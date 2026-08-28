대전 중구의회, 강철호 변호사 '법률고문' 위촉

AI 핵심 요약beta
- 대전 중구의회가 28일 강철호 변호사를 법률고문으로 위촉했다.
- 의회는 의정활동 법률 자문으로 입법·정책 지원을 강화했다.
- 위촉기간은 9월 1일부터 2028년 8월 31일까지 2년이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전 중구의회가 조례·정책 등 의정활동의 법률 대응 강화를 위해 법률고문을 위촉했다.
중구의회는 28일 의장실에서 윤원옥 의장 등이 참석한 가운데 강철호 변호사에 대한 법률고문 위촉식을 열었다고 밝혔다.
이번 위촉은 의정활동 과정에서 발생하는 각종 법률 사안에 대한 전문적인 자문을 통해 의회의 입법·정책 활동을 지원하기 위해 추진됐다.
강 변호사는 강철호 법률사무소 대표변호사로 대전지방법원 구속사건 논스톱 국선변호인과 국선변호인 등을 지냈다. 충남도소청심사위원회 위원, 국가유산청 보통징계위원회 위원, 제7기 마을변호사 등으로도 활동했다.
위촉기간은 오는 9월 1일부터 2028년 8월 31일까지 2년이다. 강 변호사는 임기 동안 의회 관련 법률사항에 대한 자문과 의장이 위임한 의회 관련 쟁송사건의 소송 수행, 기타 의장이 위임하는 법률사항 등을 담당한다.
중구의회는 법률고문을 통해 조례 제·개정과 각종 의정활동 과정에서 발생할 수 있는 법률적 쟁점을 검토하고, 의회의 입법 및 정책 활동에 필요한 법률 지원을 강화할 계획이다.
윤 의장은 "지방의회의 역할이 확대되면서 의정활동 과정에서 검토해야 할 법률적 사안도 더욱 복잡하고 다양해지고 있다"며 "전문적인 법률 자문을 적극 활용해 의정활동의 전문성과 신뢰도를 높이고 구민의 권익을 보호하는 데 노력하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com