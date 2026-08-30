전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.08.30 (일) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
증권·금융 가상통화

속보

더보기

[가상자산 부활] ① 거래 살아난 가상자산, 제도적 불확실성 해결 관건

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 비트코인 반등 속 28일 국회가 디지털자산기본법 논의를 재추진했다.
  • 거래소 대주주 규제와 스테이블코인 발행 주체가 핵심 쟁점이다.
  • 정기국회·국감 앞두고 연내 입법 가능성에 관심이 쏠린다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

비트코인 8만달러 회복·원화거래소 거래대금 79.9% 증가
거래소 대주주 '지분 제한' 대신 '의결권 제한' 대안 부상
가을 정부안 발의 추진…정기국회·국감 속 쟁점 조율 관건

글로벌 자산시장 회복과 함께 국내 가상자산 시장도 다시 활기를 되찾고 있다. 하지만 시장의 관심이 되살아나는 것과 달리 디지털자산기본법 제정 지연과 가상자산 과세 논란 등 제도적 불확실성은 여전히 시장의 성장을 가로막는 요인으로 꼽힌다. 뉴스핌은 이번 기획을 통해 다시 움직이기 시작한 가상자산 시장의 기회와 한계를 짚고, 9월 정기국회를 앞두고 디지털자산기본법과 과세를 둘러싼 주요 쟁점을 집중 진단한다. 이를 통해 시장의 지속 가능한 성장을 위한 제도적 해법을 모색한다.

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 비트코인 가격과 거래량이 반등하면서 침체했던 국내 가상자산 시장에도 다시 활기가 돌고 있다. 이같은 시장 회복을 산업 성장으로 이어가기 위해 장기간 지연된 디지털자산기본법 제정에 속도를 내야 한다는 목소리가 커지고 있다.

28일 국회와 가상자산업계에 따르면 유동수 국회 정무위원장은 디지털자산기본법 발의를 검토 중이다. 금융위원회 정부안은 아직 제출되지 않았지만 주요 쟁점별 대안이 거론되며 국회 논의도 다시 움직이고 있다.

[AI인포그래픽=박가연 기자] = 2026.08.28 eoyn2@newspim.com

디지털자산기본법은 현재 시행 중인 가상자산이용자보호법에 이은 2단계 입법이다. 이용자 보호와 불공정거래 규제를 넘어 가상자산 사업자의 진입·영업행위와 지배구조, 스테이블코인 발행·유통 등 산업 전반의 규율 체계를 담는다.

그동안 핵심 쟁점은 거래소 대주주 규제와 원화 스테이블코인 발행 주체였다. 거래소 대주주 지분을 원칙적으로 20%, 예외적으로 34%까지 제한하는 방안에는 지분 처분 부담과 재산권 침해 우려를 두고 업계가 반발해왔다.

원화 스테이블코인도 은행이 지분 50%+1주 이상을 보유한 컨소시엄 중심의 발행 방안을 놓고 의견이 엇갈렸다. 은행 중심의 안정성을 중시하는 입장과 핀테크·가상자산 사업자의 참여를 폭넓게 허용해야 한다는 입장이 맞서왔다.

최근에는 거래소 대주주의 지분을 제한하는 대신 의결권을 원칙적으로 20%, 예외적으로 34%까지 제한하는 방안이 부상하고 있다. 지분 매각 부담은 줄이고 경영 영향력은 제한하는 방식으로, 입법을 지연시켜온 핵심 쟁점에서도 절충안이 거론되고 있다.

◆비트코인 8만달러 돌파…시장 회복에도 제도 공백

[AI인포그래픽=박가연 기자] = 2026.08.28 eoyn2@newspim.com

가상자산 시장은 최근 뚜렷한 회복세를 보이고 있다. 비트코인은 이달 중순 6만달러대에서 지난주 7만달러대로 올라선 뒤 지난 25일 장중 8만달러를 돌파했다. 8만달러대를 기록한 것은 지난 5월 중순 이후 약 석 달 만이다.

비트코인 상승세와 함께 국내 거래도 활기를 되찾았다. 코인게코에 따르면 국내 5대 원화거래소(업비트·빗썸·코인원·코빗·고팍스)의 8월 일평균 거래대금은 지난 26일 기준 7억9184만달러로, 7월 일평균보다 79.9% 증가했다.

주요 거래소에서도 거래대금이 전월 대비 큰 폭으로 늘었다. 지난 27일 오전 9시 기준 24시간 거래대금은 업비트 9억7210만달러(+53.6%), 빗썸 5억1555만달러(+273.3%), 코빗 1343만달러(+302.5%)로 집계됐다.

거래 활성화에도 기본법 제정이 늦어지면서 신규 사업을 둘러싼 불확실성은 남아 있다. 특히 스테이블코인과 커스터디(수탁), 법인·기관 대상 디지털자산 서비스 등은 업무 범위와 책임, 진입 요건 등이 명확하지 않아 중장기 투자와 사업 계획을 세우기 어렵다는 게 업계의 설명이다.

한 가상자산업계 관계자는 "기본법을 통해 사업자의 업무범위와 진입·영업 기준이 명확해진다면 사업 타당성 검토부터 투자·제휴·서비스 출시까지 구체적인 계획을 수립할 수 있을 것"이라며 "거래시장 회복이 산업 전반의 성장으로 이어지기 위해서는 관련 기준을 명확히 할 필요가 있다"고 말했다.

금융권에서도 디지털자산 사업 진출이 확대되는 데다 해외 관련 시장의 경쟁도 본격화하면서 제도 정비 필요성은 커지고 있다. 국내 대응이 늦어질수록 사업 기회와 시장 선점에서 뒤처질 수 있다는 우려도 나온다.

◆정무위도 입법 재촉…정부안 나오면 쟁점 조율

국회에서도 기본법 제정에 속도를 내야 한다는 요구가 이어지고 있다. 지난 26일 정무위 전체회의에서 민병덕 더불어민주당 의원은 "디지털자산기본법이 늦어도 너무 늦었다. 더 이상 늦어져서는 안 되는 상황"이라며 "제정법이기 때문에 공청회가 정말 시급히 필요하다"고 말했다. 유동수 정무위원장은 이에 "양당 간사가 잘 협의해달라"고 주문했다.

지난 24일 전체회의에서도 이강일 더불어민주당 의원은 "더는 미룰 수 없을 정도로 시장이 빠르게 진척되고 있다"며 "올가을에는 입법이 이뤄지도록 정부안을 제출할 수 있느냐"고 물었다. 이억원 금융위원장은 "저희들이 다 준비하고 있고 본격적으로 협의에 속도를 내겠다"며 "최대한 노력하겠다"고 답했다.

정무위 내부에서도 세부 규제에 대한 이견과 별개로 기본법 입법에는 속도를 낼 필요가 있다는 데 상당 부분 공감대가 형성된 것으로 파악됐다.

국회 정무위 의원실 관계자는 "정부안에 대주주 규제와 스테이블코인 발행 주체에 관한 내용이 담겨 오더라도 국회 심사 과정에서 논의해 조정하게 될 것"이라며 "제정법인 만큼 필요한 절차를 빠르게 밟자는 취지"라고 말했다.

◆정기국회·국감 일정 변수…연내 처리 여부 주목

금융위는 지난 3월 가상자산위원회에서 정부 검토안의 주요 내용을 논의했지만 이후 중동전쟁 대응과 지방선거, 국회 원 구성에 이어 부동산·증시 현안이 잇따르면서 후속 논의가 늦어졌다.

9월 정기국회 이후 이어지는 국정감사 일정도 변수다. 정부안이 아직 국회에 공식적으로 제시되지 않은 데다 법안이 발의되더라도 기존 계류 법안과의 병합 심사, 정무위 법안소위와 전체회의 등 절차를 거쳐야 한다.

주요 사안에 대한 입장 차이도 아직 남아 있다. 다른 국회 정무위 의원실 관계자는 "대주주 규제와 스테이블코인 발행 주체가 가장 많이 얘기되는 쟁점"이라며 "아직 정해진 것은 없다. 저희는 여러 의견을 조율해야 하는 입장"이라고 말했다.

이에 전문가들은 세부 요건은 기본법에서 원칙을 정한 뒤 시행령을 통해 구체화할 수 있는 만큼 쟁점 조율이 끝날 때까지 전체 입법을 미룰 필요는 없다고 지적한다.

황석진 동국대 국제정보보호대학원 교수는 "법이 미뤄지면 미뤄질수록 피해를 보는 것은 투자자와 가상자산 시장이고 글로벌 정합성에서도 뒤처질 수밖에 없다"며 "논의는 상당 부분 진행된 만큼 의견 차이를 좁혀 조속히 디지털자산기본법을 제정하는 것이 합리적"이라고 말했다.

eoyn2@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
달러값 떨어지자 '사자' 몰렸다 [서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 달러/원 환율이 큰 폭으로 하락하면서 달러화 선취매가 늘어난 영향으로 지난달 거주자외화예금이 역대 최대를 기록했다. 달러화예금도 처음으로 1000억달러를 넘어섰다. 한국은행이 28일 발표한 '2026년 7월중 거주자외화예금 동향'에 따르면 7월 말 기준 외국환은행의 거주자외화예금 잔액은 1283억4000만달러로 전월 말보다 150억1000만달러 증가했다. 잔액 기준 역대 최대치로 지난해 12월 기록한 종전 최고치인 1194억3000만달러를 7개월 만에 넘어섰다. 월간 증가폭도 지난해 12월 158억8000만달러에 이어 역대 두 번째로 컸다. [자료=한국은행] 거주자외화예금은 내국인과 국내 기업, 국내에 6개월 이상 거주한 외국인, 국내에 진출한 외국기업 등이 국내 은행에 예치한 외화예금을 말한다. 가장 큰 비중을 차지하는 달러화예금은 1089억2000만달러로 전월보다 111억2000만달러 증가해 역대 최대를 기록했다. 달러화예금 잔액이 1000억달러를 넘어선 것은 관련 통계 작성 이후 처음이다. 전체 거주자외화예금의 84.9%를 차지했다. 달러/원 환율이 지난 6월 말 1549.4원에서 7월 말 1424.0원으로 한 달 새 125.4원 떨어지면서 달러화 선취매가 늘어난 영향이다. 대기업의 경상대금 수취와 증권사의 외화채권 발행자금, 고객예탁금 유입도 달러화예금 증가에 영향을 미쳤다. 유로화와 엔화예금도 증가했다. 유로화예금은 일부 기업의 경상대금 수취 등으로 전월보다 22억2000만달러 늘어난 80억6000만달러를 기록했다. 엔화예금은 일부 기업의 배당금 지급 목적 예치와 증권사의 외화채권 발행자금 유입 등으로 15억달러 증가한 86억1000만달러로 집계됐다. 위안화예금은 전월보다 2000만달러 증가한 12억9000만달러를 기록했다. 영국 파운드화와 호주 달러화 등이 포함된 기타통화 예금은 14억6000만달러로 전월보다 1억6000만달러 증가했다. 예금 주체별로는 기업예금과 개인예금이 모두 늘었다. 기업예금 잔액은 전월보다 135억7000만달러 증가한 1125억6000만달러로 전체 외화예금의 87.7%를 차지했다. 이 가운데 기업의 달러화예금은 전월보다 101억1000만달러 늘어난 956억9000만달러로 집계됐다. 개인예금은 157억7000만달러로 한 달 새 14억4000만달러 증가했다. 개인이 보유한 달러화예금도 10억1000만달러 늘어난 132억3000만달러를 기록했다. 은행별로는 국내은행의 외화예금 잔액이 1023억9000만달러로 전월보다 96억1000만달러 증가했다. 외국은행 국내지점은 259억5000만달러로 54억달러 증가한 것으로 집계됐다. eoyn2@newspim.com 2026-08-28 12:00
사진
'헌법재판관 미임명' 한덕수 5년 구형 [서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 내란특검이 윤석열 전 대통령의 탄핵을 저지할 목적으로 헌법재판관을 임명하지 않았다는 혐의를 받는 한덕수 전 국무총리에게 징역 5년을 구형했다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 28일 직무유기 등 혐의를 받는 한 전 총리와 정진석 전 대통령 비서실장·김주현 전 대통령실 민정수석·이원모 전 공직기강비서관의 결심 공판을 열었다. 한덕수 전 국무총리 [사진=뉴스핌 DB] 한 전 총리는 윤 전 대통령의 직무가 정지됐던 지난 2024년 12월 대통령 권한대행을 역임하며 국회가 추천한 헌법재판관 후보자 3인(마은혁·정계선·조한창)을 의도적으로 임명하지 않았다는 혐의로 재판에 넘겨졌다. 당시 마은혁 재판관이 헌법재판관 후보자로 채택되자 그가 진보 성향 판사 모임인 우리법연구회 회원인 점, 판사 임관 전 운동권 조직과 진보 정당에서 활동했던 점 등이 대두되며 보수 진영의 비판이 이어졌다. 특검은 한 전 총리가 이런 상황을 참작해 윤 전 대통령의 탄핵 인용 결정을 저지하려는 목적으로 마 재판관의 임명을 104일간 미루고, 마용주 대법관 임명도 3개월 넘게 미뤘다고 본다. 또 지난해 4월 적법한 인사 검증을 거치지 않고 윤 전 대통령의 측근으로 알려진 함상훈·이완규 후보자를 헌법재판관 후보로 지명했다는 직권남용 권리행사 방해 혐의도 있다.  특검 측은 최종 구형을 통해 "피고인들은 국회가 선출한 헌법재판관을 임명하지 않아 헌법재판소의 정상적인 구성을 방해하고 국회 동의까지 모두 마친 대법관마저 임명하지 않아 사법부의 정상적인 구성까지 지연시켰다"며 "그 결과는 국정과 헌법기관의 마비였다"고 밝혔다. 이어 "공무원이 행사하는 권한은 본래 공무원 자신의 것이 아니라 국민의 것이다. 그런데 이 사건 피고인들은 권한을 위임한 국민을 배신했다"고 비판했다. 아울러 "(이들의 행위로) 국민이 국가기관의 공식적인 절차를 믿을 수 있다는 신뢰, 그리고 최고위 공직자가 국민 앞에서 하는 말을 믿을 수 있다는 최소한의 신뢰까지 훼손됐다"고 짚었다. 특검 측은 "불의한 권력 앞에서 자신의 자리를 지키는 것보다 헌법과 양심을 지키는 것이 공직자의 의무라는 것을, 국민이 맡긴 권한을 자신의 이익을 위하여 사용했을 때는 반드시 그에 상응하는 책임이 따른다는 것을, 이 판결을 통해 분명하게 남겨 주시기 바란다"고 재판부에 요청했다. 이날 특검은 함께 재판에 넘겨진 정 전 비서실장과 김 전 민정수석은 모두 징역 4년을, 이 전 비서관에게는 징역 3년을 구형했다. 100wins@newspim.com 2026-08-28 13:52

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동