KB금융, 고령운전자 740명에 '페달 오조작 방지장치' 무상 지원

AI 핵심 요약beta
- KB금융그룹이 31일 고령운전자 안전장치 지원을 시작했다.
- 65세 이상 740명 차량에 페달 오조작 방지장치를 무상 설치했다.
- 안전운전 교육도 병행해 교통사고 예방에 나섰다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = KB금융그룹이 고령운전자의 이동권을 보장하면서 페달 오조작으로 인한 교통사고를 예방하기 위해 차량 안전장치 지원에 나섰다.
KB금융그룹(회장 양종희)은 31일 경찰청, 한국도로교통공단, 안전생활실천시민연합과 함께 추진하는 '페달 오조작 방지장치 지원사업'의 차량 장착을 시작했다고 31일 밝혔다.
이번 사업은 전국 19개 운전면허시험장에서 사전 신청한 65세 이상 고령운전자 740명을 대상으로 약 3억원 규모의 페달 오조작 방지장치를 무상으로 설치하는 프로그램이다. 장치 제공과 함께 안전운전 컨설팅도 실시해 고령운전자가 보다 안전한 운전 습관을 갖도록 지원한다.
이날 강원도 원주운전면허시험장에서는 신청자의 차량에 실제 장치를 설치하고 작동 원리를 확인하는 시연과 안전운전 컨설팅을 진행했다. 지난 7월 시작된 고령운전자 교통안전 지원사업이 실제 차량 장착 단계에 들어간 첫 현장이다.
페달 오조작 방지장치는 운전자가 가속페달을 급격하게 밟는 등 비정상적인 조작을 할 경우 차량의 급격한 가속을 억제하는 역할을 한다. 고령운전자의 운전 자체를 제한하기보다 차량 운행 과정에서 발생할 수 있는 사고 위험을 줄이는 데 초점을 맞췄다.
지원 대상은 수도권에 한정하지 않고 전국 운전면허시험장을 통해 모집했다. 또한 단순히 안전장치를 제공하는 데 그치지 않고 안전운전 교육을 함께 실시해 운전자의 안전의식을 높이고 실제 사고 예방으로 이어질 수 있도록 사업을 구성했다.
고령운전자 관련 교통안전 문제도 갈수록 중요해지고 있다. 경찰청과 한국도로교통공단의 2025년 통계에 따르면 고령운전자 교통사고는 4만5873건으로 전년보다 8.3% 증가했다. 해당 사고로 인한 사망자 역시 843명으로 10.8% 늘었다.
KB금융은 경찰청과 함께 금융사기와 교통사고 등 국민 생활과 밀접한 위험을 예방하기 위한 사회공헌 활동도 이어가고 있다.
보이스피싱 예방 콘텐츠와 취약계층 안전교육, 고령운전자 교통안전 지원 등을 통해 사고 발생 이후 대응에 그치지 않고 사전 예방 중심의 활동을 확대한다는 계획이다.
peterbreak22@newspim.com