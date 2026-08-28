민형배 "국립의대, 30일까지 한 곳 선정...정치적 책임 내가 진다"

AI 핵심 요약beta
- 민형배 전남광주통합시장이 28일 국립의대 신설 의지를 밝혔다.
- 그는 30일까지 목포대나 순천대 한 곳을 정해 계획서를 내겠다고 했다.
- 목포대·순천대 합의 실패로 지연됐지만 정치협상으로 풀겠다고 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 민형배 전남광주통합시장은 28일 무안청사 기자실에서 차담회를 열고 "국립의대 신설, 해내겠다"며 "30일까지 목포대와 순천대 중 한 곳을 선정해 정부에 추진계획서를 제출하겠다"고 밝혔다.
민 시장은 "국립의대 신설이 중대한 고비에 처했다"며 "목포대와 순천대의 통합 합의가 끝내 이뤄지지 않으면서 정부 제출 시한을 넘겼고, 국립의대 신설 기회마저 놓칠 상황이었다"고 말했다.
그는 "두 대학이 너무 무책임했다. 벼랑 끝까지 왔다"며 아쉬움을 표했다.
그러면서 "포기할 수 없었다"며 "지난 25일 국무회의에서 대통령께 다시 한번 기회를 요청드렸고, 받아주셨다"고 설명했다.
민 시장은 "'30일까지 추진계획서 제출'을 전제로 국무회의에서 조건부 의결됐다"며 "다음날 교육부는 통합특별시가 두 대학 가운데 한 곳을 선정해 그 대학과 함께 국립의대 설립 추진계획서를 30일까지 제출할 수 있도록 다시 길을 열어줬다"고 전했다.
민 시장은 "이제 통합특별시가 책임 있게 결정하겠다"며 "통합특별시 어디에 살든 제때 필요한 치료를 받을 수 있어야 하고, 우리 지역 청년들이 좋은 의학교육을 받고 지역 의료를 책임질 인재로 성장할 기반도 필요하다"고 강조했다.
그는 "이번 결정의 본질은 우리 지역에 국립의대를 신설하는 것"이라며 "모두를 만족시킬 수 없다는 것을 알고 있다. 한쪽에는 아쉬움과 상실감이 남을 것"이라고 말했다.
이어 "시장으로서 무겁고 고통스럽다. 그 어려움까지 감수하겠다. 결정에 따르는 정치적 책임도 제가 지겠다"고 밝혔다.
선정되지 않은 대학의 반발이나 후속 협상 방안, 지역 정치권·의료계 설득 계획 등에 대해서는 "정치협상을 통해 풀어가겠다"는 입장을 내놨다.
민 시장은 "목포대와 순천대, 지역 정치권과 관계기관에 간곡히 요청한다"며 "우리 지역에 국립의대를 세우겠다는 이 결정을 수용해 달라. 어느 대학이 선정되더라도 의대 신설을 성사시키는 일에 함께해 달라"라고 호소했다.
그는 "시민의 생명과 건강을 지키고 우리 지역의 미래 의료체계를 세우는 일에 책임을 다하겠다"며 "국립의대 신설, 반드시 해내겠다"라고 덧붙였다.
교육부는 2030학년도 지역 국립의대 신설 후보지로 경북과 전남광주를 두고 지난 20일까지 추진계획서 제출을 요청했으나, 목포대와 순천대가 통합 합의에 실패하면서 전남광주는 지자체 의견서만 제출한 상태다.
통합특별시는 의대 정원 100명을 신청할 계획이며, 최종 선정 대학에는 의대와 대학병원이 함께 들어설 전망이다.
ej7648@newspim.com