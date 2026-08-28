완주 한농연, 필리핀에 벼 재배 기술 전수…민간 농업교류 확대

AI 핵심 요약beta
- 완주군 한농연이 28일 필리핀서 농업교류를 진행했다.
- 23일부터 28일까지 벼 기술 시범포를 조성했다.
- 미나시 초등학교 3년째 봉사하며 교류를 넓혔다.
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2024년 인연 맺은 현지 초등학교 3년 연속 봉사…환경개선·급식 지원
[완주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 완주군은 한국후계농업경영인 완주군연합회가 필리핀 현지에 벼 재배 기술 전수 시범포를 조성하고 초등학교 봉사활동을 3년 연속 이어가는 등 민간 주도 국제교류에 나섰다고 28일 밝혔다.
한국후계농업경영인 완주군연합회 임원과 회원 12명은 지난 23일부터 28일까지 필리핀 일로일로주 미나시를 방문해 농업기술 교류와 현지 농업연수, 학교 봉사활동 등을 진행했다.
연수단은 일로일로 주지사와 면담하고 미나시와 농업 분야 협약을 체결한 후 시범 농지를 직접 답사했다.
또한 현지에 벼 재배 기술을 전수하기 위한 시범포를 조성하고, 현지 농업인들과 영농기술과 농업 현황을 공유하며 지속적인 교류 기반도 마련했다.
농업 분야를 넘어 현지 주민들과의 교류도 이어갔다. 연수단은 지난 2024년부터 인연을 맺어온 미나시 바디앙간(Bandiangan) 초등학교를 세 번째 방문해 학교 환경 개선과 점심 식사 봉사를 진행했다.
또 학생들과 함께 한마당 잔치를 열고 자전거를 경품으로 전달하는 등 현지 어린이들과 교류하는 시간을 가졌다.
장상순 한국후계농업경영인 완주군연합회장은 "농산물과 농업기술 분야의 지속적인 교류를 위해 완주 농업인의 역량을 높이고 국제 간 민간 주도 교류를 확대해 나갈 계획"이라며 "지난해 다시 찾아오겠다고 한 초등학교 아이들과의 약속을 지켜 무척 기쁘다"고 말했다.
유희태 완주군수는 "완주군 한농연이 우리 군과 외국인 계절근로자 협약을 맺고 있는 미나시와 민간단체 영역에서 선도적으로 자율적인 농업교류의 교두보 역할을 하고 있다"며 "앞으로 완주군도 그 방향에 발맞추겠다"고 밝혔다.
lbs0964@newspim.com