전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.08.29 (토) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
스포츠 해외스포츠

속보

더보기

[MLB] 스쿠벌, 그리워하던 친청팀 상대로 6이닝 1실점 호투

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 태릭 스쿠벌이 29일 디트로이트전 호투했다
  • 스쿠벌은 6이닝 1실점 7탈삼진을 기록했다
  • 다저스는 2-1 역전승으로 3연패를 끊었다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

등판전 "나는 야구, 경쟁을 해야한다...감정은 그 이후다"
다저스, 디트로이트에 2-1 역전승...3연패 벗고 1위 질주

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 뜨거운 눈물로 작별했던 친정팀과의 만남은 강렬했다. 로스앤젤레스 다저스 유니폼을 입은 태릭 스쿠벌이 30일 만에 돌아온 코메리카 파크에서 위력적인 구위를 선보이며 팀의 연패 탈출을 이끌었다.

스쿠벌은 29일(한국시간) 미국 미시간주 디트로이트 코메리카 파크에서 열린 2026 메이저리그(MLB) 디트로이트 타이거스와의 원정 경기에 선발 등판해 6이닝 4피안타 무4사구 7탈삼진 1실점 호투를 펼쳤다.

트레이드 마감일을 앞두고 다저스로 전격 이적한 뒤 첫 디트로이트 방문이었다. 2020년 빅리그 데뷔 후 줄곧 디트로이트의 좌완 에이스로 활약하며 2년 연속(2024~2025년) 사이영상을 거머쥐었던 스쿠벌은 지난 8월 초 눈물의 이별을 고한 바 있다.

[디트로이트 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=태릭 스쿠벌이 29일(한국시간) MLB 디트로이트 타이거스와의 원정 경기 3회말 투구하고 있다. 2026.8.29 psoq1337@newspim.com

당시 스쿠벌은 "나의 최종 목표는 언제나 디트로이트를 위해 월드시리즈에서 우승하는 것이었다. 우는 걸 정말 싫어하는데 동료들과 헤어질 때 눈물이 났다"며 "포스트시즌이 끝난 뒤 11월에 다시 협상해 디트로이트로 꼭 돌아가고 싶다"고 속마음을 밝히기도 했다. 옛 스승 A.J. 힌치 디트로이트 감독 역시 "차라리 내년에 만났으면 좋았을 것이다. 이런 감정을 또 겪고 싶지 않아 속이 쓰릴 정도"라며 복잡한 심경을 내비쳤다.

이날 마운드에 오른 스쿠벌을 향해 대다수 팬은 기립박수를 보냈고 전광판에는 헌정 영상과 감사 문구가 상영됐다. 스쿠벌 역시 가슴을 두드리며 친정 팬들과 옛 동료들에게 인사를 전했다.

경기가 시작되자 사적인 감정은 지워냈다. 스쿠벌은 등판 직전 "결국 나는 야구를 해야 한다. 경쟁해야 하고, 내가 잘하는 것을 해야 한다. 감정은 그 이후에 받아들이겠다"고 다짐한 대로 마운드 위에서 압도적인 투구를 펼쳤다.

스쿠벌은 1회말 선두타자 글레이버 토레스에게 2루타를 맞았으나 연속 삼진을 곁들여 실점 없이 위기를 넘겼다. 2회부터는 특유의 구위가 불을 뿜었다. 2회 삼자범퇴에 이어 3회말에는 맥스 클라크, 하비에르 바에즈, 토레스를 모두 삼진으로 돌려세우며 'KKK쇼'를 선보였다. 4회까지 12타자 연속 범타 행진을 펼쳤다.

스쿠벌은 5회말 2사 후 에두아르도 발렌시아의 2루타에 이어 맥스 클라크에게 적시 3루타를 내줘 0-1 리드를 허용했지만 더 이상 흔들리지 않았다. 바에즈를 뜬공 처리하며 이닝을 마쳤다. 6회말에도 안타 하나를 내줬으나 범타를 유도하며 6이닝을 책임졌다. 총 투구 수는 83개(스트라이크 56개)였다.

침묵하던 다저스 타선은 뒤늦게 스쿠벌 호투에 응답했다. 6회초 2사 1, 2루에서 대타 미겔 로하스가 동점 적시타를 터뜨려 스쿠벌의 패전을 지웠다. 이어 8회초 2사 3루 찬스에서 프레디 프리먼이 역전 적시타를 날리며 2-1로 경기를 뒤집었다.

[디트로이트 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=드류 앤더슨이 29일(한국시간) MLB 다저스와의 홈 경기 1회초 힘차게 피칭하고 있다. 2026.8.29 psoq1337@newspim.com

다저스는 8회부터 불펜을 가동해 1점 차 리드를 지켜냈다. 마무리 태너 스캇이 9회말을 깔끔하게 막아내며 시즌 20세이브를 달성했다. 1번 지명타자로 나선 오타니 쇼헤이는 4타수 무안타 1볼넷 2삼진으로 침묵했다. 디트로이트 선발로 나선 전 SSG 랜더스 투수 드류 앤더슨은 4.2이닝 무실점을 기록했다.

2-1로 힘겹게 승리하며 3연패에서 벗어난 다저스는 시즌 81승 54패를 기록해 내셔널리그 서부지구 1위 자리를 굳건히 유지했다.

psoq1337@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
달러값 떨어지자 '사자' 몰렸다 [서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 달러/원 환율이 큰 폭으로 하락하면서 달러화 선취매가 늘어난 영향으로 지난달 거주자외화예금이 역대 최대를 기록했다. 달러화예금도 처음으로 1000억달러를 넘어섰다. 한국은행이 28일 발표한 '2026년 7월중 거주자외화예금 동향'에 따르면 7월 말 기준 외국환은행의 거주자외화예금 잔액은 1283억4000만달러로 전월 말보다 150억1000만달러 증가했다. 잔액 기준 역대 최대치로 지난해 12월 기록한 종전 최고치인 1194억3000만달러를 7개월 만에 넘어섰다. 월간 증가폭도 지난해 12월 158억8000만달러에 이어 역대 두 번째로 컸다. [자료=한국은행] 거주자외화예금은 내국인과 국내 기업, 국내에 6개월 이상 거주한 외국인, 국내에 진출한 외국기업 등이 국내 은행에 예치한 외화예금을 말한다. 가장 큰 비중을 차지하는 달러화예금은 1089억2000만달러로 전월보다 111억2000만달러 증가해 역대 최대를 기록했다. 달러화예금 잔액이 1000억달러를 넘어선 것은 관련 통계 작성 이후 처음이다. 전체 거주자외화예금의 84.9%를 차지했다. 달러/원 환율이 지난 6월 말 1549.4원에서 7월 말 1424.0원으로 한 달 새 125.4원 떨어지면서 달러화 선취매가 늘어난 영향이다. 대기업의 경상대금 수취와 증권사의 외화채권 발행자금, 고객예탁금 유입도 달러화예금 증가에 영향을 미쳤다. 유로화와 엔화예금도 증가했다. 유로화예금은 일부 기업의 경상대금 수취 등으로 전월보다 22억2000만달러 늘어난 80억6000만달러를 기록했다. 엔화예금은 일부 기업의 배당금 지급 목적 예치와 증권사의 외화채권 발행자금 유입 등으로 15억달러 증가한 86억1000만달러로 집계됐다. 위안화예금은 전월보다 2000만달러 증가한 12억9000만달러를 기록했다. 영국 파운드화와 호주 달러화 등이 포함된 기타통화 예금은 14억6000만달러로 전월보다 1억6000만달러 증가했다. 예금 주체별로는 기업예금과 개인예금이 모두 늘었다. 기업예금 잔액은 전월보다 135억7000만달러 증가한 1125억6000만달러로 전체 외화예금의 87.7%를 차지했다. 이 가운데 기업의 달러화예금은 전월보다 101억1000만달러 늘어난 956억9000만달러로 집계됐다. 개인예금은 157억7000만달러로 한 달 새 14억4000만달러 증가했다. 개인이 보유한 달러화예금도 10억1000만달러 늘어난 132억3000만달러를 기록했다. 은행별로는 국내은행의 외화예금 잔액이 1023억9000만달러로 전월보다 96억1000만달러 증가했다. 외국은행 국내지점은 259억5000만달러로 54억달러 증가한 것으로 집계됐다. eoyn2@newspim.com 2026-08-28 12:00
사진
'헌법재판관 미임명' 한덕수 5년 구형 [서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 내란특검이 윤석열 전 대통령의 탄핵을 저지할 목적으로 헌법재판관을 임명하지 않았다는 혐의를 받는 한덕수 전 국무총리에게 징역 5년을 구형했다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 28일 직무유기 등 혐의를 받는 한 전 총리와 정진석 전 대통령 비서실장·김주현 전 대통령실 민정수석·이원모 전 공직기강비서관의 결심 공판을 열었다. 한덕수 전 국무총리 [사진=뉴스핌 DB] 한 전 총리는 윤 전 대통령의 직무가 정지됐던 지난 2024년 12월 대통령 권한대행을 역임하며 국회가 추천한 헌법재판관 후보자 3인(마은혁·정계선·조한창)을 의도적으로 임명하지 않았다는 혐의로 재판에 넘겨졌다. 당시 마은혁 재판관이 헌법재판관 후보자로 채택되자 그가 진보 성향 판사 모임인 우리법연구회 회원인 점, 판사 임관 전 운동권 조직과 진보 정당에서 활동했던 점 등이 대두되며 보수 진영의 비판이 이어졌다. 특검은 한 전 총리가 이런 상황을 참작해 윤 전 대통령의 탄핵 인용 결정을 저지하려는 목적으로 마 재판관의 임명을 104일간 미루고, 마용주 대법관 임명도 3개월 넘게 미뤘다고 본다. 또 지난해 4월 적법한 인사 검증을 거치지 않고 윤 전 대통령의 측근으로 알려진 함상훈·이완규 후보자를 헌법재판관 후보로 지명했다는 직권남용 권리행사 방해 혐의도 있다.  특검 측은 최종 구형을 통해 "피고인들은 국회가 선출한 헌법재판관을 임명하지 않아 헌법재판소의 정상적인 구성을 방해하고 국회 동의까지 모두 마친 대법관마저 임명하지 않아 사법부의 정상적인 구성까지 지연시켰다"며 "그 결과는 국정과 헌법기관의 마비였다"고 밝혔다. 이어 "공무원이 행사하는 권한은 본래 공무원 자신의 것이 아니라 국민의 것이다. 그런데 이 사건 피고인들은 권한을 위임한 국민을 배신했다"고 비판했다. 아울러 "(이들의 행위로) 국민이 국가기관의 공식적인 절차를 믿을 수 있다는 신뢰, 그리고 최고위 공직자가 국민 앞에서 하는 말을 믿을 수 있다는 최소한의 신뢰까지 훼손됐다"고 짚었다. 특검 측은 "불의한 권력 앞에서 자신의 자리를 지키는 것보다 헌법과 양심을 지키는 것이 공직자의 의무라는 것을, 국민이 맡긴 권한을 자신의 이익을 위하여 사용했을 때는 반드시 그에 상응하는 책임이 따른다는 것을, 이 판결을 통해 분명하게 남겨 주시기 바란다"고 재판부에 요청했다. 이날 특검은 함께 재판에 넘겨진 정 전 비서실장과 김 전 민정수석은 모두 징역 4년을, 이 전 비서관에게는 징역 3년을 구형했다. 100wins@newspim.com 2026-08-28 13:52

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동