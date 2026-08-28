[핌in부산] 3회부터 주전 6명 뺀 LG…대패 속 '미래' 택한 염경엽 감독

[부산=뉴스핌] 남정훈 기자 = LG가 일찌감치 승부가 기울자 과감하게 경기를 내려놨다. 홈팬들 앞에서 쉽게 선택하기 어려운 결정이었지만, LG 염경엽 감독은 한 경기에 불펜과 주전들의 체력을 소모하는 대신 젊은 선수들에게 경험을 주는 쪽을 택했다.

염 감독은 28일 부산 사직야구장에서 열릴 예정이던 롯데전이 우천 취소된 뒤 전날(27일) NC전에서 주전 선수들을 대거 교체한 이유를 설명했다.

[서울=뉴스핌] LG의 백업 야수 손용준이 27일 잠실 NC전에서 교체 투입됐다. [사진 = LG 트윈스] 2026.08.28 wcn05002@newspim.com

LG는 27일 잠실 NC전에서 3-13으로 완패했다. 출발부터 꼬였다. 선발 박시원이 1회부터 NC 타선에 난타를 당했고 1.2이닝 8피안타 6실점으로 조기에 무너졌다. 급하게 마운드에 오른 이정용마저 NC의 기세를 막지 못했다. LG는 2회초가 끝났을 때 이미 2-7까지 뒤졌고 3회 추가 실점하며 2-9까지 점수 차가 벌어졌다.

염 감독은 이 시점에서 사실상 승부를 접었다. 염 감독은 "우리가 쓸 수 있는 카드는 한정돼 있었다. 실점이 계속 나올 것 같았고, 2~3회 더 끌고 간다고 상황이 바뀌지 않는 흐름이었다"라며 "만약 (이)정용이가 막아줬다면 6~7회까지는 갔을 텐데, 3회에도 점수를 주는 순간 이제는 놓아야 하는 상황이었다"라고 돌아봤다.

결정은 곧바로 선수 교체로 이어졌다. 3회말 박해민 타석에 함창건, 송찬의 대신 천성호, 문보경 대신 손용준을 차례로 대타로 투입했다. 이닝이 끝난 뒤에는 홍창기를 최원영, 오지환을 이영빈, 신민재를 강민균으로 바꿨다. 불과 3이닝 만에 주전급 야수 6명이 한꺼번에 그라운드를 떠났다.

홈경기였던 만큼 염 감독에게도 부담스러운 선택이었다. 경기장을 찾은 팬들에게는 끝까지 추격하는 모습을 보여주는 것이 당연하지만, 이미 7점 차까지 벌어진 경기에 가용 전력을 계속 투입하는 것은 시즌 전체를 생각하면 실익이 크지 않다고 판단했다.

[서울=뉴스핌] LG의 백업 야수 함창건이 27일 잠실 NC전에서 교체 투입됐다. [사진 = LG 트윈스] 2026.08.28 wcn05002@newspim.com

염 감독은 "직관 오신 팬들께 죄송하다. 하지만 어쩔 수 없었다"라고 고개를 숙이면서도 "한편으론 우리 젊은 선수들을 보여주려고 한 것도 있다. 팬들이 원하는 것 중 하나다"라고 말했다.

LG의 현재 팀 사정도 결정을 재촉했다. 선발진에서는 라클란 웰스가 교체됐고 송승기까지 부상으로 자리를 비웠다. 불펜에서는 베테랑 김진성마저 오른쪽 어깨 부상으로 이탈했다. 시즌 막판 순위 싸움을 이어가야 하는 상황에서 이미 기울어진 한 경기를 잡겠다며 주축 선수와 핵심 불펜을 소모하기에는 부담이 컸다.

완패 속에서도 수확은 있었다. 일찌감치 기회를 받은 젊은 선수들이 존재감을 보여줬다. 천성호는 3타수 2안타, 손용준은 2타수 2안타 1볼넷 1타점으로 나란히 멀티히트를 기록했다. 두 선수 모두 제한된 출전 기회 속에서 자신의 타격 능력을 보여주며 향후 야수 운용의 선택지를 넓혔다.

마운드에서도 가능성을 확인했다. 2006년생 신인 양우진은 1이닝을 무실점으로 막았고 이상영 역시 1이닝 무실점으로 자신의 몫을 했다. 승패가 사실상 결정된 상황이었지만 1군 타자를 상대로 실전 경험을 쌓았다는 점에서 의미가 있었다.

[서울=뉴스핌] LG의 불펜 투수 양우진이 27일 잠실 NC전에 8회에 올라와 무실점으로 막았다. [사진 = LG 트윈스] 2026.08.28 wcn05002@newspim.com

염 감독이 대패 속에서 찾은 것도 바로 이 부분이었다. 그는 "이럴 때 선수들이 경험을 쌓는다"며 "우리가 앞으로 어떤 자원들을 가지고 있고 이 선수들을 어떻게 활용해야 할지 보는 것 또한 팬들이 보는 즐거움 중 하나라고 생각해 주셨으면 좋겠다"고 당부했다.

물론 프로에서 승부를 일찍 포기하는 결정에는 언제나 부담이 따른다. 특히 잠실을 찾은 홈팬들 앞에서 3회부터 주전을 대거 교체한 만큼 염 감독도 미안함을 숨기지 않았다. 그러나 한정된 전력으로 남은 시즌 전체를 운영해야 하는 사령탑에게는 냉정한 판단 역시 필요했다.

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