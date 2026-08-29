[MLB] 김하성, 2G 연속 선발 출격했지만...3타수 무안타 0.084

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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 김하성(애틀랜타 브레이브스)이 연속 안타 행진을 이어가지 못했지만 출루를 기록하며 팀 승리에 힘을 보탰다.

김하성은 29일(한국시간) 미국 조지아주 애틀랜타 트루이스트 파크에서 열린 2026 메이저리그(MLB) 콜로라도 로키스와의 홈경기에 9번 타자 유격수로 선발 출전해 3타수 무안타 1사구를 기록했다. 시즌 타율은 종전 0.088에서 0.084(83타수 7안타)로 약간 떨어졌다.

앞서 김하성은 지난 27일 LA 다저스전 대타 끝내기 안타에 이어 28일 경기에서도 안타와 도루를 기록하며 반등의 신호탄을 쏘아 올렸다. 이틀 연속 선발 라인업에 이름을 올린 김하성은 이날 일본 출신 베테랑 우완 스가노 도모유키를 상대했다.

[애틀랜타 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=김하성이 29일(한국시간) MLB 콜로라도 로키스와의 홈경기 2회말 3루로 주루하고 있다. 2026.8.29 psoq1337@newspim.com

팀이 2-0으로 앞선 2회말 2사 2루 찬스에서 타석에 들어선 김하성은 스가노의 초구 89.2마일(약 143.6km) 커터에 몸을 맞아 1루를 밟았다. 최근 3경기 연속 출루. 애틀랜타는 후속 드레이크 볼드윈의 적시타로 3-0까지 달아났으나 김하성의 득점으로 이어지지는 않았다.

이후 타석에서는 안타를 생산하지 못했다. 4회말 선두타자로 나서 스가노의 4구째 93.3마일(약 150.2km) 싱커를 잘 받아쳤으나 중견수 라인 드라이브 아웃으로 돌아섰다. 5회말 2사 1루 세 번째 타석에서는 유격수 뜬공에 그쳤고 7회말 2사 주자 없는 상황에서는 33세 우완 불펜을 상대로 3루수 땅볼로 물러났다.

타격에서는 아쉬움을 남겼지만 수비와 출루로 제 역할을 다했다. 2회초 깔끔한 병살 플레이를 완성하는 등 내야 중심을 든든히 지켰다.

애틀랜타는 김하성을 제외한 선발 타자 8명이 모두 안타를 기록하는 화력을 앞세워 콜로라도를 6-4로 제압했다. 5연승을 달린 애틀랜타는 시즌 80승55패를 기록해 내셔널리그 동부지구 선두 자리를 견고히 지켰다. 선발 투수 그랜트 홈스는 5이닝 3실점으로 시즌 9승을 수확했다.

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