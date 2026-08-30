신한지주 이사회, 라운드테이블서 독립이사 선임 원칙·내부통제 방침 공개

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

실질적 금융 경험 인사 확충 및 AI 기반 내부통제 플랫폼 구축 성과 공유

곽수근 의장·진옥동 회장 참석, 주주환원·보상체계 등 핵심 아젠다 논의

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 신한금융지주회사 이사회가 지난 27일 서울 용산구 그랜드 하얏트 서울에서 국내외 기관투자자들을 초청해 '이사회 라운드테이블' 미팅을 개최했다고 30일 밝혔다.

신한금융지주회사 이사회(의장 곽수근)는 지난 27일 그랜드 하얏트 서울에서 국내외 기관투자자들을 초청해 '이사회 라운드테이블' 미팅을 개최했다고 30일 밝혔다. 사진은 '이사회 라운드테이블' 미팅에서 (왼쪽부터) 최영권 이사, 진옥동 신한금융그룹회장, 곽수근 신한금융지주 이사회 의장이 투자자들과 소통하는 모습. [사진=신한금융그룹]

'이사회 라운드테이블'은 매년 정례적으로 주요 투자자를 초청해 그룹의 중장기 전략 및 지배구조 등에 대한 의견을 나누고 소통하기 위해 마련된 행사다. 이번 미팅에는 온·오프라인으로 50여 개 국내외 기관투자자가 참석했으며, 곽수근 신한지주 이사회 의장을 비롯한 독립이사 6명과 진옥동 회장 등 경영진이 함께했다.

참석한 기관투자자들은 기업가치 제고를 위한 ▲중장기 방향성 ▲주주환원 계획 ▲이사회 및 경영진 평가·보상체계 등을 주요 아젠다로 다뤘다.

상반기 이사회 주요 활동 질문에 대해 신한지주 측은 금융업 경험을 갖춘 인사를 확충하는 방향으로 올해 독립이사 선임 원칙을 정비했다고 밝혔다. 아울러 이 원칙에 기반한 역량 지표(Board Skills Matrix)를 활용해 이사회 전문성을 지속 강화하겠다고 덧붙였다.

내부통제 분야에서는 지난 6월 도입한 AI 기반 내부통제 플랫폼을 통해 현업의 관리의무 이행을 지원하고 있으며, 그룹 내부통제위원회를 거쳐 실효성을 높여갈 계획이라고 설명했다.

곽수근 이사회 의장은 "건전한 지배구조와 책임 경영 정착이 기업가치 제고의 핵심"이라며 "투명한 정보 제공과 소통으로 신뢰받는 기업이 되도록 힘쓰겠다"고 전했다.

진옥동 신한금융그룹 회장은 "지난 4월 밸류업 2.0 발표를 통해 기업가치 제고 계획을 업데이트했다"며 "투자자들의 의견을 밑거름 삼아 지속 가능한 성장을 이어가겠다"고 말했다.

eoyn2@newspim.com