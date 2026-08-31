부산시 'K-ICT WEEK 2026' 내달 9일 개막…AI 전환 실험무대 조성

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글로벌 기업과 지역 기업 AI 기술 소개

부산, 인재 육성·기업 성장 생태계 제시

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 기업 전시부터 글로벌 비즈니스 상담, 체험형 프로그램까지, K-ICT WEEK in BUSAN 2026이 부산을 AI 전환의 실험무대로 만든다.

부산시는 다음 달 9일부터 11일까지 사흘간 해운대구 벡스코 제1전시장(3홀)에서 ICT 종합 행사인 'K-ICT WEEK in BUSAN'을 개최한다고 31일 밝혔다.

K-ICT WEEK in BUSAN 2026 포스터[사진=부산시] 2026.08.31

이번 행사는 과학기술정보통신부, 부산시, 부산시교육청이 공동 주최하며 슬로건은 'AX Wave in BUSAN, AX 혁신 거점 부산'이다.

행사장은 기업 성장, 인재 정착, 시민 체감을 축으로 한 인공지능 전환(AX) 생태계를 한자리에서 보여주는 공간으로 꾸민다. 전시장과 야외광장을 연계한 시민 체험형 프로그램 '부산 AI 페스티벌'을 함께 열고 관람객이 일상 속 AI 기술을 직접 체험할 수 있는 콘텐츠를 제공한다.

행사에는 글로벌 정보통신 기업과 수도권·지역 유망 기업이 대거 참여해 최신 AX 기술과 서비스를 소개한다. 국내에서는 클라우드 전문 기업 더존비즈온, 메가존, 클루커스가 참가하고 AI 로봇 업체 JM로보틱스, 해양·물류 IT 기업 토탈소프트뱅크 등도 부스를 마련한다.

해외 기업으로는 독일의 AI 번역 기업 딥엘(DeepL), 베트남 대표 IT 기업 FPT코리아 등 글로벌 테크 기업이 참여해 인공지능과 클라우드 분야의 최신 기술과 해외 산업 동향을 소개할 예정이다.

전문 콘퍼런스와 세미나도 3일간 이어진다. 아마존웹서비스(AWS), 카카오엔터프라이즈, 국가인공지능전략위원회 관계자 등이 참여하는 '클라우드 콘퍼런스'를 비롯해 '글로벌 에이지테크 포럼', '부산 데이터센터 테크 서밋' 등에서 산업별 핵심 현안과 미래 전략을 다룬다.

지역 기업의 판로 개척과 해외 시장 진출을 위한 비즈니스 상담도 강화한다. 지난해 행사에서는 바이어 상담액 937억 원, 계약 추진액 379억 원을 기록했다. 시는 이를 토대로 올해 국내외 바이어와 지역 기업 간 맞춤형 비즈니스 매칭을 확대할 계획이다.

일본, 싱가포르 등 15개국에서 온 40여 명의 글로벌 바이어와 국내 대기업, 공공기관이 참여하는 1대1 밋업 프로그램을 통해 수출 상담과 공공시장 진입을 지원한다. '월드 스마트시티 엑스포(WSCE)'와 동시 개최해 사전 매칭(PSA) 시스템과 전용 상담장을 운영하고, 상담이 실제 계약과 투자로 이어지도록 연계를 강화한다.

부산시는 시교육청과 협력해 청소년부터 일반 시민까지 참여하는 인공지능 생태계 조성에도 나선다. 행사장에는 관내 51개 초·중·고·특수학교가 참여하는 'AI 교육관'을 마련해 학생들이 교실 밖에서 AI와 ICT 산업을 접하도록 하고 지역 ICT 기업과의 채용 연계 기반도 함께 구축한다.

시는 이번 행사를 통해 '부산에서 인재가 자라고 기업이 성장하며 시민이 함께 누리는 선순환 생태계' 모델을 제시한다는 방침이다.

전재수 시장은 "청년에게는 미래 진로를 설계할 기회를, 기업에는 글로벌 진출의 계기를, 시민에게는 AI 기술의 효용을 확인하는 자리가 되도록 준비하겠다"며 "부산에서 세계 수준의 기술을 배우고 유망 기업에 취업해 안정적으로 정착할 수 있는 AI 선도 도시를 만들어 가겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com