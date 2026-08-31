[로펌이슈] 바른, 'AI인프라센터' 신설…한전 30년 경력 이윤형 센터장 영입

AI 핵심 요약beta
- 법무법인 바른이 31일 AI인프라센터를 신설하고 이윤형 센터장을 영입했다.
- 바른은 전력 확보와 PF를 함께 검토하는 실행 중심 자문을 내세웠다.
- 센터는 AI 데이터센터 전반의 통합 자문을 제공할 예정이다.
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 법무법인 바른이 인공지능(AI) 데이터센터와 전력·인프라 분야를 전담하는 'AI인프라센터'를 신설하고 한국전력공사에서 30년간 근무한 이윤형 상임고문을 센터장으로 영입했다.
법무법인 바른은 생성형 AI 확산으로 대규모 데이터센터 건설이 늘면서 전력 확보와 금융 조달 등을 아우르는 자문 수요가 증가함에 따라 AI인프라센터를 출범했다고 31일 밝혔다.
바른은 기존 AI 법제·규제 및 개인정보보호 등 법률 검토에서 나아가 데이터센터 사업의 핵심인 전력공급과 계통연계, 프로젝트 파이낸싱(PF) 등을 사업 초기부터 함께 검토하는 '실행 중심형' 자문 모델을 구축한다는 방침이다.
대규모 AI 데이터센터 사업은 안정적인 전력 확보가 핵심 과제로 꼽힌다. 전력공급 가능 여부와 시점이 불확실할 경우 금융기관의 투자 및 PF 조달에도 영향을 미칠 수 있어 전력계통과 금융 구조를 함께 검토할 필요성이 커지고 있다는 게 바른의 설명이다.
센터장을 맡은 이윤형 상임고문은 1995년부터 2026년까지 한전에서 전력 관리·영업 및 해외사업 분야 등을 담당한 전력 인프라 전문가다.
인천 AIDC와 화성 AI 데이터센터, 용인 기흥 AI 클러스터 등 대규모 개발사업의 전력계통 연계 검토와 사업 구조화, 전력구매계약(PPA) 체결, 계통 신뢰도 기준 및 전력수급기본계획 관련 규제 대응 자문 등을 수행했다.
이 센터장은 "현재 AI 인프라 시장의 핵심은 규제 해석을 넘어 한전의 전력 공급·계통 연계 가능성을 검증하고 여의도의 자금을 유기적으로 연결하는 데 있다"며 "단순한 법률 검토에 머물지 않고 전력 확보부터 사업의 금융 구조화에 이르기까지 실효성 있는 자문 모델을 구축해 고객의 리스크를 완화하겠다"고 말했다.
AI인프라센터에는 국내외 에너지·인프라 프로젝트와 민관협력(PPP), 프로젝트 파이낸싱 분야 경험을 보유한 이승교 외국변호사가 참여해 법률자문과 사업구조화를 담당한다.
변상엽·황덕진 변호사의 PF팀과 임훈택·정경호 변호사의 기업법무팀을 비롯해 규제·행정 대응, 부동산·개발·송무 분야 변호사들도 프로젝트 단계별로 참여한다. 한국서부발전 사장을 지낸 박형덕 상임고문도 신재생에너지와 해외사업 분야 자문에 참여한다.
센터는 ▲한전 전력공급 가능 시점·용량 사전 검토 ▲계통연계 협의 및 PPA 리스크 검토 ▲투자유치 및 PF 계약 구조화 ▲PFV(프로젝트금융투자회사)·SPC(특수목적법인) 설립 및 지배구조 설계 ▲부지 매입·개발계약 ▲인허가 관련 행정 대응 ▲인수합병(M&A) 리스크 대응 등 AI 인프라 프로젝트 전반에 대한 통합 자문을 제공할 예정이다.
김도형 바른 대표변호사는 "AI 데이터센터 사업의 성패는 전력 확보와 자금 조달이라는 현장의 실타래를 풀 수 있느냐에 달려 있다"며 "한전 현장 실무 경험과 바른의 금융·부동산·규제 대응 역량을 결합해 규제 검토를 넘어 사업을 실제로 실행시키는 차별화된 자문을 제공하겠다"고 말했다.
abc123@newspim.com