체육공단 운영 에콜리안 제천, 골프 유망주에 '상생 장학금' 전달

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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)에서 운영 중인 '에콜리안 제천' 골프장이 골프 유망주에게 장학금을 전달하며 지역 상생 실천에 나섰다. 친환경 대중골프장으로 지역 상생을 위한 다양한 활동을 이어가고 있다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=국민체육진흥공단_에콜리안 제천_장학금 전달식 [사진=KSPO] 2026.08.29 iaspire@newspim.com

'에콜리안 제천'은 지난 27일(목) 대중소기업농어업협력재단의 '농어촌 상생 협력 기금'을 활용해 제천 지역 내 골프 유망주 2명에게 '상생 장학금'을 전달했다. 이번 장학금 수혜자로 선정된 이상민(영동산업과학고등학교 2학년), 안은별(충주고등학교 부설 방송통신고등학교 3학년) 선수는 평소 뛰어난 경기력과 잠재력으로 지역을 빛낼 골프 인재로 평가받고 있다.

이번 장학금은 골프 유망주가 경제적 부담을 덜고 운동에 전념할 수 있는 환경을 만들어 주는 것과 더불어, 지역 경제 활성화를 위해 '농촌 사랑 상품권'으로 지급되며 그 의미를 더했다.

김영호 '에콜리안 제천' 지사장은 "이번 장학금이 지역의 유망주들이 우리나라를 빛낼 선수로 성장하는 데 든든한 밑거름이 되길 바란다."라며, "앞으로도 지역사회와 상생하며 사회적 책임을 다할 것"이라고 전했다.

한편, '에콜리안 제천'은 친환경 대중골프장으로서 저렴한 이용료와 우수한 코스 관리로 동호인들에게 큰 사랑을 받고 있으며, 지역 골프 꿈나무에게 정규 코스와 연습 시설을 무상으로 지원하는 등 지역 상생을 위한 노력을 이어가고 있다.

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