김예건, 즈베즈다 입단 엿새 만에 데뷔전…11분간 활약 평점 6.4

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후반 34분 투입...아쉽게 데뷔전 도움 놓쳐

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 세르비아 프로축구 '명가' 츠르베나 즈베즈다의 18세 공격수 김예건이 입단 엿새 만에 치른 데뷔전에서 강렬한 인상을 남겼다.

즈베즈다는 31일(한국시간) 세르비아 우브의 드라간 자이치 스타디움에서 열린 제문과의 2026-2027 세르비아 수페르리가 7라운드 원정 경기에서 2-0으로 승리했다.

다른 팀보다 2경기를 덜 치른 즈베즈다는 개막 5연승(승점 15)을 달렸다. 2경기를 더 치른 보이보디냐(승점 15)와 승점이 같아졌지만 골득실에서 앞서 리그 선두를 지켰다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 31일(한국시간) 제문과의 2026-2027 세르비아 수페르리가 7라운드 원정 경기에 출전한 김예건. [사진=츠르베나 즈베즈다 SNS] 2026.08.31 psoq1337@newspim.com

전반을 득점 없이 마친 즈베즈다는 후반 12분 선제골을 터뜨렸다. 왼쪽 코너킥 상황에서 미르코 이바니치가 헤더로 골망을 흔들며 기선을 제압했다.

벤치에서 시작한 김예건은 후반 34분 윙어 디미트리예 사리치와 교체돼 그라운드를 밟았다. 지난 25일 입단한 이후 엿새 만에 치른 즈베즈다 데뷔전이었다.

김예건은 투입 직후 공격 포인트를 올릴 기회를 잡았다. 후반 36분 왼쪽 측면에서 볼을 잡은 뒤 수비수를 제치고 페널티지역 안으로 파고들어 정확한 컷백을 전달했다. 마테이 가스타로프가 오른발 슈팅으로 연결했으나 상대 골키퍼의 몸을 날린 슈퍼 세이브에 막혔다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 31일(한국시간) 제문과의 2026-2027 세르비아 수페르리가 7라운드 원정 경기에 출전한 김예건. [사진=츠르베나 즈베즈다 SNS] 2026.08.31 psoq1337@newspim.com

데뷔전 첫 도움이 무산됐지만 김예건의 활약은 이어졌다. 후반 추가시간 역습 상황에서 페널티지역 오른쪽으로 침투해 왼발 크로스를 올렸다. 볼은 상대 수비수를 맞고 굴절됐지만 이를 잡은 이바니치가 페널티아크 왼쪽에서 오른발 터닝 슈팅으로 쐐기골을 터뜨렸다. 김예건이 추가골의 시발점 역할을 했다.

김예건은 추가시간 포함 약 11분 동안 그라운드를 누비며 볼 터치 10회, 키패스 1회를 기록했다. 축구 통계 매체 소파스코어는 김예건에게 평점 6.4를 부여했다.

psoq1337@newspim.com