경기도, 6·25전쟁 학도병 후손 등 모범 병역명문가 15개 가문 선정

AI 핵심 요약beta
- 경기도가 31일 6·25 학도병 후손 등 15개 가문을 모범 병역명문가로 선정했다.
- 도는 2580개 병역명문가 중 82개 신청가문을 심사해 15개 가문을 뽑았다.
- 선정 가문은 3대 병역이행과 국가유공, 봉사 등으로 귀감이 됐다.
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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기도는 6·25전쟁에 참여했던 학도병과 그 후손 등 15개 가문을 '2026년 경기도 모범 병역명문가'로 선정했다고 31일 밝혔다.
도에 따르면 대를 이어 성실하게 병역을 이행한 병역명문가 가운데 특별한 병역이행 사례와 지역사회 공헌 등으로 도민에게 귀감이 되는 가문을 예우하기 위해 모범 병역명문가를 발굴하고 있다.
도에 따르면 도내 병역명문가문은 총 2580개이며 이 가운데 올해 모범 병역명문가 공모에 신청한 82개 가문을 대상으로 선정위원회 심사를 거쳐 최종 15개 가문을 선정했다.
도는 이번에 선정된 가문들은 3대에 걸친 병역이행은 물론 주요 전쟁 참전, 국가유공, 특수부대 및 최전방 복무, 국가기록 기증, 지역사회 봉사 등 다양한 분야에서 모범적인 사례를 보여준 것으로 평가했다.
대표 사례로 김재주 가문은 1대 김갑신 씨가 6·25전쟁 당시 학도병으로 참전했고 2대 김재주 씨는 30여 년간 해병대에 복무하며 국가유공자로 인정받고 보국훈장 등을 수훈했다. 이어 3대 김민호·김선호·김경호 씨도 모두 해병대에 자원입대해 3대에 걸쳐 병역의 의무를 수행했다.
이주상 가문은 독립운동가 석주 이상룡 선생의 후손으로 가문 구성원이 6·25전쟁 중 전사하는 등 독립운동 정신과 국가를 위한 헌신을 대대로 이어온 점이 높은 평가를 받았다고 전했다. 1대 이경대 씨는 육군에서 복무했으며 2대 이석재·이석훈·이석진 씨는 각각 수도기계화보병사단(맹호부대), 특수전사령부, 경비교도대에서 군 복무를 수행했다.
3대 이호상 씨는 육군 제27보병사단에서 발전기 운용·정비 임무를, 이주상 씨는 특수전사령부 예하 특수전학교에서 낙하산 정비 임무를 맡는 등 3대에 걸쳐 각자의 자리에서 병역의무를 다하며 가문의 국가 헌신 정신을 이어왔다.
김호경 가문은 1대 김성수 씨가 6·25전쟁 당시 8240부대 유격대로 참전했으며 2대 김한경 씨는 육군 상병으로 32개월, 김일우 씨는 육군 병장으로 26개월, 김호경 씨는 육군 병장으로 27개월간 복무했다. 특히 김호경 씨는 보관하고 있던 6·25전쟁 휴전 초안 사본을 국가에 기증해 역사적 기록 보존에도 기여했다.
이어 3대 김대우 씨는 육군 병장으로 20개월, 김민우 씨는 육군 병장으로 18개월간 복무하는 등 3대에 걸쳐 국가를 위한 헌신과 병역이행의 전통을 이어왔다.
경기도는 이번 선정 결과를 해당 가문에 개별 안내하고 10월 중 선정 가문을 초청하는 행사를 열어 감사패를 수여할 예정이다.
조광근 경기도 비상기획담당관은 "대를 이어 나라를 지켜온 병역이행의 전통뿐만 아니라 지역사회를 위한 봉사와 나눔을 함께 실천한 가문들을 모범 병역명문가로 선정했다"며 "병역을 성실히 이행한 가문이 자긍심을 느끼고 그 헌신의 가치가 도민에게 널리 알려질 수 있도록 지속적으로 예우해 나가겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com