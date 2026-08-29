김혜성, 연장 10회 극적 동점타...송성문은 병살타 2개·실책까지

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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 빅리그 재입성을 노리는 옛 키움 히어로즈 동료들의 마이너리그 맞대결에서 김혜성이 웃었다.

LA 다저스 산하 트리플A 오클라호마시티 코메츠의 김혜성과 샌디에이고 파드리스 산하 엘파소 치와와스의 송성문은 29일(한국시간) 미국 오클라호마주 칙쇼 브릭타운 볼파크에서 열린 맞대결에 나란히 선발 출전했다. 김혜성은 유격수 겸 6번 타자, 송성문은 유격수 겸 1번 타자로 맞붙었다.

경기 내내 두 타자 모두 침묵했다. 송성문은 1회초 헛스윙 삼진에 이어 3회초와 5회초 연달아 병살타를 치며 고개를 숙였다. 특히 5회초 병살타는 유격수 김혜성의 손에 걸렸다. 김혜성 역시 2회말 1루수 땅볼, 4회말 1사 3루 기회에서 얕은 좌익수 뜬공으로 물러났다. 6회말 삼진과 9회말 뜬공까지 겹치며 정규 이닝 동안 안타를 만들지 못했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 김혜성. [사진=오클라호마시티 코메츠 SNS] 2026.08.29 psoq1337@newspim.com

희비는 연장 10회 승부치기에서 갈렸다. 엘파소가 10회초 승부치기 주자로 나선 송성문의 득점으로 4-3 리드를 잡았다. 그러나 10회말 수비에서 송성문의 아쉬운 야수선택과 수비 실책이 겹치며 오클라호마시티에 무사 만루 기회가 찾아왔다.

1사 만루에서 김혜성이 해결사로 나섰다. 김혜성은 좌전 적시타를 터뜨리며 4-4 동점을 만들었다. 트리플A 5경기 연속 안타 행진을 이어가는 순간이었다. 오클라호마시티는 후속 타자 라이언 피츠제럴드의 끝내기 안타가 터지며 5-4 극적인 역전승을 거뒀다.

김혜성은 이날 5타수 1안타 1타점을 기록해 시즌 타율 0.268을 유지했다. 반면 5타수 무안타 1삼진 1득점에 그친 송성문은 시즌 타율이 0.269로 떨어졌다.

오는 9월 2일 메이저리그 확장 로스터 적용을 앞두고 펼쳐진 '히어로즈 더비'에서 김혜성은 결정적인 한 방으로 승리를 이끌었고 송성문은 무안타와 실책으로 아쉬움을 남겼다.

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