투어스, '소다 소다' 한국어 버전 최초 공개…42 위한 깜짝 선물

AI 핵심 요약beta
- 그룹 투어스가 28일 42를 위해 소다소다 한국어 무대를 공개했다.
- 투어스는 9월 3일 엠카운트다운에서 최초 무대를 선보인다.
- 소다소다는 일본과 한국 차트에서 호응을 얻으며 화제다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 투어스가 42(팬덤명)를 위해 '소다소다(SODA SODA)' 한국어 버전 무대를 최초 공개한다.
28일 하이브 뮤직그룹 레이블 플레디스 엔터테인먼트에 따르면 투어스 오는 9월 3일 방송되는 엠넷 '엠카운트다운'에 출연해 일본 싱글 2집 타이틀곡 '소다소다'의 한국어 버전 무대를 최초로 선보인다. 이 곡을 향한 국내외의 열띤 호응에 힘입어 성사된 스페셜 무대다.
지난 4일 일본에서 발표된 '소다 소다'는 상대를 향해 탄산처럼 터질 듯 벅차오르는 마음을 산뜻한 시티팝 사운드로 풀어낸 곡이다. 투어스는 이번 무대에서 친숙한 한국어 가사를 통해 청춘의 설렘을 직관적으로 전달할 예정이다.
투어스는 "많은 42(사이)분들이 좋아해 주신 '소다 소다'의 한국어 버전 무대를 보여드릴 수 있게 되어 매우 뜻깊다"라며 "42분들을 위해 준비한 깜짝선물인 만큼 함께 즐겨주시면 좋겠다. '소다 소다'의 또 다른 매력을 기대해 주시길 바란다"라고 소감을 전했다.
'소다 소다'는 공개 직후 현지에서 큰 사랑을 받았다. 일본 아이튠즈와 애플뮤직 '톱 송' 댄스 부문, 아와 실시간 급상승 차트 1위를 휩쓸었고, 올해 K-팝 곡 최초로 빌보드 재팬 종합 송 차트 '재팬 핫 100' 정상을 밟았다. 엄지를 치켜세우는 포인트 안무를 활용한 챌린지는 미세스 그린 애플 등 현지 톱스타들이 참여하며 SNS에서 화제를 모으고 있다.
일본뿐만 아니라 한국에서도 뜨거운 반응을 이끌어냈다. 'S소다 소다'는 국내 주요 음원 사이트 멜론 '핫 100'에 진입했으며, 한국 유튜브 인기 급상승 음악 상위권에 들었다. 이 곡의 뮤직비디오도 한국 유튜브 '일간 인기 뮤직비디오' 3위에 이름을 올렸다.
moonddo00@newspim.com