노사발전재단, '건강하고 안전한 병원 만들기' 교육 영상 공개

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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 노사발전재단은 '건강하고 안전한 병원 만들기' 교육 영상을 일터혁신 플랫폼 홈페이지에 공개한다고 31일 밝혔다.

영상은 지난 13일 고용노동부·보건복지부 등 6개 기관이 체결한 '일하고 싶은 안전한 병원 만들기를 위한 공동협약'의 후속 조치이자, 같은 날 노사발전재단이 발표한 '병원업종 특화 일터혁신 상생컨설팅 지원계획'의 일환으로 마련됐다.

재단은 병원 현장의 특성을 반영한 조직문화 개선을 지원하기 위해 ▲병원 업종 특화 일터혁신 상생컨설팅 지원 ▲병원 내 건강한 조직문화 조성을 위한 일터혁신 교육 제공 ▲의료기관 조직문화 개선 표준 매뉴얼 제작​을 단계적으로 추진하고 있다.

일하고 싶은 안전한 병원 만들기 교육 영상 초기 화면 [사진=노사발전재단]

이번 영상은 병원 종사자와 관리자 등이 의료기관의 조직문화 특성을 이해하고, 현장에서 조직문화 개선에 필요한 기본적인 사항을 쉽게 이해할 수 있도록 구성됐다.

주요 내용은 ▲의료기관 조직문화의 특성과 조직진단 ▲직장 내 괴롭힘의 개념 및 예방 ▲일터혁신 상생컨설팅을 통한 조직문화 개선 지원방안 등이다.

재단은 일터혁신 상생컨설팅에 참여하는 기업이 아니더라도, 병원 종사자를 비롯해 관심 있는 국민 누구나 교육 영상을 볼 수 있도록 전면 공개한다는 방침이다.

박종필 노사발전재단 사무총장은 "이번 '건강하고 안전한 병원 만들기' 일터혁신 교육 영상이 더 많은 의료기관과 종사자들이 조직문화를 점검하고 개선하는 계기가 되길 바라며, 앞으로도 컨설팅과 교육, 매뉴얼까지 연계해 병원 현장의 실질적인 변화를 지원하겠다"고 밝혔다.

sheep@newspim.com