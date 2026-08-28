대전사회서비스원·대전시교육청, 경계선지능 지원 '고교생 확대'

AI 핵심 요약beta
- 대전시사회서비스원이 28일 경계선 지능 고교생 지원 협약을 맺었다.
- 양측은 진로 탐색과 자립 교육, 서비스 연계를 강화하기로 했다.
- 9월부터 코딩교실을 운영해 청소년·청년 지원을 넓힌다.
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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 대전에서 경계선 지능 청년을 대상으로 해온 진로·자립 지원이 고등학생 단계까지 확대된다.
대전시사회서비스원은 대전시교육청과 28일 경계선 지능 고등학생의 진로 탐색과 자립 지원을 위한 업무협약을 체결하고 학교와 지역사회를 연계한 지원체계를 구축하기로 했다고 밝혔다.
이번 협약에 따라 양 기관은 경계선 지능 학생을 조기에 발굴해 필요한 서비스를 연계하고, 진로 탐색과 사회참여를 위한 맞춤형 프로그램과 자립 역량 강화 교육을 지원한다. 교육·복지·고용 분야 간 연계도 강화해 청소년기부터 청년기까지 지원이 끊기지 않도록 할 계획이다.
첫 협력사업으로는 '모두의 코딩 교실'을 운영한다. 오는 9월부터 2027년 1월까지 경계선 지능 학생과 청년을 대상으로 지역 대학·기업 재단과 연계한 코딩교육을 제공해 디지털 활용 능력과 진로 탐색 기회를 넓힌다.
대전시사회서비스원은 향후 대학과 복지·고용기관 등 지역 자원과의 협력을 확대해 경계선 지능 학생을 위한 생애주기별 지원 모델을 구축할 방침이다.
김인식 대전시사회서비스원장은 "학교를 졸업한 뒤에도 지역사회 안에서 성장하고 자립할 수 있도록 청소년기부터 진로와 적성을 탐색할 기회를 제공하는 것이 중요하다"며 "학교와 지역사회의 자원을 연결해 실질적인 자립 지원체계를 만들겠다"고 말했다.
gyun507@newspim.com