김제시, 농공·산업단지 9곳 기업 애로사항 현장 청취

AI 핵심 요약beta
- 김제시가 31일 농공·산업단지 순회간담회를 시작했다.
- 시는 9월 9일까지 9개 단지를 돌며 애로를 듣는다.
- 의견은 인프라 개선과 규제 완화 등 정책에 반영한다.
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인프라·규제·인력수급 의견 수렴해 맞춤형 기업지원책 마련
[김제=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 김제시는 지역 기업들의 경영 애로를 현장에서 살피고 기업 지원정책에 반영하기 위한 농공·산업단지 순회 간담회를 시작했다고 31일 밝혔다.
시는 이날 봉황농공단지를 시작으로 9월 9일까지 관내 산업단지 2곳과 농공단지 7곳 등 총 9개 단지를 차례로 방문한다.
이번 간담회는 기업 현장의 목소리를 직접 듣고 행정과 기업 간 소통과 신뢰를 강화하기 위해 마련됐다. 시는 '2026년 중소기업 지원시책' 안내 책자를 배포하고 기업 성장에 도움이 되는 주요 지원사업을 설명할 예정이다.
또 기업 대표와 실무진을 대상으로 경영 과정에서 겪는 어려움과 건의사항을 청취한다. 현장에서 제기된 인프라 개선, 규제 완화, 인력 수급 등의 의견은 관련 부서에 전달해 검토하고 정책에 반영할 계획이다.
강기수 새만금경제국장은 "최근 중동 사태에 따른 물가 상승 등으로 기업들의 어려움이 커지는 상황에서 현장의 목소리를 듣는 것이 무엇보다 중요하다"며 "간담회에서 나온 의견을 시책에 적극 반영해 기업 하기 좋은 도시 김제를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com