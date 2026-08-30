정점식 "김용범 '성장에서 분배로'…소비쿠폰 다시 뿌리겠다는 예고 아니길"

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"주식·부동산·물가 3대 불안은 이재명 정부 원흉"

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 정점식 국민의힘 원내대표는 30일 김용범 청와대 정책실장이 한국은행의 성장률 전망치 상향을 소개하며 "성장에서 분배 쪽으로 국정의 무게중심을 옮긴다"는 취지의 메시지를 낸 데 대해 "대통령 지지율 회복을 위해 현금살포 소비쿠폰을 다시 뿌리겠다는 예고가 아니길 바란다"고 밝혔다.

정 원내대표는 이날 자신의 페이스북에 "김용범 정책실장 글의 주된 요지는 한은의 성장률 전망치 상향 조정을 소개하면서 '이재명 정부 1년간 성장 중심 국정의 성과로 인해 경제성장 회복의 흐름이 견고해졌고, 이제 거시지표상 성장의 온기가 고르게 퍼질 수 있도록 국정의 무게중심을 성장에서 분배 중심으로 일정 수준 옮겨야 한다'는 것으로 보인다"고 했다.

정점식 국민의힘 원내대표가 지난 27일 오후 경기 고양시 일산동구 소노캄 고양에서 열린 2026 국민의힘 국회의원 연찬회에서 개회사를 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

정 원내대표는 "이재명 대통령의 최근 '우리가 왼쪽을 너무 안 챙겼다' 발언의 연장선상으로 해석된다"며 "경제정책의 추를 '왼쪽', 즉 좌파 쪽으로 이동하겠다는 대통령의 의중이 반영된 것 아닌가 추정해본다"고 말했다.

정 원내대표는 한국은행의 성장률 전망치 상향을 정부 성과와 연결한 김 실장의 평가를 문제 삼았다.

그는 "우선 한은의 성장률 전망치 상향 조정만으로 성장 회복의 흐름이 견고해졌다고 단정 지을 수 있는지 의문"이라며 "그렇다 해도 그것을 이재명 정부 덕분인 것처럼 말하는 김용범 실장의 태도는 용납하기 어렵다"고 했다.

이어 "성장률 전망치가 높아진 것은 전적으로 반도체 슈퍼사이클 덕분"이라며 "세계적 AI 열풍에 힘입어 반도체 수출이 호조를 보이고, 이에 따라 설비투자도 급증함에 따라 성장률도 오르게 된 것"이라고 주장했다.

그러면서 "모두 우리 기업들이 이룬 성과"라며 "그런데 김용범 실장은 기업들이 만든 성장세를 정부의 성과인 마냥 슬쩍 숟가락을 올려놓으려 하고 있다"고 비판했다.

정 원내대표는 "이재명 정부가 경제성장을 위해 뭘 했느냐"며 "노란봉투법을 만들어 산업현장의 파업을 조장하고, 단일종목 레버리지 ETF 도입으로 주식시장을 혼란에 빠뜨리면서 기업들 발목만 잡지 않았느냐"고 했다.

정점식 국민의힘 원내대표가 지난 27일 오후 경기 고양시 일산동구 소노캄 고양에서 열린 2026 국민의힘 국회의원 연찬회에서 개회사를 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

민생회복 소비쿠폰에 대한 김 실장의 평가도 비판했다.

정 원내대표는 "김용범 실장은 은근슬쩍 '민생회복 소비쿠폰' 정책을 '현실에 부합하는 정책'이라고 지칭하면서 '(덕분에) 소비심리도 빠르게 회복됐다'라고 자화자찬했다"고 했다.

이어 "김용범 실장은 거리에 나가서 자영업을 하시는 분 아무나 붙잡고 물어보라"며 "민생회복 소비쿠폰 덕분에 경기가 살아났는지 한번 물어보시기 바란다"고 말했다.

그는 "열이면 열, 지금 경기가 역대 최악이라고 답할 것"이라며 "소비쿠폰은 아주 일시적인 반짝효과에 불과했으며, 그 이후 물가 급등과 각종 소상공인 세금공제 혜택 축소에 일조했다고 이야기할 것"이라고 주장했다.

이어 "경제정책 컨트롤타워로서 이재명 대통령 지지율 하락에 상당한 책임이 있는 분이 아직도 이렇게 국민 시선과 동떨어진 자화자찬을 한다는 것이 매우 개탄스럽다"고 했다.

정 원내대표는 김 실장이 "회복의 온기가 국민의 삶에도 충분히 닿고 있는가"라고 물으며 "최근 주가 흐름과 부동산 시장의 불안, 여전히 높은 생활물가의 부담 속에서 국민이 느끼는 체감경기는 거시지표만큼 빠르게 나아지지 않고 있다"고 밝힌 데 대해서도 날을 세웠다.

그는 "본인들이 망쳐놓은 주식, 부동산, 물가 문제는 마치 먼 산 바라보듯 남 일처럼 말하고 있다"며 "성장률 전망치 상승은 이재명 정부 덕택인 마냥 자화자찬하면서, 주식시장 불안, 수도권 부동산 가격 폭등, 생활물가 급등은 정부의 책임이 없는 것처럼 슬쩍 빠져나가려 하는 '기름장어 화법'"이라고 말했다.

이어 "성장 회복은 정부가 아닌 반도체 등 수출기업들의 공이지만, 주식·부동산·물가 3대 불안은 전적으로 이재명 정부가 원흉"이라고 주장했다.

김용범 정책실장 [사진 = 뉴스핌DB]

정 원내대표는 "서민들은 집을 사기(buy)는커녕 집에 살기(live)도 힘들 만큼 전세·월세 가격이 폭등하고 있고, 추석은 다가오는데 먹거리 물가는 하루가 다르게 뛰고 있으며, 정부가 투자를 독려했던 주식시장은 도박판이 되어 매일 널뛰기를 반복하고 있다"고 했다.

그러면서 "지금 이재명 정부는 여기에 대해 국민들께 엎드려 사죄해도 모자란다"고 말했다.

정 원내대표는 "김용범 실장의 글을 읽으면서 한숨만 나왔다"며 "지금 청와대의 인식이 국민들이 하루하루 살아가는 현실과 얼마나 동떨어져 있는가를 뼈저리게 느낄 수 있었다"고 했다.

이어 "잘된 건 다 정부 덕분이고, 잘못된 건 내 탓 아니라는 '무책임한 아집'에 사로잡혀 있는 것"이라고 비판했다.

그는 "국민의 시각과 동떨어진 무능한 정책실장을 경질해야 한다고 아무리 요구해도 이재명 대통령은 귓등으로도 듣지 않는다"며 "이제는 '이재명 대통령=김용범 실장', 두 분이 사실상 한 몸 아닌가 싶다"고 했다.

이어 "야당이 줄기차게 요구해온 인적쇄신과 국정기조 전환에 대한 기대감도 점점 낮아지고 있다"며 "'성장에서 분배 쪽으로 국정의 무게중심을 옮긴다'는 김용범 실장의 말이 대통령 지지율 회복을 위해 현금살포 소비쿠폰을 다시 뿌리겠다는 예고가 아니길 바란다"고 덧붙였다.

chogiza@newspim.com