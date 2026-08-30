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삼성전자·SK하이닉스 법인세 상반기 11조 돌파…내년 100조 가능성

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  • 삼성전자와 SK하이닉스가 30일 상반기 법인세 11조2083억원을 냈다
  • 전년 동기보다 167% 늘며 반기 기준 역대 두 번째 규모였다
  • HBM·AI 반도체 호조로 연간 법인세도 최대치 경신이 거론됐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

작년 상반기 법인세보다 167% 증가

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 삼성전자와 SK하이닉스가 올해 상반기에 납부한 법인세가 11조원을 넘어서며 반기 기준 역대 두 번째로 많은 규모를 기록했다. 이번 납부액 기준은 지난해 실적이다.

올해 반도체 업황 회복과 인공지능(AI) 반도체 수요 확대에 힘입어 양사의 실적이 크게 개선되고 있는 만큼, 올해 실적을 바탕으로 납부하게 될 법인세 역시 역대 최대치를 넘어설 전망이다. 일각에서는 양사의 연간 법인세 합산액이 100조원 안팎에 이를 수 있다는 전망도 나온다.

서울 서초구 삼성전자 사옥. [사진=뉴스핌DB]

30일 금융감독원 전자공시시스템에 제출된 반기·사업보고서에 따르면 삼성전자와 SK하이닉스의 올해 상반기 법인세 납부액은 각각 3조9876억원, 7조2207억원으로 집계됐다. 양사의 합산 납부액은 11조2083억원이다.

이는 지난해 상반기 합산 납부액 4조1906억원보다 7조177억원, 167% 증가한 수치다. 반기 기준으로는 반도체 초호황기였던 2018년 실적이 반영된 2019년 상반기 12조6614억원에 이어 역대 두 번째다.

상반기 삼성전자와 SK하이닉스의 사별 납부액은 전년 동기 1조1187억원, 3조719억원에 비해 256%, 135% 증가했다.

특히 SK하이닉스는 2019년 상반기 기록한 4조5264억원을 넘어 자체 반기 기준 역대 최대 법인세 납부액을 기록했다.

12월 결산 법인은 통상 매년 3월 전년도 실적에 대한 법인세를 확정 신고·납부하고, 8월에는 해당 연도 법인세를 중간예납하는 방식으로 두 차례 법인세를 납부한다. 이에 따라 올해 상반기 납부된 법인세는 대부분 지난해 실적을 바탕으로 산정된 금액이다.

서울 종로구 서린동 SK그룹 사옥 [사진=뉴스핌 DB]

실제로 2018년 서버·모바일용 반도체 수요가 급증하며 삼성전자가 58조9000억원의 역대 최대 영업이익을 기록한 뒤, 해당 실적이 반영된 2019년 상반기에 역대 최대 법인세 납부액이 기록됐다. 이처럼 실적과 법인세 납부 사이에는 시차가 있는 만큼, 고대역폭메모리(HBM)와 AI 반도체 수요 확대에 힘입어 실적 개선세를 이어가고 있는 삼성전자와 SK하이닉스의 법인세 부담 역시 향후 더욱 커질 것으로 전망된다.

8월 중간예납은 해당 연도 상반기 가결산 실적을 기준으로 산정된다. 최근 증권가에서는 삼성전자와 SK하이닉스의 올해 영업이익이 전년 대비 크게 증가할 것으로 전망하고 있어, 향후 법인세 납부액 역시 큰 폭으로 늘어날 가능성이 있다. 양사의 연간 법인세 합산 납부액 역대 최고 기록은 2019년 15조6387억원으로, 올해 상반기에만 11조2083억원을 기록하며 기존 최고치에 근접했다.

moonddo00@newspim.com

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