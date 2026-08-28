남양주, 추석 맞이 남양주사랑상품권 혜택 확대

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[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주시는 추석 명절을 앞두고 시민들의 가계 부담을 줄이고 지역 내 소비를 촉진하기 위해 오는 9월 한 달간 남양주사랑상품권 이용 혜택을 확대한다고 28일 밝혔다.

남양주시의 남양주사랑상품권 안내문. [사진=남양주시]

시는 추석을 앞두고 남양주사랑상품권 이용 수요가 증가할 것으로 예상됨에 따라 해당 기간 상품권 월 충전 한도를 기존 30만 원에서 50만 원으로 상향 조정한다.

충전 시 제공되는 10% 인센티브는 종전과 동일하게 유지해 시민들이 더 많은 금액을 충전하면서도 동일한 비율의 인센티브 혜택을 누릴 수 있도록 한다는 방침이다.

시는 이번 충전 한도 확대를 통해 명절 소비가 지역 내 소상공인과 자영업자의 매출 증대로 이어지도록 유도하고 시민들이 남양주사랑상품권을 보다 적극적으로 활용하는 계기를 마련한다는 계획이다.

시 관계자는 "많은 시민이 남양주사랑상품권을 적극 이용해 실질적인 소비 혜택을 누리길 바란다"며 "앞으로도 시민들의 가계 부담을 덜고 지역 소상공인에게 실질적인 도움이 될 수 있도록 남양주사랑상품권을 활용한 다양한 소비 활성화 정책을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.

asj7376@newspim.com