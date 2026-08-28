연천군 "기후에너지환경부, 아미천 다목적댐 건설 계획 확정 '환영'"

AI 핵심 요약beta
- 연천군이 28일 아미천 다목적댐 건설 확정을 환영했다
- 댐은 연천·파주에 하루 8만t 물을 공급할 전망이다
- 연천군은 홍수 방어와 용수 확보 위해 후속 절차를 촉구했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[연천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 연천군은 지난 27일 기후에너지환경부가 아미천 다목적댐 건설 계획을 확정·발표한 데 대해 적극 환영의 뜻을 28일 밝혔다.
군에 따르면 아미천댐은 연천 지역의 반복적인 홍수 피해를 예방함과 동시에 자체 수원이 부족한 연천·파주 등 임진강 유역의 물 수요에 대응하기 위한 다목적댐으로 추진된다.
연천군은 댐이 들어서면 하루 약 8만t의 물을 연천과 파주 등 임진강 유역에 공급할 수 있을 것으로 예상되며 집중호우로 피해가 반복돼 온 연천군도 100년 빈도 홍수에 대응 가능한 방어 능력을 확보할 수 있을 것으로 예상하고 있다.
연천군은 이번 결정으로 극한 호우에 대한 대응력을 크게 높이고 안정적인 용수 공급 기반을 마련할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 특히 지역 주민들의 오랜 염원과 지속적인 관심, 적극적인 의견 개진이 결실을 맺었다는 점에서 이번 추진 확정의 의미가 크다고 평가했다.
지역 주민들은 "집중호우가 내릴 때마다 침수 피해에 대한 걱정이 컸는데 아미천댐 건설 추진이 결정돼 매우 기쁘다"며 "주민들이 오랫동안 바라온 사업인 만큼 후속 절차가 신속히 진행돼 하루빨리 안전한 생활 기반이 마련되기를 바란다"고 말했다.
김덕현 연천군수는 "아미천댐 건설 추진 결정은 반복되는 홍수 위험으로부터 군민의 생명과 재산을 보호하고 연천을 비롯한 임진강 유역에 안정적인 수원을 확보하는 중요한 전환점"이라며 "주민 여러분의 오랜 염원과 노력이 맺은 결실인 만큼 군민과 함께 적극 환영한다"고 밝혔다.
김 군수는 이어 "아미천댐이 지역의 핵심 기반 시설로 조속히 추진될 수 있도록 예비타당성 조사 등 후속 절차가 신속하게 이행되기를 바라며 연천군도 주민 의견이 사업계획에 충분히 반영될 수 있도록 기후에너지환경부 및 관계 기관과 긴밀히 협력하고 필요한 행정적 지원을 다하겠다"고 강조했다.
연천군은 앞으로 사업 추진 상황을 주민들과 투명하게 공유하고 지역 여건과 주민 의견이 댐 건설 계획에 충실히 반영될 수 있도록 기후에너지환경부를 비롯한 관계 기관과 지속적으로 협의해 나간다는 방침이다.
asj7376@newspim.com