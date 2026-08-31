광양시 백운장학회, 대학 최종학년 생활비 장학 지원

AI 핵심 요약beta
- 백운장학회가 9월 1일부터 생활비 장학금 신청을 받는다.
- 광양시 대학생에 최대 175만원을 차등 지원한다.
- MY광양 앱으로만 신청하며 10월 31일까지 접수한다.
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[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 광양시 재단법인 백운장학회는 지역 대학생의 경제적 부담을 덜고 안정적인 학업 여건을 지원하기 위해 오는 9월 1일부터 10월 31일까지 '2026년 하반기 대학생 생활비 장학금 지원사업' 신청을 받는다고 31일 밝혔다.
지원금은 거주기간과 지원구간 등에 따라 50만원에서 최대 175만원까지 차등 지급되며 하반기에는 지역경제 활성화를 위해 광양사랑상품권과 현금으로 나눠 지급하고 상품권 지급액과 방식 등 세부 계획은 11월 중 백운장학회 누리집 등을 통해 별도 안내할 예정이다.
지원 대상은 2026년 기준 34세 이하인 정규학제 대학 최종학년 재학생으로 신청자 본인과 부모 또는 보호자가 공고일 기준 광양시에 주민등록을 두고 3년 이상 연속 거주해야 하며 전체 학기 성적은 C학점 이상이어야 한다.
장학금은 거주기간에 따라 7년 이상 100%, 5년 이상 70%, 3년 이상 50%의 지급 비율을 적용하고 기초생활수급자·차상위계층 여부와 지원구간 등을 반영해 최종 지원액을 산정한다.
신청은 'MY광양' 앱에서만 가능하며, 온라인 신청이 어려운 경우 가까운 읍·면·동사무소 또는 광양시 교육청소년과를 방문하면 앱 가입과 서류 스캔, 신청 절차를 지원받을 수 있다.
자세한 사항은 백운장학회 누리집 또는 광양시 교육청소년과로 문의하면 된다.
chadol999@newspim.com