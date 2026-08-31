노동부 "추석 전 임금체불 집중 청산…위험 사업장 8000곳 점검"

AI 핵심 요약beta
- 고용노동부는 31일 추석 전 체불 사업장 8000곳을 점검했다.
- 점검은 9월 1일부터 23일까지 반복 신고·고위험 사업장 중심이다.
- 악의적 체불은 구속수사하고 청산 지원도 병행했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 고용노동부는 추석 명절을 앞두고 한 달간 전국 임금체불 고위험 사업장 8000곳 대상으로 체불 전수조사·감독에 나선다.
31일 노동부에 따르면 이번 임금체불 집중 청산 지도 기간은 오는 9월 1일부터 23일까지다. 점검 대상은 임금체불 신고가 반복 접수된 사업장을 포함해 건설업 등 체불 고위험 사업장이 중심이다.
노동부는 추석 명절 전까지 전국 사업장 약 8000곳에 대한 체불 전수조사·감독을 집중 실시하고 청산을 지도할 방침이다.
감독 규모는 지난해 6000곳에서 올해 8000곳으로 확대됐다.
고액 체불이거나 피해근로자가 다수인 경우, 체불로 인해 분규가 발생한 경우 등에는 지방관서 기관장이 직접 현장을 찾아 청산을 지도한다.
경영상 어려움으로 체불이 우려되는 사업주는 체불청산지원 사업주 융자제도를 적극 활용해 자발적으로 청산할 수 있도록 안내한다.
악의적이거나 상습적인 체불사업주는 구속수사를 통해 무관용 원칙으로 엄정 대응한다는 방침이다.
김영훈 장관은 "가족과 함께 보내는 즐거운 명절을 앞두고 여전히 체불로 고통받는 노동자가 있다는 것은 안타까운 현실"이라며 "명절 전 체불 청산 지도·점검이 일회성에 그치지 않도록 예년보다 더 많은 사업장을 살피면서 지방관서 기관장부터 직접 현장에 나가 체불 노동자의 권리 구제에 총력을 다하겠다"고 말했다.
sheep@newspim.com