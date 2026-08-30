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금감원, 은행 고위험 금융상품 심사 강화…외부 전문가 참여 의무화

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  • 금감원이 27일 고위험 비예금상품 심사를 강화했다.
  • 외부전문가 참여와 월1회 소비자 안내를 의무화했다.
  • 하반기 은행 비예금상품 규준에 반영할 계획이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

상품 설계·심사 단계부터 소비자보호 관점 반영

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 금융감독원이 은행에서 판매하는 고난도 금융투자상품과 해외 대체투자펀드 등 고위험 비예금상품의 심사 절차를 강화한다. 상품 선정 단계부터 외부 전문가와 제조사를 참여시키고, 투자위험이 높은 상품은 소비자 안내 주기를 최소 월 1회로 단축한다.

금감원은 지난 27일 이찬진 금융감독원장 주재로 제4차 금융소비자보호자문위원회를 열고 이 같은 내용을 포함한 6개 안건을 논의했다. 해외금리연계 파생결합펀드(DLF)와 홍콩H지수 주가연계증권(ELS) 사태 이후 은행권의 외부 제조상품 판매 및 사후관리 제도를 개선한데 이어 앞으로는 소비자 피해를 예방하기 위해 상품 설계·심사 단계부터 소비자보호 관점을 반영하기로 했다.

[사진=뉴스핌DB]

우선 은행이 외부 제조사의 상품을 판매할 때 제조사와 판매사의 소비자보호 책임을 명확히 하는 협약서를 마련한다. 펀드 등 기존 계약서에도 투자위험 변경과 상품 오류 발생 시 통지·조치 의무, 상품 설명 지원, 판매사의 독립적 심사와 판매 한도 관리, 손해배상 책임 등을 반영한다.

상품 구조가 복잡하거나 대규모 손실 가능성이 있는 고난도 금융투자상품과 해외 대체투자펀드 등은 은행 비예금상품위원회 심의 과정에 외부 전문가와 제조사가 의무적으로 참여하도록 할 방침이다. 상품 도입 전 리스크관리·소비자보호·준법 부서가 충분히 검토할 수 있도록 관련 자료 제공을 의무화하고 심사 기간도 보장한다.

판매 및 사후관리 절차도 강화한다. ELS 상품설명서에는 손실 관련 내용을 보다 구체적으로 기재하고 투자위험 1·2등급 상품의 정기 안내 주기를 최소 월 1회로 단축한다. 중도해지 수수료와 상환 조건, 중도해지 금액 등 안내 정보도 확대한다.

소비자가 투자 목적과 기간에 맞는 상품을 비교할 수 있도록 은행·증권사 등 가입 경로별 상품 특성과 선취·후취 수수료 체계도 운용자산설명서에 기재한다. 비예금상품은 제조사의 사전교육을 이수한 직원만 판매할 수 있도록 하고 대리인을 통한 판매 시 대리권 확인 절차도 강화한다.

금감원은 의견 수렴을 거쳐 올해 하반기 중 개선안을 '은행 비예금상품 내부통제 모범규준'에 반영할 예정이다.

의료기관이 주도하는 보험사기에 대해서는 하반기 집중 기획조사를 실시한다. 병원 내부자 제보 등을 통해 혐의 증빙이 확보되고 다수 의료 관계자가 조직적으로 가담한 병·의원을 우선 조사 대상으로 선정한다.

금감원 보험사기대응단과 보험사 보험사기특별조사팀(SIU) 인력 약 100명을 투입하고 필요하면 관계기관과 공조할 예정이다. 조사 과정에서 진료비 페이백 등 의료법 위반 사항이 확인되면 보건당국과 협의해 처리한다.

온라인 부정결제 피해를 막기 위한 대응책도 마련한다. 금감원은 이상거래탐지시스템(FDS)의 표준 최저 기능요건을 만들고 인공지능(AI)·머신러닝 기반 탐지모델을 적용할 방침이다. 고위험 거래에는 다중인증을 의무화하는 등 거래 위험도에 따른 차등 인증체계도 도입한다.

전자지급결제대행업체(PG사)의 부정결제 대응 역량을 평가할 지표를 개발하고 표준 보안 솔루션과 자금세탁방지(AML) 업무 가이드라인도 마련한다. 지난 7월 출범한 부정결제 대응협의체를 통해 올해 하반기 중 '부정결제 예방·대응 표준 실무지침'을 내놓을 예정이다.

카드사의 마케팅 동의 방식도 개선한다. 카드상품 관련 서비스·혜택에 대한 동의와 제휴사·계열사 등 비(非)카드 상품·서비스 마케팅 동의를 구분하도록 하고, 소비자가 언제든 동의를 철회하거나 광고 중단을 요청할 수 있다는 내용을 표준 동의서에 명확히 표시하도록 할 계획이다.

금감원 관계자는 "위원회의 자문 의견을 금융감독·검사와 제도 개선 과정에 적극 반영하고 소비자 신뢰를 저해하는 구조적·관행적 요인을 지속적으로 발굴해 개선하겠다"고 말했다.

romeok@newspim.com

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'헌법재판관 미임명' 한덕수 5년 구형 [서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 내란특검이 윤석열 전 대통령의 탄핵을 저지할 목적으로 헌법재판관을 임명하지 않았다는 혐의를 받는 한덕수 전 국무총리에게 징역 5년을 구형했다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 28일 직무유기 등 혐의를 받는 한 전 총리와 정진석 전 대통령 비서실장·김주현 전 대통령실 민정수석·이원모 전 공직기강비서관의 결심 공판을 열었다. 한덕수 전 국무총리 [사진=뉴스핌 DB] 한 전 총리는 윤 전 대통령의 직무가 정지됐던 지난 2024년 12월 대통령 권한대행을 역임하며 국회가 추천한 헌법재판관 후보자 3인(마은혁·정계선·조한창)을 의도적으로 임명하지 않았다는 혐의로 재판에 넘겨졌다. 당시 마은혁 재판관이 헌법재판관 후보자로 채택되자 그가 진보 성향 판사 모임인 우리법연구회 회원인 점, 판사 임관 전 운동권 조직과 진보 정당에서 활동했던 점 등이 대두되며 보수 진영의 비판이 이어졌다. 특검은 한 전 총리가 이런 상황을 참작해 윤 전 대통령의 탄핵 인용 결정을 저지하려는 목적으로 마 재판관의 임명을 104일간 미루고, 마용주 대법관 임명도 3개월 넘게 미뤘다고 본다. 또 지난해 4월 적법한 인사 검증을 거치지 않고 윤 전 대통령의 측근으로 알려진 함상훈·이완규 후보자를 헌법재판관 후보로 지명했다는 직권남용 권리행사 방해 혐의도 있다.  특검 측은 최종 구형을 통해 "피고인들은 국회가 선출한 헌법재판관을 임명하지 않아 헌법재판소의 정상적인 구성을 방해하고 국회 동의까지 모두 마친 대법관마저 임명하지 않아 사법부의 정상적인 구성까지 지연시켰다"며 "그 결과는 국정과 헌법기관의 마비였다"고 밝혔다. 이어 "공무원이 행사하는 권한은 본래 공무원 자신의 것이 아니라 국민의 것이다. 그런데 이 사건 피고인들은 권한을 위임한 국민을 배신했다"고 비판했다. 아울러 "(이들의 행위로) 국민이 국가기관의 공식적인 절차를 믿을 수 있다는 신뢰, 그리고 최고위 공직자가 국민 앞에서 하는 말을 믿을 수 있다는 최소한의 신뢰까지 훼손됐다"고 짚었다. 특검 측은 "불의한 권력 앞에서 자신의 자리를 지키는 것보다 헌법과 양심을 지키는 것이 공직자의 의무라는 것을, 국민이 맡긴 권한을 자신의 이익을 위하여 사용했을 때는 반드시 그에 상응하는 책임이 따른다는 것을, 이 판결을 통해 분명하게 남겨 주시기 바란다"고 재판부에 요청했다. 이날 특검은 함께 재판에 넘겨진 정 전 비서실장과 김 전 민정수석은 모두 징역 4년을, 이 전 비서관에게는 징역 3년을 구형했다. 100wins@newspim.com 2026-08-28 13:52

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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