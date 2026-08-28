트와이스 나연, 청담동 부동산 95억원에 매입

AI 핵심 요약beta
- 트와이스 나연이 28일 청담동 토지·건물을 95억원에 샀다.
- 해당 건물은 지하 1층~지상 2층 규모로 2010년 증축됐다.
- 부동산업계는 임대보다 토지·신축가치에 주목한 매입으로 봤다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
지하 1층~지상 2층 규모 건물·토지 매입
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 그룹 트와이스 멤버 나연이 서울 강남구 청담동 소재 토지와 건물을 95억원에 매입한 것으로 알려졌다.
28일 조선비즈에 따르면 나연은 지난 5월 3일 서울 강남구 청담동에 위치한 토지와 건물을 95억원에 매입하는 계약을 체결했다. 소유권 이전 등기는 이달 24일 마쳤다.
해당 부동산에는 채권최고액 102억원의 근저당권이 설정된 것으로 전해졌다.
나연이 매입한 건물은 지하 1층~지상 2층 규모로 연면적은 218.87㎡다. 2010년 증축됐으며 1층 105.38㎡, 2층 73.31㎡, 지하 1층 40.18㎡ 규모다.
건물은 두 개 도로가 맞닿는 코너에 자리하고 있다. 용도는 최근 주거시설·근린생활시설에서 전체 근린생활시설로 변경된 것으로 알려졌다.
인근에는 고급 주거시설과 엔터테인먼트 관련 업체, 갤러리, 패션·명품 브랜드 시설 등이 자리하고 있다.
해당 매체는 부동산업계에서 나연이 기존 건물의 임대수익보다는 토지 가치와 입지, 향후 신축 가능성 등을 고려해 매입했을 가능성이 있다는 분석이 나온다고 전했다.
나연은 앞서 2024년 5월 서울 강남구 논현동 고급 주거단지 '브라이튼N40' 전용면적 128.15㎡를 39억 3623만원에 매입한 바 있다.
나연은 2015년 트와이스로 데뷔해 'OOH-AHH하게', 'CHEER UP', 'TT' 등의 곡으로 활동했다. 2022년에는 첫 솔로 미니앨범 'IM NAYEON'을 발표하며 솔로 가수로도 활동하고 있다.
taeyi427@newspim.com