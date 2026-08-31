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부산시 'K-ICT WEEK 2026' 내달 9일 개막…AI 전환 실험무대 조성

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  • 부산시가 9일부터 11일까지 K-ICT WEEK in BUSAN 2026을 연다
  • 행사는 AX 혁신 거점 부산을 주제로 벡스코에서 개최한다
  • AI 체험과 상담, 콘퍼런스로 산업·시민 참여를 넓힌다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

글로벌 기업과 지역 기업 AI 기술 소개
부산, 인재 육성·기업 성장 생태계 제시

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 기업 전시부터 글로벌 비즈니스 상담, 체험형 프로그램까지, K-ICT WEEK in BUSAN 2026이 부산을 AI 전환의 실험무대로 만든다.  

부산시는 다음 달 9일부터 11일까지 사흘간 해운대구 벡스코 제1전시장(3홀)에서 ICT 종합 행사인 'K-ICT WEEK in BUSAN'을 개최한다고 31일 밝혔다.

K-ICT WEEK in BUSAN 2026 포스터[사진=부산시] 2026.08.31

이번 행사는 과학기술정보통신부, 부산시, 부산시교육청이 공동 주최하며 슬로건은 'AX Wave in BUSAN, AX 혁신 거점 부산'이다.

행사장은 기업 성장, 인재 정착, 시민 체감을 축으로 한 인공지능 전환(AX) 생태계를 한자리에서 보여주는 공간으로 꾸민다. 전시장과 야외광장을 연계한 시민 체험형 프로그램 '부산 AI 페스티벌'을 함께 열고 관람객이 일상 속 AI 기술을 직접 체험할 수 있는 콘텐츠를 제공한다.

행사에는 글로벌 정보통신 기업과 수도권·지역 유망 기업이 대거 참여해 최신 AX 기술과 서비스를 소개한다. 국내에서는 클라우드 전문 기업 더존비즈온, 메가존, 클루커스가 참가하고 AI 로봇 업체 JM로보틱스, 해양·물류 IT 기업 토탈소프트뱅크 등도 부스를 마련한다.

해외 기업으로는 독일의 AI 번역 기업 딥엘(DeepL), 베트남 대표 IT 기업 FPT코리아 등 글로벌 테크 기업이 참여해 인공지능과 클라우드 분야의 최신 기술과 해외 산업 동향을 소개할 예정이다.

전문 콘퍼런스와 세미나도 3일간 이어진다. 아마존웹서비스(AWS), 카카오엔터프라이즈, 국가인공지능전략위원회 관계자 등이 참여하는 '클라우드 콘퍼런스'를 비롯해 '글로벌 에이지테크 포럼', '부산 데이터센터 테크 서밋' 등에서 산업별 핵심 현안과 미래 전략을 다룬다.

지역 기업의 판로 개척과 해외 시장 진출을 위한 비즈니스 상담도 강화한다. 지난해 행사에서는 바이어 상담액 937억 원, 계약 추진액 379억 원을 기록했다. 시는 이를 토대로 올해 국내외 바이어와 지역 기업 간 맞춤형 비즈니스 매칭을 확대할 계획이다.

일본, 싱가포르 등 15개국에서 온 40여 명의 글로벌 바이어와 국내 대기업, 공공기관이 참여하는 1대1 밋업 프로그램을 통해 수출 상담과 공공시장 진입을 지원한다. '월드 스마트시티 엑스포(WSCE)'와 동시 개최해 사전 매칭(PSA) 시스템과 전용 상담장을 운영하고, 상담이 실제 계약과 투자로 이어지도록 연계를 강화한다.

부산시는 시교육청과 협력해 청소년부터 일반 시민까지 참여하는 인공지능 생태계 조성에도 나선다. 행사장에는 관내 51개 초·중·고·특수학교가 참여하는 'AI 교육관'을 마련해 학생들이 교실 밖에서 AI와 ICT 산업을 접하도록 하고 지역 ICT 기업과의 채용 연계 기반도 함께 구축한다.

시는 이번 행사를 통해 '부산에서 인재가 자라고 기업이 성장하며 시민이 함께 누리는 선순환 생태계' 모델을 제시한다는 방침이다.

전재수 시장은 "청년에게는 미래 진로를 설계할 기회를, 기업에는 글로벌 진출의 계기를, 시민에게는 AI 기술의 효용을 확인하는 자리가 되도록 준비하겠다"며 "부산에서 세계 수준의 기술을 배우고 유망 기업에 취업해 안정적으로 정착할 수 있는 AI 선도 도시를 만들어 가겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com

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달러값 떨어지자 '사자' 몰렸다 [서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 달러/원 환율이 큰 폭으로 하락하면서 달러화 선취매가 늘어난 영향으로 지난달 거주자외화예금이 역대 최대를 기록했다. 달러화예금도 처음으로 1000억달러를 넘어섰다. 한국은행이 28일 발표한 '2026년 7월중 거주자외화예금 동향'에 따르면 7월 말 기준 외국환은행의 거주자외화예금 잔액은 1283억4000만달러로 전월 말보다 150억1000만달러 증가했다. 잔액 기준 역대 최대치로 지난해 12월 기록한 종전 최고치인 1194억3000만달러를 7개월 만에 넘어섰다. 월간 증가폭도 지난해 12월 158억8000만달러에 이어 역대 두 번째로 컸다. [자료=한국은행] 거주자외화예금은 내국인과 국내 기업, 국내에 6개월 이상 거주한 외국인, 국내에 진출한 외국기업 등이 국내 은행에 예치한 외화예금을 말한다. 가장 큰 비중을 차지하는 달러화예금은 1089억2000만달러로 전월보다 111억2000만달러 증가해 역대 최대를 기록했다. 달러화예금 잔액이 1000억달러를 넘어선 것은 관련 통계 작성 이후 처음이다. 전체 거주자외화예금의 84.9%를 차지했다. 달러/원 환율이 지난 6월 말 1549.4원에서 7월 말 1424.0원으로 한 달 새 125.4원 떨어지면서 달러화 선취매가 늘어난 영향이다. 대기업의 경상대금 수취와 증권사의 외화채권 발행자금, 고객예탁금 유입도 달러화예금 증가에 영향을 미쳤다. 유로화와 엔화예금도 증가했다. 유로화예금은 일부 기업의 경상대금 수취 등으로 전월보다 22억2000만달러 늘어난 80억6000만달러를 기록했다. 엔화예금은 일부 기업의 배당금 지급 목적 예치와 증권사의 외화채권 발행자금 유입 등으로 15억달러 증가한 86억1000만달러로 집계됐다. 위안화예금은 전월보다 2000만달러 증가한 12억9000만달러를 기록했다. 영국 파운드화와 호주 달러화 등이 포함된 기타통화 예금은 14억6000만달러로 전월보다 1억6000만달러 증가했다. 예금 주체별로는 기업예금과 개인예금이 모두 늘었다. 기업예금 잔액은 전월보다 135억7000만달러 증가한 1125억6000만달러로 전체 외화예금의 87.7%를 차지했다. 이 가운데 기업의 달러화예금은 전월보다 101억1000만달러 늘어난 956억9000만달러로 집계됐다. 개인예금은 157억7000만달러로 한 달 새 14억4000만달러 증가했다. 개인이 보유한 달러화예금도 10억1000만달러 늘어난 132억3000만달러를 기록했다. 은행별로는 국내은행의 외화예금 잔액이 1023억9000만달러로 전월보다 96억1000만달러 증가했다. 외국은행 국내지점은 259억5000만달러로 54억달러 증가한 것으로 집계됐다. eoyn2@newspim.com 2026-08-28 12:00
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'헌법재판관 미임명' 한덕수 5년 구형 [서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 내란특검이 윤석열 전 대통령의 탄핵을 저지할 목적으로 헌법재판관을 임명하지 않았다는 혐의를 받는 한덕수 전 국무총리에게 징역 5년을 구형했다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 28일 직무유기 등 혐의를 받는 한 전 총리와 정진석 전 대통령 비서실장·김주현 전 대통령실 민정수석·이원모 전 공직기강비서관의 결심 공판을 열었다. 한덕수 전 국무총리 [사진=뉴스핌 DB] 한 전 총리는 윤 전 대통령의 직무가 정지됐던 지난 2024년 12월 대통령 권한대행을 역임하며 국회가 추천한 헌법재판관 후보자 3인(마은혁·정계선·조한창)을 의도적으로 임명하지 않았다는 혐의로 재판에 넘겨졌다. 당시 마은혁 재판관이 헌법재판관 후보자로 채택되자 그가 진보 성향 판사 모임인 우리법연구회 회원인 점, 판사 임관 전 운동권 조직과 진보 정당에서 활동했던 점 등이 대두되며 보수 진영의 비판이 이어졌다. 특검은 한 전 총리가 이런 상황을 참작해 윤 전 대통령의 탄핵 인용 결정을 저지하려는 목적으로 마 재판관의 임명을 104일간 미루고, 마용주 대법관 임명도 3개월 넘게 미뤘다고 본다. 또 지난해 4월 적법한 인사 검증을 거치지 않고 윤 전 대통령의 측근으로 알려진 함상훈·이완규 후보자를 헌법재판관 후보로 지명했다는 직권남용 권리행사 방해 혐의도 있다.  특검 측은 최종 구형을 통해 "피고인들은 국회가 선출한 헌법재판관을 임명하지 않아 헌법재판소의 정상적인 구성을 방해하고 국회 동의까지 모두 마친 대법관마저 임명하지 않아 사법부의 정상적인 구성까지 지연시켰다"며 "그 결과는 국정과 헌법기관의 마비였다"고 밝혔다. 이어 "공무원이 행사하는 권한은 본래 공무원 자신의 것이 아니라 국민의 것이다. 그런데 이 사건 피고인들은 권한을 위임한 국민을 배신했다"고 비판했다. 아울러 "(이들의 행위로) 국민이 국가기관의 공식적인 절차를 믿을 수 있다는 신뢰, 그리고 최고위 공직자가 국민 앞에서 하는 말을 믿을 수 있다는 최소한의 신뢰까지 훼손됐다"고 짚었다. 특검 측은 "불의한 권력 앞에서 자신의 자리를 지키는 것보다 헌법과 양심을 지키는 것이 공직자의 의무라는 것을, 국민이 맡긴 권한을 자신의 이익을 위하여 사용했을 때는 반드시 그에 상응하는 책임이 따른다는 것을, 이 판결을 통해 분명하게 남겨 주시기 바란다"고 재판부에 요청했다. 이날 특검은 함께 재판에 넘겨진 정 전 비서실장과 김 전 민정수석은 모두 징역 4년을, 이 전 비서관에게는 징역 3년을 구형했다. 100wins@newspim.com 2026-08-28 13:52

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