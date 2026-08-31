SK온, 美 네오볼타에 LFP 배터리 공급…ESS 사업 확대 본격화

AI 핵심 요약beta
- SK온이 31일 네오볼타 파워와 9GWh ESS 배터리셀 공급계약을 체결했다.
- 2027년부터 2031년까지 조지아 공장에서 LFP 파우치 셀을 공급한다.
- SK온은 추가 협력으로 총 18GWh까지 북미 ESS 사업을 키울 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 김지헌 기자 = SK온이 미국 에너지저장장치(ESS) 시장에서 9GWh 규모의 대형 배터리 셀 공급계약을 체결하며 북미 ESS 사업 확대에 속도를 낸다.
SK온은 지난 27일 서울 종로구 SK온 관훈캠퍼스에서 미국 ESS 기업 네오볼타 파워(NeoVolta Power)와 ESS용 배터리셀 공급계약을 체결했다고 31일 밝혔다.
체결식에는 최대진 SK온 ESS사업실장과 스티브 본드 네오볼타 파워 사장 등 양사 주요 관계자가 참석했다.
이번 계약에 따라 SK온은 2027년부터 2031년까지 5년간 총 9기가와트시(GWh) 규모의 리튬인산철(LFP) 파우치 배터리 셀을 네오볼타 파워에 공급한다. 공급 물량은 SK온의 미국 조지아주 공장에서 생산할 예정이다.
SK온은 이번 계약을 통해 북미 ESS용 LFP 배터리의 장기 공급처를 확보하게 됐다. 전기차용 하이니켈 배터리 중심이던 사업 포트폴리오를 ESS용 LFP 배터리로 확대하는 동시에 미국 현지 고객 기반도 넓힐 수 있을 것으로 기대하고 있다.
특히 장기간 안정적인 공급 물량을 확보하면서 미국 공장 가동률 제고와 고객 다변화에 따른 실적 개선 효과도 기대된다.
양사는 이번 계약을 시작으로 협력 규모를 더욱 확대할 계획이다. SK온은 연내 별도 계약을 통해 네오볼타 파워에 추가로 9GWh 규모의 ESS용 LFP 배터리 셀을 사급 형태로 제공하고, 네오볼타 파워가 이를 팩 제품으로 제조해 SK온이 공급받는 방식의 전략적 파트너십을 추진한다. 해당 협력이 현실화하면 양사 간 ESS 사업 협력 규모는 총 18GWh로 늘어난다.
최대진 SK온 ESS사업실장은 "이번 계약은 SK온의 미국 ESS 시장 내 입지를 한층 강화하는 계기가 될 것"이라며 "현지 생산 역량과 고객 수요에 맞춘 배터리 솔루션을 기반으로 신규 고객과 사업 기회를 계속 확대해 나가겠다"고 말했다.
SK온은 최근 국내외 ESS 시장 공략을 강화하고 있다. 지난 2월 발표된 국내 제2차 ESS 중앙계약시장 입찰에서는 전체 565MW 가운데 284MW를 확보했다. 미국에서는 지난해 9월 재생에너지 개발사 플랫아이언과 1GWh 규모 ESS 공급계약을 체결했다.
지난 6월에는 미국 텍사스에서 ESS 고객 초청 행사를 열고 ESS 제품 브랜드 '그리드온(GRIDON)'을 공개했다.
SK온은 SK배터리아메리카와 SK온 테네시, 현대차그룹과의 합작공장 HSBMA 등을 합쳐 미국에서 약 100GWh 규모의 생산능력을 확보하고 있다.
heoneykim@newspim.com