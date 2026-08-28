완주군의회, 조경수산업 새 활로 모색…'스마트하우스·태양광' 논의

AI 핵심 요약beta
- 완주군의회가 28일 조경수산업 지원방안 마련에 나섰다.
- 전북도·완주군·업계와 스마트하우스 구축을 논의했다.
- 청년농 진입 위해 태양광 연계 방안도 검토했다.
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ICT 스마트하우스 구축·임업형 태양광 연계 통한 농가 소득원 확보 방안
[완주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 완주군의회가 조경수산업의 경쟁력 강화와 청년농·귀농인의 안정적인 산업 진입을 위한 새로운 지원방안 마련에 나섰다고 28일 밝혔다.
김규성 완주군의회 산업건설위원장과 유이수 예결위원장은 전날 완주조경수유통센터에서 전북자치도의회, 전북도, 완주군, 조경수업계 관계자들과 간담회를 열고 산업 현안을 공유하며 발전방안을 논의했다.
이날 간담회에는 권요안 전북도의원, 전북도·완주군 관계부서, 강상희 완주조경수협동조합 이사장, 박용현 전 이사장, 김학권 이사, 정명옥 조경수유통센터장 등이 참석했다.
주요 안건으로는 조경수유통센터 내 ICT 기반 스마트하우스 구축과 조경수 생산에 임업형 태양광 발전을 접목하는 방안이 제시됐다. 참석자들은 사업 여건과 실현 가능성, 필요한 행정·재정 지원방안 등을 놓고 의견을 나눴다.
조경수는 식재부터 출하까지 짧게는 2년 이상이 소요돼 초기 투자 이후 수익이 발생하기까지 상당한 시간이 필요한 만큼 자금력이 부족한 귀농인과 청년농의 진입이 어렵다는 현장의 목소리도 나왔다.
이에 생산기간 중 소득 공백을 보완하기 위해 조경수 재배와 임업형 태양광 발전을 연계하는 방안이 논의됐다. 조경수 생산을 유지하면서 추가 소득원을 확보해 농가의 경영 부담을 줄이고 신규 농업인의 진입 여건을 개선하자는 취지다.
다만 임업형 태양광은 초기 투자비가 큰 데다 일부 농작물과 태양광을 결합한 사업에서 당초 취지와 다르게 운영된 사례도 있는 만큼 경제성과 제도적 타당성, 조경수 생산에 미치는 영향 등을 면밀히 검토해야 한다는 의견도 제시됐다.
ICT 기반 스마트하우스는 조경수의 생산·관리 효율성을 높이고 새로운 재배기술을 적용해 변화하는 산업환경에 대응할 수 있는 기반시설로서 활용 가능성을 검토했다.
참석자들은 이날 논의된 내용을 바탕으로 전북도와 완주군, 의회, 조경수업계가 지속적으로 소통하며 각 사업의 실현 가능성과 제도적 보완사항을 구체화해 나가기로 했다.
김규성 산업건설위원장은 "완주가 가진 조경수산업의 경쟁력을 이어가기 위해서는 기존 농가뿐 아니라 청년농과 귀농인 등 새로운 인력이 안정적으로 진입할 수 있는 환경을 마련해야 한다"며 "현장의 목소리를 토대로 조경수산업에 새로운 활력을 불어넣을 수 있는 실질적인 방안을 찾아가겠다"고 밝혔다.
유이수 예산결산특별위원장은 "새로운 사업은 기대효과뿐 아니라 경제성과 재정 부담, 제도적 문제까지 꼼꼼히 살펴보는 과정이 중요하다"며 "오늘 제시된 의견들이 실효성 있는 정책으로 이어질 수 있도록 관계기관과 충분히 협의해 나가겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com