KCC, 유튜브로 셀프 페인팅 소통…'마이크로 리모델링족' 공략

AI 핵심 요약beta
- KCC가 31일 KCC TV로 셀프 페인팅 콘텐츠를 공개했다.
- 숲으로 올인원으로 벽면·문·가구 칠하는 법을 소개했다.
- 마이크로 리모델링 수요에 맞춰 접점을 넓힌다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = KCC는 공식 유튜브 채널 'KCC TV'를 통해 벽면과 방문, 가구 등을 직접 페인팅하는 방법을 소개하며 셀프 인테리어 고객과의 접점을 확대하고 있다고 31일 밝혔다.
KCC는 최근 공식 유튜브 채널 KCC TV를 통해 수성페인트 '숲으로 올인원'을 활용해 집 안의 벽면과 문, 가구 등 다양한 공간과 소재를 직접 칠하는 방법을 소개하는 셀프 페인팅 콘텐츠를 시리즈로 선보이고 있다.
대규모 공사를 하지 않고 벽 한 면이나 방문, 가구 등 원하는 부분만 바꿔 집 안 분위기를 새롭게 하는 이른바 '마이크로 리모델링(Micro Remodeling)'에 대한 관심이 높아지는 가운데, 소비자가 보다 쉽고 부담 없이 페인팅에 도전할 수 있도록 실질적인 작업 방법을 영상으로 전달하기 위해 마련한 콘텐츠다.
KCC 유통도료사업부장 김광주 상무는 "최근에는 집 전체를 바꾸는 대규모 공사보다 벽 한 면이나 문, 가구처럼 원하는 부분만 직접 꾸미며 자신의 취향을 표현하려는 소비자들이 늘고 있다"며 "KCC TV를 통해 소비자들이 페인트를 어렵게 느끼지 않고 보다 쉽고 재미있게 셀프 인테리어에 도전할 수 있도록 실용적인 콘텐츠를 지속적으로 선보일 계획"이라고 말했다.
tack@newspim.com