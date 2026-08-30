부산시 아동보호종합센터, '찾아가는 심리치료' 참여기관 모집

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전문 심리치료사 집단 심리치료 제공

비용 무료, 만 18세 미만 아동 지원

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = "낯선 상담실 대신 아이들이 지내는 복지시설로 심리치료사가 찾아갑니다."

부산시 아동보호종합센터는 9월 1일부터 18일까지 '2026년 찾아가는 심리치료' 하반기 사업에 참여할 기관을 모집한다고 30일 밝혔다.

찾아가는 심리치료는 전문 심리치료사가 아동이 이용하는 복지시설을 방문해 집단 심리치료를 제공하는 사업이다. 아동이 익숙한 공간에서 또래와 함께 치료를 받을 수 있도록 운영한다.

2026년 찾아가는 심리치료 포스터[사진=부산시] 2026.08.30

치료는 집단별로 모두 10회 진행한다. 회기당 1시간 동안 놀이·음악·미술치료 등을 활용해 사회성, 자존감, 의사소통 능력, 주의력 향상을 돕는 프로그램을 운영한다.

비용은 전액 무료다. 센터가 위촉한 전문 심리치료사가 선정 기관을 직접 방문해 프로그램을 진행한다.

신청 대상은 부산지역 16개 구·군 드림스타트와 아동복지시설이다. 기관은 심리·정서적 지원이 필요한 만 18세 미만 아동 5명 안팎으로 집단을 구성해 신청할 수 있다.

센터는 신청 기관 가운데 10개 안팎을 추가 선정할 예정이다. 기관별로 최대 2개 집단까지 신청할 수 있지만, 올해 같은 서비스를 이용한 아동은 대상에서 제외된다.

신청은 신청서와 개인정보 수집·이용 동의서, 서비스 제공·이용 동의서 등을 문서24 공문에 첨부해 센터에 제출하면 된다. 선착순으로 접수하며, 예산이 소진되면 조기에 마감될 수 있다.

센터는 올해 상반기 38개 기관을 대상으로 찾아가는 심리치료를 운영했다. 센터는 아동과 보호자, 아동복지시설 등을 대상으로 심리평가와 맞춤형 심리치료 서비스도 제공하고 있다.

ndh4000@newspim.com