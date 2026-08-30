신현송 한은 총재 "美 금리 인상해도 따라갈 필요 없어"

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 신현송 한국은행 총재가 미국 연방준비제도(Fed)의 금리 인상 가능성과 관련해 한국이 미국의 통화정책을 기계적으로 따라갈 필요는 없다는 입장을 밝혔다.

신 총재는 지난 28일(현지시간) 미국 와이오밍주에서 열린 '2026 잭슨홀 미팅'에 참석한 뒤 뉴욕특파원단과 가진 간담회에서 "미국이 금리를 올린다고 해서 우리도 기계적으로 따라 올려야 하는 것은 아니다"라고 말했다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 신현송 한국은행 총재. photo@newspim.com

앞서 케빈 워시 미국 연준 의장은 미국의 고물가와 인플레이션에 대한 우려를 나타내며 물가 안정이 연준의 임무라고 강조했다. 이에 따라 오는 9월 연방공개시장위원회(FOMC)에서 기준금리 인상 가능성이 다시 제기되고 있다.

한미 기준금리 차이는 한때 1.25%포인트까지 확대됐으나 현재는 0.5~0.75%포인트 수준으로 좁혀졌다. 미국은 지난 7월 회의에서 기준금리를 연 3.50~3.75%로 5회 연속 동결한 반면, 한국은 7월과 8월 두 차례에 걸쳐 기준금리를 연 2.75%, 3.00%로 두 번 연속 0.25%p씩 올렸다.

미국이 추가로 금리를 인상할 경우 한미 금리 차가 다시 확대되면서 자본 유출 등 국내 금융시장에 영향을 미칠 가능성이 있는 만큼 한국은행의 대응에도 관심이 쏠린다.

이에 대해 신 총재는 "한미 금리차를 산술적으로 계산해 특정 임계치를 넘었다고 기계적으로 반응해야 하는 것이 아니다"라며 "국내 금융 안정 여건을 종합적으로 고려해야 한다"고 설명했다.

최근 원·달러 환율이 안정을 찾아가는 흐름에 대해서는 한국은행의 통화정책 방향 제시가 시장의 신뢰를 높인 결과라고 평가했다.

신 총재는 "한국은행이 통화정책의 명확한 방향을 제시하면서 외환시장의 중심을 잡았고 그에 따른 신뢰가 시장에 형성된 결과"라고 말했다.

그러면서 "원·달러 환율이 과거 평균에 비해서는 여전히 높은 수준이지만 결국 적정 수준은 시장에서 결정될 것"이라고 덧붙였다.

moonddo00@newspim.com