전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.08.30 (일) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
정치 국회·정당

속보

더보기

정점식 "김용범 '성장에서 분배로'…소비쿠폰 다시 뿌리겠다는 예고 아니길"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 정점식 원내대표는 30일 김용범 발언을 비판했다
  • 성장률 상향은 반도체 호황 덕분이라 주장했다
  • 소비쿠폰 재추진과 정책실장 경질도 요구했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"주식·부동산·물가 3대 불안은 이재명 정부 원흉"

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 정점식 국민의힘 원내대표는 30일 김용범 청와대 정책실장이 한국은행의 성장률 전망치 상향을 소개하며 "성장에서 분배 쪽으로 국정의 무게중심을 옮긴다"는 취지의 메시지를 낸 데 대해 "대통령 지지율 회복을 위해 현금살포 소비쿠폰을 다시 뿌리겠다는 예고가 아니길 바란다"고 밝혔다.

정 원내대표는 이날 자신의 페이스북에 "김용범 정책실장 글의 주된 요지는 한은의 성장률 전망치 상향 조정을 소개하면서 '이재명 정부 1년간 성장 중심 국정의 성과로 인해 경제성장 회복의 흐름이 견고해졌고, 이제 거시지표상 성장의 온기가 고르게 퍼질 수 있도록 국정의 무게중심을 성장에서 분배 중심으로 일정 수준 옮겨야 한다'는 것으로 보인다"고 했다.

정점식 국민의힘 원내대표가 지난 27일 오후 경기 고양시 일산동구 소노캄 고양에서 열린 2026 국민의힘 국회의원 연찬회에서 개회사를 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

정 원내대표는 "이재명 대통령의 최근 '우리가 왼쪽을 너무 안 챙겼다' 발언의 연장선상으로 해석된다"며 "경제정책의 추를 '왼쪽', 즉 좌파 쪽으로 이동하겠다는 대통령의 의중이 반영된 것 아닌가 추정해본다"고 말했다.

정 원내대표는 한국은행의 성장률 전망치 상향을 정부 성과와 연결한 김 실장의 평가를 문제 삼았다.

그는 "우선 한은의 성장률 전망치 상향 조정만으로 성장 회복의 흐름이 견고해졌다고 단정 지을 수 있는지 의문"이라며 "그렇다 해도 그것을 이재명 정부 덕분인 것처럼 말하는 김용범 실장의 태도는 용납하기 어렵다"고 했다.

이어 "성장률 전망치가 높아진 것은 전적으로 반도체 슈퍼사이클 덕분"이라며 "세계적 AI 열풍에 힘입어 반도체 수출이 호조를 보이고, 이에 따라 설비투자도 급증함에 따라 성장률도 오르게 된 것"이라고 주장했다.

그러면서 "모두 우리 기업들이 이룬 성과"라며 "그런데 김용범 실장은 기업들이 만든 성장세를 정부의 성과인 마냥 슬쩍 숟가락을 올려놓으려 하고 있다"고 비판했다.

정 원내대표는 "이재명 정부가 경제성장을 위해 뭘 했느냐"며 "노란봉투법을 만들어 산업현장의 파업을 조장하고, 단일종목 레버리지 ETF 도입으로 주식시장을 혼란에 빠뜨리면서 기업들 발목만 잡지 않았느냐"고 했다.

정점식 국민의힘 원내대표가 지난 27일 오후 경기 고양시 일산동구 소노캄 고양에서 열린 2026 국민의힘 국회의원 연찬회에서 개회사를 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

민생회복 소비쿠폰에 대한 김 실장의 평가도 비판했다.

정 원내대표는 "김용범 실장은 은근슬쩍 '민생회복 소비쿠폰' 정책을 '현실에 부합하는 정책'이라고 지칭하면서 '(덕분에) 소비심리도 빠르게 회복됐다'라고 자화자찬했다"고 했다.

이어 "김용범 실장은 거리에 나가서 자영업을 하시는 분 아무나 붙잡고 물어보라"며 "민생회복 소비쿠폰 덕분에 경기가 살아났는지 한번 물어보시기 바란다"고 말했다.

그는 "열이면 열, 지금 경기가 역대 최악이라고 답할 것"이라며 "소비쿠폰은 아주 일시적인 반짝효과에 불과했으며, 그 이후 물가 급등과 각종 소상공인 세금공제 혜택 축소에 일조했다고 이야기할 것"이라고 주장했다.

이어 "경제정책 컨트롤타워로서 이재명 대통령 지지율 하락에 상당한 책임이 있는 분이 아직도 이렇게 국민 시선과 동떨어진 자화자찬을 한다는 것이 매우 개탄스럽다"고 했다.

정 원내대표는 김 실장이 "회복의 온기가 국민의 삶에도 충분히 닿고 있는가"라고 물으며 "최근 주가 흐름과 부동산 시장의 불안, 여전히 높은 생활물가의 부담 속에서 국민이 느끼는 체감경기는 거시지표만큼 빠르게 나아지지 않고 있다"고 밝힌 데 대해서도 날을 세웠다.

그는 "본인들이 망쳐놓은 주식, 부동산, 물가 문제는 마치 먼 산 바라보듯 남 일처럼 말하고 있다"며 "성장률 전망치 상승은 이재명 정부 덕택인 마냥 자화자찬하면서, 주식시장 불안, 수도권 부동산 가격 폭등, 생활물가 급등은 정부의 책임이 없는 것처럼 슬쩍 빠져나가려 하는 '기름장어 화법'"이라고 말했다.

이어 "성장 회복은 정부가 아닌 반도체 등 수출기업들의 공이지만, 주식·부동산·물가 3대 불안은 전적으로 이재명 정부가 원흉"이라고 주장했다.

김용범 정책실장 [사진 = 뉴스핌DB]

정 원내대표는 "서민들은 집을 사기(buy)는커녕 집에 살기(live)도 힘들 만큼 전세·월세 가격이 폭등하고 있고, 추석은 다가오는데 먹거리 물가는 하루가 다르게 뛰고 있으며, 정부가 투자를 독려했던 주식시장은 도박판이 되어 매일 널뛰기를 반복하고 있다"고 했다.

그러면서 "지금 이재명 정부는 여기에 대해 국민들께 엎드려 사죄해도 모자란다"고 말했다.

정 원내대표는 "김용범 실장의 글을 읽으면서 한숨만 나왔다"며 "지금 청와대의 인식이 국민들이 하루하루 살아가는 현실과 얼마나 동떨어져 있는가를 뼈저리게 느낄 수 있었다"고 했다.

이어 "잘된 건 다 정부 덕분이고, 잘못된 건 내 탓 아니라는 '무책임한 아집'에 사로잡혀 있는 것"이라고 비판했다.

그는 "국민의 시각과 동떨어진 무능한 정책실장을 경질해야 한다고 아무리 요구해도 이재명 대통령은 귓등으로도 듣지 않는다"며 "이제는 '이재명 대통령=김용범 실장', 두 분이 사실상 한 몸 아닌가 싶다"고 했다.

이어 "야당이 줄기차게 요구해온 인적쇄신과 국정기조 전환에 대한 기대감도 점점 낮아지고 있다"며 "'성장에서 분배 쪽으로 국정의 무게중심을 옮긴다'는 김용범 실장의 말이 대통령 지지율 회복을 위해 현금살포 소비쿠폰을 다시 뿌리겠다는 예고가 아니길 바란다"고 덧붙였다.

chogiza@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
달러값 떨어지자 '사자' 몰렸다 [서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 달러/원 환율이 큰 폭으로 하락하면서 달러화 선취매가 늘어난 영향으로 지난달 거주자외화예금이 역대 최대를 기록했다. 달러화예금도 처음으로 1000억달러를 넘어섰다. 한국은행이 28일 발표한 '2026년 7월중 거주자외화예금 동향'에 따르면 7월 말 기준 외국환은행의 거주자외화예금 잔액은 1283억4000만달러로 전월 말보다 150억1000만달러 증가했다. 잔액 기준 역대 최대치로 지난해 12월 기록한 종전 최고치인 1194억3000만달러를 7개월 만에 넘어섰다. 월간 증가폭도 지난해 12월 158억8000만달러에 이어 역대 두 번째로 컸다. [자료=한국은행] 거주자외화예금은 내국인과 국내 기업, 국내에 6개월 이상 거주한 외국인, 국내에 진출한 외국기업 등이 국내 은행에 예치한 외화예금을 말한다. 가장 큰 비중을 차지하는 달러화예금은 1089억2000만달러로 전월보다 111억2000만달러 증가해 역대 최대를 기록했다. 달러화예금 잔액이 1000억달러를 넘어선 것은 관련 통계 작성 이후 처음이다. 전체 거주자외화예금의 84.9%를 차지했다. 달러/원 환율이 지난 6월 말 1549.4원에서 7월 말 1424.0원으로 한 달 새 125.4원 떨어지면서 달러화 선취매가 늘어난 영향이다. 대기업의 경상대금 수취와 증권사의 외화채권 발행자금, 고객예탁금 유입도 달러화예금 증가에 영향을 미쳤다. 유로화와 엔화예금도 증가했다. 유로화예금은 일부 기업의 경상대금 수취 등으로 전월보다 22억2000만달러 늘어난 80억6000만달러를 기록했다. 엔화예금은 일부 기업의 배당금 지급 목적 예치와 증권사의 외화채권 발행자금 유입 등으로 15억달러 증가한 86억1000만달러로 집계됐다. 위안화예금은 전월보다 2000만달러 증가한 12억9000만달러를 기록했다. 영국 파운드화와 호주 달러화 등이 포함된 기타통화 예금은 14억6000만달러로 전월보다 1억6000만달러 증가했다. 예금 주체별로는 기업예금과 개인예금이 모두 늘었다. 기업예금 잔액은 전월보다 135억7000만달러 증가한 1125억6000만달러로 전체 외화예금의 87.7%를 차지했다. 이 가운데 기업의 달러화예금은 전월보다 101억1000만달러 늘어난 956억9000만달러로 집계됐다. 개인예금은 157억7000만달러로 한 달 새 14억4000만달러 증가했다. 개인이 보유한 달러화예금도 10억1000만달러 늘어난 132억3000만달러를 기록했다. 은행별로는 국내은행의 외화예금 잔액이 1023억9000만달러로 전월보다 96억1000만달러 증가했다. 외국은행 국내지점은 259억5000만달러로 54억달러 증가한 것으로 집계됐다. eoyn2@newspim.com 2026-08-28 12:00
사진
'헌법재판관 미임명' 한덕수 5년 구형 [서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 내란특검이 윤석열 전 대통령의 탄핵을 저지할 목적으로 헌법재판관을 임명하지 않았다는 혐의를 받는 한덕수 전 국무총리에게 징역 5년을 구형했다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 28일 직무유기 등 혐의를 받는 한 전 총리와 정진석 전 대통령 비서실장·김주현 전 대통령실 민정수석·이원모 전 공직기강비서관의 결심 공판을 열었다. 한덕수 전 국무총리 [사진=뉴스핌 DB] 한 전 총리는 윤 전 대통령의 직무가 정지됐던 지난 2024년 12월 대통령 권한대행을 역임하며 국회가 추천한 헌법재판관 후보자 3인(마은혁·정계선·조한창)을 의도적으로 임명하지 않았다는 혐의로 재판에 넘겨졌다. 당시 마은혁 재판관이 헌법재판관 후보자로 채택되자 그가 진보 성향 판사 모임인 우리법연구회 회원인 점, 판사 임관 전 운동권 조직과 진보 정당에서 활동했던 점 등이 대두되며 보수 진영의 비판이 이어졌다. 특검은 한 전 총리가 이런 상황을 참작해 윤 전 대통령의 탄핵 인용 결정을 저지하려는 목적으로 마 재판관의 임명을 104일간 미루고, 마용주 대법관 임명도 3개월 넘게 미뤘다고 본다. 또 지난해 4월 적법한 인사 검증을 거치지 않고 윤 전 대통령의 측근으로 알려진 함상훈·이완규 후보자를 헌법재판관 후보로 지명했다는 직권남용 권리행사 방해 혐의도 있다.  특검 측은 최종 구형을 통해 "피고인들은 국회가 선출한 헌법재판관을 임명하지 않아 헌법재판소의 정상적인 구성을 방해하고 국회 동의까지 모두 마친 대법관마저 임명하지 않아 사법부의 정상적인 구성까지 지연시켰다"며 "그 결과는 국정과 헌법기관의 마비였다"고 밝혔다. 이어 "공무원이 행사하는 권한은 본래 공무원 자신의 것이 아니라 국민의 것이다. 그런데 이 사건 피고인들은 권한을 위임한 국민을 배신했다"고 비판했다. 아울러 "(이들의 행위로) 국민이 국가기관의 공식적인 절차를 믿을 수 있다는 신뢰, 그리고 최고위 공직자가 국민 앞에서 하는 말을 믿을 수 있다는 최소한의 신뢰까지 훼손됐다"고 짚었다. 특검 측은 "불의한 권력 앞에서 자신의 자리를 지키는 것보다 헌법과 양심을 지키는 것이 공직자의 의무라는 것을, 국민이 맡긴 권한을 자신의 이익을 위하여 사용했을 때는 반드시 그에 상응하는 책임이 따른다는 것을, 이 판결을 통해 분명하게 남겨 주시기 바란다"고 재판부에 요청했다. 이날 특검은 함께 재판에 넘겨진 정 전 비서실장과 김 전 민정수석은 모두 징역 4년을, 이 전 비서관에게는 징역 3년을 구형했다. 100wins@newspim.com 2026-08-28 13:52

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동