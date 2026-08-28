익산 미륵사지, 내달 4일 미디어아트 개막…빛으로 되살아나는 '목탑'

AI 핵심 요약beta
- 익산시가 9월 4일 미륵사지 미디어아트를 개막했다.
- 미륵사지 목탑을 ICT 빛·음악으로 재현했다.
- 안전관리 강화 속 관광객 유치에 나섰다.
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ICT 목탑 재현·레이저 아트쇼·미디어파사드…야간 명소 기대
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시는 유네스코 세계유산 미륵사지를 첨단 정보통신기술(ICT)과 빛·음악으로 재해석한 '2026 국가유산 미디어아트 익산 미륵사지'를 내달 4일 개막한다고 28일 밝혔다.
개막식은 이날 오후 7시30분 미륵사지에서 열린다. 빛과 음악, 무용이 어우러진 익산시립무용단의 융복합 축하공연을 시작으로 핵심 콘텐츠인 '재탄생(Reborn): 목탑의 귀환' 등 다양한 비주얼 라이트쇼가 펼쳐진다.
특히 역사 속으로 사라진 미륵사지의 거대한 목탑을 첨단 ICT 기술을 활용해 밤하늘에 재현하며 관람객들에게 색다른 볼거리를 선보인다.
올해 미디어아트는 미륵사지의 독창적인 건축 양식인 '3탑 3금당'을 모티브로 구성했다. '성시(이뤄지는 시간)', '현시(드러나는 시간)', '여시(함께하는 시간)' 등 3개의 시공간 테마를 따라 다양한 콘텐츠를 만날 수 있다.
동탑과 서탑의 미를 빛으로 재해석한 레이저 아트쇼도 선보인다. 당간지주에는 빛과 안개가 어우러진 미디어파사드를 연출하고 관람객의 움직임에 반응하는 체험형 콘텐츠도 마련한다.
최근 미륵사지는 누적 조회수 2000만회를 넘어선 유튜브 예능 '풍향중'에 소개되며 전국적인 관심을 받고 있다. 시는 이러한 화제성을 미디어아트 행사와 연계해 관광객 유치에 나설 계획이다.
대규모 야간 관람객에 대비한 안전관리에도 힘을 쏟는다. 행사장 관람 동선과 안전시설, 편의시설 등을 사전에 점검해 쾌적한 관람 환경을 조성할 방침이다.
박성일 익산시 문화유산과장은 "이번 행사는 백제 무왕의 원대한 꿈이 서린 미륵사지를 현대적인 빛과 예술로 풀어낸 감동의 무대"라며 "가을밤 가족, 연인과 함께 미륵사지에서 펼쳐지는 찬란한 빛의 여정에 함께해 보시길 바란다"고 말했다.
이번 행사는 국가유산청 공모사업으로 추진되며 상세 일정과 프로그램은 공식 누리집에서 확인할 수 있다.
lbs0964@newspim.com