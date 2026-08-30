대전소방 조직 키운다…'5과 1실 26팀'으로 확대 개편

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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전소방본부가 소방 장비·청사 관리와 화재조사 기능을 전담할 조직을 새로 만들고 119상황실과 구급 현장 인력도 보강한다. 기존 4과 1실 22팀이던 조직은 5과 1실 26팀으로 확대된다.

대전소방본부는 재난 유형의 다양화와 소방 행정 수요 증가에 대응하기 위해 이 같은 내용의 조직개편을 단행했다고 30일 밝혔다.

이중기 대전소방본부장이 15일 서구 용촌동 정뱅이마을을 찾아 풍수해 대비 태세를 점검하고 있다. [사진=대전소방본부] 2026.07.15 nn0416@newspim.com

이번 개편의 핵심은 소방 장비와 기반시설 관리 기능을 별도 조직으로 분리·강화한 것이다.

본부는 '회계장비과'를 새롭게 설치해 소방 장비 구입·관리와 청사 건립 및 유지·관리 업무를 전담하도록 했다. 장비와 청사 관련 업무를 체계화해 재난 현장에 필요한 장비를 적기에 확보하고 늘어나는 소방시설 관리 수요에도 대응한다는 계획이다.

화재 원인 규명을 담당하는 전문 조직도 보강됐다.

대응조사과에는 '화재조사팀'을 신설해 화재 원인과 피해 규모 등을 전문적으로 조사하도록 했다. 조사 결과와 관련 자료를 축적해 화재 예방 대책과 유사 사고 재발 방지에도 활용할 방침이다.

119 신고 접수와 재난상황을 관리하는 119종합상황실의 교대근무 체계도 기존 3팀에서 4팀으로 개편했다.

상황실 근무 인력을 재배치해 교대근무 부담을 낮추는 동시에 24시간 신고 접수와 재난 상황 관리의 안정성을 높이기 위한 조치다.

구급 현장에는 인력 3명이 추가 배치된다.

본부는 소방관서별 구급 출동 수요와 운영 상황을 분석한 뒤 '소방력 기준에 관한 규칙'에 맞춰 구급대 인력을 조정했다. 이를 통해 구급대별 적정 출동 인원을 확보하고 늘어나는 응급환자 이송 수요에 대응할 계획이다.

이에 따라 대전소방본부 조직은 기존 4과 1실 22팀에서 5과 1실 26팀 체제로 확대됐다. 장비·청사 관리와 화재조사 등 전문 기능을 세분화하면서 119상황 관리와 구급 현장 인력도 동시에 보강한 셈이다.

이중기 대전소방본부장은 "변화하는 재난환경과 증가하는 소방 행정 수요에 대응하기 위한 조직개편"이라며 "현장 대응과 소방 행정의 전문성을 함께 높여 시민에게 보다 안정적인 소방 서비스를 제공하겠다"고 말했다.

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