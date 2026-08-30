싱가포르 'K-글로벌' 벤처펀드 시동...중기부, 2030년까지 3억달러 조성

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한국벤처투자 첫 해외 자산운용 인가

올 하반기 VCC·하위펀드 설립 추진

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 정부가 싱가포르를 거점으로 국내 벤처·스타트업에 투자할 K-글로벌 벤처펀드 조성에 착수한다. 펀드 규모는 오는 2030년까지 3억달러로 확대할 계획이다.

중소벤처기업부는 한국벤처투자 싱가포르 법인(KVIC ASIA)이 싱가포르 통화감독청(MAS)으로부터 펀드 운용을 위한 자본시장서비스(CMS) 라이선스 본인가를 취득했다고 30일 밝혔다.

이번 인가는 벤처투자 정책금융기관인 한국벤처투자가 해외 현지에서 취득한 첫 자산운용 인가다. 이에 따라 싱가포르 법인은 현지에서 펀드를 조성하고 직접 운용할 수 있는 기반을 확보했다.

정부세종청사 중소벤처기업부 전경 [자료=중소벤처기업부]

중기부는 지난해 발표한 '벤처 4대강국 도약 종합대책'에 따라 아시아 금융 중심지인 싱가포르에 역외 글로벌 모펀드를 조성하고 2030년까지 3억달러 규모로 확대하기로 했다.

글로벌 투자자금을 국내 벤처생태계로 유치하고 국내 벤처캐피털과 스타트업의 해외 진출을 지원한다는 구상이다.

중기부와 한국벤처투자는 지난해 4월 싱가포르 현지법인 설립을 마친 뒤 현지 인력 채용과 운용체계 구축, 펀드 운용 라이선스 취득을 추진해 왔다. 지난달 가승인을 받은 데 이어 이달 20일 본인가를 취득했다.

중기부는 올해 하반기 K-글로벌 벤처펀드인 'K-VCC' 조성을 목표로 가변자본회사(VCC) 설립과 하위펀드 조성 절차를 추진한다.

VCC는 하나의 법인 아래 여러 하위펀드를 두고 각 펀드를 독립적으로 운용할 수 있는 싱가포르의 투자펀드 전용 법인 형태다.

노용석 중기부 제1차관은 "싱가포르를 거점으로 글로벌 투자자와 국내 벤처·스타트업의 연결을 강화하겠다"며 "국내 유망 스타트업이 글로벌 자본과 네트워크를 발판 삼아 세계시장으로 도약할 수 있도록 K-글로벌 벤처펀드를 아시아 벤처투자의 핵심 플랫폼으로 육성해 나갈 것"고 말했다.

jongwon3454@newspim.com