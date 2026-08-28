KB금융, 싱가포르서 K-스타트업 투자 유치 지원

AI 핵심 요약beta
- KB금융그룹이 26일부터 27일까지 싱가포르서 데모데이를 열었다.
- KSC싱가포르와 국내 스타트업의 현지 확장과 투자 유치를 지원했다.
- 스타트업 12개사가 기관 탐방과 IR로 협력·투자 기회를 넓혔다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = KB금융그룹이 지난 26일부터 27일까지 양일간 싱가포르에서 중소벤처기업진흥공단 K-스타트업센터 싱가포르(KSC싱가포르)와 함께 국내 스타트업의 현지 사업 확대와 투자 유치를 지원하는 글로벌 데모데이 프로그램을 운영했다고 28일 밝혔다.
KB금융과 KSC싱가포르가 현지에서 공동으로 데모데이를 진행한 것은 지난해에 이어 두 번째다. 올해는 참여 기업들이 현지 시장과 투자 환경을 살펴보고 사업 협력 가능성을 넓힐 수 있도록 현지 스타트업 생태계 관계자 교류 프로그램(Meet-up)과 주요 기관 탐방 일정을 추가했다.
이번 프로그램에는 KB금융이 올해 5월 선발한 'KB스타터스' 7개사를 포함해 양 기관이 육성하는 스타트업 총 12개사가 참여했다. 참여 기업들은 ▲TechX Ventures ▲ACE.SG ▲The GEAR ▲Temasek 폴리테크닉 등 현지 기관을 방문해 사업화 가능성을 논의하고 글로벌 벤처캐피탈(VC)과의 1:1 미팅을 통해 투자 유치를 타진했다.
27일에는 KB금융이 운영하는 싱가포르 HUB에서 'Global IR Day'가 열렸다. 참여 기업들은 잠재 투자자와 비즈니스 파트너를 대상으로 IR 피칭을 진행하고 현지 유관기관과 네트워킹을 진행했다.
KB금융 관계자는 "민·관 협력을 통해 K-스타트업의 글로벌 도약을 지원하는 프로그램을 구성했다"며 "국내 유망 스타트업의 해외 시장 진출 지원을 이어가겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com