력을 앞세워 제20대 대선을 교세 확장 기회로 보고, 해당 후보(윤석열 전 대통령)가 당선돼 새 정권 출범 후 통일교 정책에 국가 지원을 받아 정치적 영향력을 획득하기 위해 저질러진 범행"이라고 했다. 그러면서 "민주 정치의 건전한 발전에 기여하기 위한 공직자 공무수행을 보장하고 공공기관을 신뢰하기 위해 제정된 청탁금지법 입법취지 훼손했다"라며 "죄책이 가볍지 않다"고 지적했다. ◆ 재판부 "한학자, 통일교 정점…실형 선고 불가피" 한 총재는 2022년 1월 당시 윤석열 국민의힘 대선 후보에게 통일교 지원을 청탁할 목적으로 '윤핵관' 권성동 전 국민의힘 의원에게 통일교 내부 자금을 활용해 불법 정치자금 1억원을 전달했다는 정치자금법 위반 혐의를 받는다. 같은 해 3~4월 통일교 자금 1억4400만원을 국민의힘 소속 의원 등에게 쪼개기 후원했다는 혐의(정치자금법 위반), 그해 7월 건진법사 전성배 씨를 통해 김건희 여사에게 다이아몬드 목걸이와 샤넬 가방 등 7500만원 상당의 금품을 제공했다는 혐의(청탁금지법 위반), 이를 통해 통일교 자금을 횡령했다는 횡령 혐의도 있다. 같은 해 10월 수사기관이 한 총재와 정 전 실장의 카지노 원정도박에 대해 수사를 진행하고 있다는 사실을 알고 윤 전 본부장에게 회계자료를 없애도록 증거인멸을 지시한 혐의(증거인멸교사)도 받고 있다. 재판부는 한 총재가 "통일교의 정점인 사람"이라며 "제20대 대선후보였던 윤석열 전 대통령에게 접근하기 위해 권성동 의원과 접촉해 정치자금 1억원을 제공하고, 그 이후 특별집회 형태로 지지를 표명했다. 이후 김건희에게 명품 가방과 목걸이를 제공했다"고 봤다. 아울러 재판부는 "한 총재의 통일교 내 지위, 윤 전 본부장에 책임을 전가하는 태도 등을 볼 때 실형 선고가 불가피하다"고 했다. 그러면서도 "전반적으로 윤 전 본부장이 (범행을) 계획하고 한 총재의 승인을 받아 실행한 것으로 보이고, 한 총재의 개인적 이익보다 통일교 교세나 정치적 영향력 확장 목적으로 보인다"는 점은 유리한 양형 사유로 참작했다. 또 재판부는 '쪼개기 후원' 업무상 횡령에 대해서는 무죄를, 증거인멸 교사에 대해서는 특검법상 수사대상이 아니라며 공소기각을 선고했다. 한 총재는 구속기소 된 상태에서 재판에 넘겨졌지만 현재 건강 악화를 이유로 일시 석방됐다. 지난달 30일 법원은 한 총재의 구속집행정지 기간을 오는 9월 2일 오후 6시로 연장했다. 이날 한 총재는 선고를 마친 후 '입장 한 말씀 부탁드린다', '항소하실 거냐'는 취재진의 질문에 묵묵부답으로 일관하며 법정을 빠져나갔다.  한편 권 전 의원은 통일교 측으로부터 불법 정치자금을 받은 혐의로 지난달 16일 징역 2년과 추징금 1억원을 대법원에 확정받았다. 이에 대한변호사협회는 권 전 의원의 변호사 등록을 취소했다. 100wins@newspim.com 2026-08-31 15:20

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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